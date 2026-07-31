Un funcionario de Llaryora admitió que le gustaría ser presidente

En medio de una escena política cordobesa concentrada en la disputa entre el oficialismo provincial, La Libertad Avanza y la interna radical, el PRO volvió a aparecer en la conversación. No por su reconstrucción partidaria en Córdoba, ni por la disputa territorial que tendrá su primera escala en Marcos Juárez, sino por una discusión de mayor alcance: el lugar que ocupará el partido amarillo en el escenario nacional que empieza a delinearse rumbo al 2027.

Quien reactivó esa conversación fue Hernán Lacunza, dirigente del PRO designado por el gobernador Martín Llaryora como director del Banco de Córdoba. A poco más de un mes de haber asumido ese lugar, el exministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri habló sobre las posibilidades electorales de su espacio, defendió la necesidad de una alternativa propia frente a La Libertad Avanza y dejó una definición que rápidamente fue leída en clave política: Argentina necesita un presidente del PRO y hasta él está anotado en esa carrera.

La particularidad de sus declaraciones no está solamente en el contenido, sino también en quién las pronunció. Lacunza no habló desde una banca opositora ni desde un cargo partidario. Lo hizo mientras ocupa uno de los escritorios relevantes del esquema provincial, una designación que desde el inicio fue interpretada como una señal del vínculo que el oficialismo cordobés viene construyendo con sectores del macrismo.

Desde su desembarco en el Banco de Córdoba, distintos sectores leyeron su incorporación como un gesto de apertura del gobernador hacia el PRO, en momentos en que el oficialismo provincial comenzaba a explorar nuevos canales de diálogo con referentes nacionales del partido amarillo. Esa interpretación nunca fue explicitada por el Panal, pero tampoco desapareció con el correr de las semanas. Por eso, sus definiciones políticas adquieren una dimensión distinta a la que tendría si proviniera de un dirigente opositor sin responsabilidades dentro de la estructura provincial.

En ese marco, Lacunza dio el pasado miércoles dos entrevistas que generaron repercusiones entre dirigentes cordobeses, especialmente entre quienes ya empiezan a imaginar el armado electoral de 2027.

La declaración que más ruido provocó llegó durante una charla con Eduardo Feinmann en A24. Consultado sobre la posibilidad de competir por la Presidencia, Lacunza evitó hablar de candidaturas concretas, aunque admitió que le gustaría dar esa pelea representando al PRO. Una definición suficiente para instalar su nombre en una discusión que, si bien todavía parece lejana, comienza a insinuarse dentro del partido amarillo.

Horas antes, durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, había dejado otra señal política. “Milito en el PRO y creo que el año que viene tiene que ser una opción diferente, independiente de La Libertad Avanza y con un candidato propio”, sostuvo. También marcó diferencias con el Gobierno nacional “por sus formas” y afirmó que parte del electorado espera una propuesta “liberal republicana”.

Las dos intervenciones fueron leídas en Córdoba mucho más allá de las aspiraciones personales del dirigente. No sólo porque plantean una estrategia de diferenciación respecto del oficialismo nacional, sino porque vuelven a colocar al PRO en el centro de una conversación que excede la vida interna del partido.

Mientras el vínculo entre el Gobierno provincial y la Casa Rosada atraviesa una etapa de reacomodamiento, también persisten las especulaciones sobre el rol que podría desempeñar Mauricio Macri en el armado político que Llaryora proyecta para los próximos años. En ese escenario, la presencia de un dirigente identificado con el expresidente dentro de una institución estratégica de la Provincia continúa alimentando interpretaciones.

No se trata necesariamente de que las declaraciones de Lacunza expresen una posición del Gobierno cordobés. Sin embargo, tampoco pasan inadvertidas cuando provienen de un funcionario incorporado recientemente a una de las principales entidades del Estado provincial y que, al mismo tiempo, mantiene una activa identidad partidaria.

Resulta difícil creer que en el Gobierno provincial no hayan estado al tanto de las intenciones políticas de Lacunza. “No es para nosotros una pieza política”, sentenciaron desde el Panal en respuesta a estas declaraciones, destacando que su lugar en la entidad financiera estatal está explicado por sus conocimientos financieros y económicos.

Así, casi de la nada, en Córdoba se instala un nuevo actor de la carrera al 2027. Aunque en el cordobesismo nieguen que estas declaraciones impacten, las señales suelen pesar tanto como las definiciones en tiempos donde empiezan a moverse el tablero electoral. Y las palabras de Lacunza volvieron a abrir una discusión que en Córdoba nunca terminó de cerrarse: cuál será el lugar que ocupará el PRO en la estrategia política del cordobesismo.