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La oposición a De Loredo diseña unidad para controlar la UCR

El juez Vaca Narvaja “dio el ok” al calendario electoral. Los sectores enfrentados a Rodrigo de Loredo ya comenzaron a sentarse en una misma mesa para diagramar una estrategia común de cara a la elección partidaria. Aunque todavía quedan diferencias por resolver, el objetivo compartido es impedir que De Loredo retenga la conducción de la UCR. En paralelo, la mayor tensión se concentra en la Capital, donde todavía no hay definición sobre la conducción del distrito.
Provincial31 de julio de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann
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La oposición al oficialismo de la UCR empezó a dialogar, camino hacia una construcción en común. Con la confirmación del calendario electoral por parte del juez federal con competencia electoral Miguel Hugo Vaca Narvaja, la interna cada vez más cerca y los plazos electorales corriendo, los distintos espacios que cuestionan el liderazgo de Rodrigo de Loredo iniciaron la rosca propia para intentar confluir en un esquema que les permita disputar la conducción del partido.

Por ahora, el esquema no presenta grandes cambios, en comparación con la conformación de la alianza del 2024. Entre la oposición, el punto encuentro es uno solo, y tiene que ver con evitar que el deloredismo continúe al frente de la UCR, pero a la confluencia le faltan varias rondas de café de por medio. Las diferencias internas siguen presentes y algunos dirigentes admiten que el proceso aún necesita un período de maduración.

Los sectores que ya comenzaron a mantener reuniones son los referenciados en Ramón Mestre, Carlos Becerra, Fernando Montoya y Juan Jure. Entre todos buscan diseñar una estrategia electoral que les permita llegar competitivos a una elección que, por estas horas, se encamina a resolverse en las urnas.

Sin embargo, las tensiones no desaparecen puertas adentro, aunque se intenta convivir con ellas. La posible candidatura de Quiroga genera reparos en una parte del potencial armado, donde algunos dirigentes lo consideran cercano al peronismo. Del otro lado, también existen cuestionamientos hacia Mestre, a quien algunos sectores le reprochan priorizar su propio posicionamiento político por encima de una construcción colectiva. Esas diferencias explican por qué el armado todavía no termina de cerrar. Ninguno de los espacios desconoce que una fractura de la oposición terminaría favoreciendo al oficialismo de Rodrigo de Loredo, un escenario que todos dicen querer evitar. Por eso, pese a las desconfianzas cruzadas, las conversaciones continúan.

 

La verdadera rosca está en la Capital

Mientras la discusión provincial gira alrededor de la presidencia del partido, en la mayoría de los departamentos del interior el escenario aparece estar más despejado. Los departamentos del interior avanzan en el cierre de acuerdos para evitar elecciones internas locales y concentren la disputa únicamente en la conducción provincial.

El panorama cambia por completo en la Capital. Allí se concentra hoy la principal tensión. El Comité Capital, actualmente conducido por el mestrismo, se convirtió en una pieza clave del reordenamiento partidario y son varios los dirigentes que aspiran a quedarse con esa conducción.  En el oficialismo, la falta de una definición comienza a generar malestar. Los distintos sectores aliados a Rodrigo de Loredo reclaman una señal política que ordene la competencia y evite el desgaste. En ese marco, crece la tensión entre Viva Córdoba y Miguel Nicolás.

Incluso, entre los propios aliados del deloredismo empiezan a escucharse críticas por lo que califican como un “doble juego” del oficialismo. La principal queja apunta a la falta de definiciones respecto de quién será el candidato para disputar el Comité Capital.

 

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