Enroque corto | Juez, Gutiérrez presiona. Fiesta

Juez 1.0

El informante conversaba con el periodista sobre el juego de Luis Juez, y la denuncia de sus tribunos contra Caminos de las Sierras.

Informante: ¿Supo lo de Juez?

Alfil: ¿Su reunión con Bornoroni y Santilli?

I.: Sí, eso también. Pero yo le hablaba de la denuncia de sus tribunos a Caminos de las Sierras.

A.: Sí, a eso también lo vi. Denuncian sobreprecios del 120 por ciento en la obra de la ruta 38, que la habrían licitado por 100 millones, adjudicado por 140 y la pagado a 220.

I.: Eso mismo. Veo que está actualizado.

A.: No me queda otra. Al que lo veo en su versión clásica es a Luis.

I.: Luis sabe volver a las raíces. En el juecismo están convencidos de que el discurso que va a prender entre los cordobeses es denunciar una corrupción estructural por la larga estadía del peronismo en el poder. No es falta de imaginación, es que confían en que ese es el camino.

Gutiérrez presiona por las apps de movilidad

La concejal opositora recordó que hace más de un mes presentó un pedido de informes sobre el funcionamiento de las plataformas de transporte y aprovechó las declaraciones de Passerini para reclamar respuestas.

Alfil: ¿Se viene otro frente para el municipio con el transporte por aplicaciones?

Informante: Parece que sí. La concejal Gutiérrez salió a recordar que el 18 de junio presentó un pedido de informes para conocer en qué condiciones funcionan las plataformas de movilidad urbana y asegura que todavía no obtuvo respuesta.

A: ¿Y por qué ahora?

I: Porque dice que las declaraciones del intendente Daniel Passerini terminaron confirmando parte de las dudas que había planteado en ese proyecto. Según sostiene, la falta de información oficial expone deficiencias en los controles sobre las empresas que prestan el servicio y el cumplimiento de la normativa vigente.

A: O sea que va por la transparencia.

I: Exacto. Incluso dejó una chicana: deslizó que, si el Ejecutivo no responde formalmente al Concejo, los cordobeses terminarán enterándose de la situación “por la prensa” antes que por la propia Municipalidad. Una forma de volver a poner el tema en agenda.

Fiesta de alcance nacional

El proyecto de reconocimiento nacional de la Fiesta del Tejido Artesanal de Capilla del Monte dejó una lectura que va más allá de lo cultural. El anuncio de la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo el fin de semana en el cierre del evento, mostró una estrategia para posicionar un evento emblemático de Punilla en la agenda nacional.

Informante: La presencia de Basualdo junto al funcionario provincial y exintendente de Capilla, Fabricio Díaz, fue importante en la región. La Fiesta del Tejido Artesanal tiene historia, 24 ediciones, y merece crecer, pero el escenario también sirvió para mostrar gestión y articulación entre Provincia, Nación y municipio.

Alfil: ¿Qué cambiaría con el reconocimiento nacional?

I: Más promoción, mayor atractivo turístico y la posibilidad de acceder a otros programas de financiamiento. No es un detalle menor cuando en 2027 la fiesta cumplirá 25 años. La Provincia además acercó un aporte económico de cinco millones de pesos. El gesto no pasó inadvertido: el respaldo económico acompañó el anuncio legislativo. En un año donde todos empiezan a posicionarse, acompañar festivales tradicionales también construye presencia territorial.