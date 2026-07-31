Enroque corto | Sibilla a Producción, puentes cooperativos y avance del SUTEAEP

Sibilla, a Producción

Finalmente, Fernando Sibilla fue confirmado como Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, un cargo que estaba vacante y que había quedado a cargo de Sergio Busso en el mega ministerio de Bioagroindustria.

Informante: Sibilla, ex Fadea, ex secretario de Industria de Juan Schiaretti, asumirá como Ministro de Producción. Un equilibrista entre lo público y lo privado. Ustedes lo anunciaron el jueves, bien ahí. La idea es jerarquizar el área; Cordoba es una provincia de producción e industria y estaba medio desdibujado en el organigrama.

Alfil: Gracias, para eso estamos.

I: Yo creo que a nivel ministerios, Llaryora ya no hará más movimientos. Por ahora. Pero abajo, segundas y terceras líneas, es posible.

A: Que se lo diga a su gente, nos llaman para preguntarnos qué sabemos.

Puente cooperativo

La Comisión de Economía Social de la Legislatura tendió un puente directo con la conducción del cooperativismo cordobés. La reunión entre Matías Chamorro y FECOSI busca darle volumen político a una agenda que promete tener impacto en el interior.

Alfil: ¿Qué dejó la reunión entre Chamorro y la conducción de FECOSI?

Informante: Algo más que una foto. Por primera vez la Comisión de Economía Social establece un vínculo institucional directo con la federación que representa a 114 cooperativas de servicios públicos de toda la provincia.

A: ¿Y qué buscan?

I: Armar una agenda común. Hablaron de proyectos en marcha, como la ley de Loteos Promovidos, pero sobre todo de fortalecer el rol de las cooperativas como actores del desarrollo del interior.

A: ¿Hay lectura política?

I: Claro. Chamorro busca consolidar a la comisión como interlocutora del sector, mientras FECOSI, tras su reestructuración de este año, gana un canal permanente para hacer pesar sus demandas en la Legislatura. En tiempos donde el federalismo se declama mucho, las cooperativas quieren que también se legisle.

El SUTEAEP suma posiciones

El informante gremial llamó al periodista contento, entusiasmado de darle la noticia.

Informante: ¡Amigo, tengo grandes novedades!

Periodista: ¿Grandes para quién?

I.: ¡Para mí, obviamente!

P.: Ja, ja… Le valoro la sinceridad. Dígame.

I.: Ya le hablé del SUTEAEP, ¿no?

P.: Sí. El gremio que se le quiere meter al Suoem en el Ente de Fiscalización y al SEP, básicamente, en todos lados.

I.: El mismo. Y lo estamos consiguiendo. Esta semana tres compañeros ganaron las elecciones en la secretaría de Trabajo de la Provincia. Es decir, nos quedamos con todos los delegados. Ni el SEP ni ATE pudieron celebrar.

P.: Que tal… bueno, lo felicito. Cuénteme cuando gane su próxima batalla… y cuándo pierda también. No me pizarrée.