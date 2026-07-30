Enroque corto | Cumbre en La Rioja: ausencia cordobesa, la CTERA suma apoyo y cruces en la agenda | Pliegos con sello libertario

Cumbre en La Rioja sin peronistas cordobeses

Todo indica que no habrá cordobeses en la cumbre peronista que convocó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para intentar acercar posiciones entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner (y la expresidenta CFK) y Sergio Massa de cara a la candidatura presidencial del año que viene.

Informante: El peronismo de Córdoba no va a enviar a nadie a la cumbre que se hará en La Rioja en el marco del homenaje al obispo Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura hace 50 años. Era esperable, el cordobesismo está en otra cosa. Y Carlos Caserio, que está trabajando con Kicillof y tiene vínculo con el anfitrión Quintela, ya tenía un viaje programado para la fecha. O sea, sin peronistas cordobeses, en principio.

Alfil: Va a ser una cumbre truncada. Axel no va a asistir, y Massa no confirmó. El único que le dijo sí a Quintela, hasta ahora, es Máximo.

I: Sí, tal cual. Lo que pasa es que el gobernador riojano supuso que podía sentarlos a todos en el salón de Luz y Fuerza de la capital riojana, y no está fácil. El gobernador de Buenos Aires no confía mucho en la intención de La Cámpora. Fíjese que Máximo está dando señales de acercamiento con Axel, fíjese que Cristina está apelando a un complicado procedimiento internacional para tratar de que la Justicia la habilite para ser candidata el año que viene, un gesto que muchos entienden que es en vano pero que le sirve para negociar en la interna. Quintela, que estaba más cerca de Kicillof, fue a visitar a la expresidenta al departamento de Paso 1111, donde está detenida, y dio que hablar sobre un acercamiento con ella, como para agregar otro datito en el quilombo que es hoy el peronismo.

A: Muy complicado, sobre todo si no hay PASO en agosto.

I: Y si hay PASO creo que lo mismo será complicado.

Jaimes tiene una idea

El informante radical llamó al periodista para contarle sobre un proyecto que impulsaba un correligionario suyo

Informante: Estimado, a usted que le gustan estas cosas complicadas… ¿vio el proyecto de Mauricio Jaimes?

Alfil: No tengo idea de qué está hablando, asique lo escucho.

I.: Trato de ser organizado. Mire, Jaimes acaba de presentar un proyecto para reducir el costo de la factura de luz en la provincia de Córdoba, eliminando impuestos y cargos ajenos al consumo y reduciendo la brecha tarifaria entre los usuarios servidos por EPEC y los de cooperativas.

A.: Ese es un tema de nunca acabar… ¿qué propone exactamente?

I.: Se lo divido en cuatro puntos, a ver si me sale explicarlo. Primero, propone la eliminación de cargos específicos en la factura eléctrica, como el FODEP (Fondo para el Desarrollo Energético Provincial), el cargo del RRSEP (ll cargo de financiamiento del Ente Regulador), y lo que se paga bajo el concepto de “Seguridad Eléctrica”. Los costos operativos de estos organismos y fondos pasarán a ser cubiertos por el presupuesto general de la Provincia, sin trasladarse al usuario.

A.: Lo sigo…

I.: Segundo, regulación y acceso al mercado para Cooperativas Eléctricas. Según el proyecto EPEC deberá facturar a las cooperativas bajo condiciones de distribuidoras del sistema y no como usuarios mayoristas. Lo que equivale a decir que se habilitará el acceso directo de las cooperativas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) conforme a la normativa nacional. Tercero, en cuanto al Régimen Provincial de Igualdad Tarifaria Territorial, se propone la creación de un régimen con mecanismos compensatorios o subsidios cruzados para equiparar las tarifas entre usuarios atendidos por EPEC y los atendidos por cooperativas en el interior.

A.: Ajá…

I.: Por último, en cuanto a eficiencia y reglamentación, el proyecto prevé invitar a municipios, comunas y cooperativas a formar una Mesa de Eficiencia Energética para reducir costos operativos… ¿Me expliqué?

A.: Se explicó bastante bien. Igual, páseme el proyecto, así lo vemos con más detenimiento.

La CTERA tiene apoyo local

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el lunes 3 de agosto. La medida vuelve a poner en escena el conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno nacional por salarios, financiamiento educativo y la falta de convocatoria a la paritaria nacional.

Informante: La decisión de la UEPC era esperable. El gremio cordobés se alineó con CTERA porque forma parte de la base dirigente y convocó a un paro nacional para el lunes 3 de agosto en reclamo de la apertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y una nueva ley de financiamiento educativo. También cuestiona el ajuste sobre el sistema educativo y rechaza cualquier reforma previsional que afecte a los docentes.

Alfil: Más allá del impacto que tendrá en el inicio de la semana escolar, la medida vuelve a colocar a la educación en el centro de la disputa entre los gremios y la Nación.

I: Exacto. Con el conflicto salarial sin resolver y el reclamo por mayores recursos, el paro aparece como una señal de que el diálogo entre las partes sigue estancado y que el segundo semestre comienza para los porteños y bonaerenses -que finalizan este viernes las vacaciones de invierno- con un escenario de tensión en las aulas. Y en Córdoba también tendrá su adhesión en apoyo al reclamo.

Manzoni aclara

El intendente de Viamonte hizo un descargo en sus redes sociales frente a las interpretaciones políticas que dejó un acto de inauguración que encabezó esta semana en su localidad.

Informante: Ah bue…el lío que se armó.

Periodista: ¿Qué pasó?

I.: Esta semana Facundo Manzoni encabezó el acto de inauguración de una sede del PAICOR en su localidad. Asistieron entre otros dirigentes de la oposición, el diputado Gabriel Bornoroni, y bueno, se imaginará, su presencia generó suspicacias.

P.: ¿Por?

I.: Porque se hicieron lecturas desde la prensa pero también desde los corrillos de la política. Que si fue un acto libertario, qué si fue un acto opositor porque también fueron legisladores radicales y dirigentes del PRO…en cambio no hubo un solo funcionario provincial.

P.: ¿No fueron invitados?

I.: No. Justamente de eso va la aclaración del intendente. Dijo que no fue ningún acto partidario y que todos estuvieron invitados. Explicó que postergó la fecha justamente para coincidir con las autoridades de Educación de la Provincia, que ya estaba acordada el día con ellos, pero que unas horas antes le dijeron que ningún funcionario iría porque el gobernador iba a encabezar en Capital el acto por las Pruebas Aprender. Eso fue todo, dijo como para despejar especulaciones políticas.

Pliegos con sello libertario

El Senado tratará el 18 de agosto los pliegos de Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini para la Cámara Federal de Córdoba. En la previa, el respaldo político y el clima en Tribunales concentran la atención.

Informante: Anote la fecha. El 18 de agosto el Senado tratará los pliegos de Cortés Olmedo y Mancini. Y no será una sesión más, porque llega en medio del ruido que generó la causa por presuntas dádivas que tiene bajo la lupa a Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres.

A: ¿Y los candidatos llegan con respaldo suficiente?

I: Por ahora sí. En Buenos Aires dicen que tienen el visto bueno de Karina Milei, los Menem y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En el caso de Cortés Olmedo, además, pesa su perfil político. Viene de conducir el Congreso partidario de la UCR y es primo hermano del diputado libertario Gonzalo Roca. Todo eso también entra en la cuenta cuando se votan los pliegos... dicen algunos por ahí.