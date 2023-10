Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“A confirmar”

El informante llegaba a la periodista para hablar sobre el debate de dirigentes en el Salón de la Sociedad Española, previsto para este viernes.

Informante: Qué lindo que haya una instancia de debate antes de las presidenciales. Excelente que, además, sea impulsada por estudiantes. De paso le cuento que la concejala, Milagros Obregón y que va a debatir en representación de Hacemos por Nuestro País, también es candidata en estas elecciones.

P: Lo desconocía, por eso no lo mencioné. Creo que no vi su nombre en el tramo de candidatos a diputados nacionales.

I: Claro, es que ella está en el número 18 de la lista de candidatos del Parlasur, así que solo por eso se lo voy a dejar pasar (risas). Pero bueno, ya serían al menos dos dirigentes que también son candidatos y van a estar en ese debate. Obregón y Martín Toselli, de Unión por la Patria.

P: Bueno, no todas las fuerzas que compiten en las presidenciales tienen candidatos a diputados de Río Cuarto.

I: Cierto. Pero estaría bueno que, en las listas en las que sí hay candidatos, ellos se presenten a debatir.

P: Coincido.

I: En fin, si aún no tiene data del nombre de Juntos por el Cambio…

P: No me apure. Calculo que mañana (por hoy), ya vamos a saber…

I: Entonces me limitaré a decir que espero que vaya algún candidato o candidata. A falta de uno, tienen dos nombres de la ciudad y región. Alguno podrá hacerse un lugarcito…

Los gestos de Llamosas a De Rivas y Nazario

En el cierre del acto de presentación de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo, el informante se arrimaba al periodista para hacerle un comentario.

Informante: ¿Lo escuchó a (Juan Manuel) Llamosas en el discurso? Dígame que lo escuchó, por favor.

Periodista: Lo escuché, sí. ¿Usted notó algo en particular?

I: Noté que fue cuidadoso en su elección de palabras, cuando sabe que todo el mundo está analizando lo que dice y lo que no respecto a lo que va a pasar el año que viene. Digo, ustedes se agarran de cualquier cosita para hablar (risas).

P: Antes de ofenderme y retirarme, tiene la oportunidad de decirme a qué va con esto.

I: Cuando habló de que el Presupuesto Participativo trascenderá su gestión y seguirá sea quien sea el intendente. Y aclaró “o la intendenta”. ¿Se da cuenta? Dejó la puerta abierta para que después ustedes no salgan a decir “¡Aha! Entonces Llamosas ve a un intendente hombre, entonces su candidato es Guillermo De Rivas”. ¡Los conozco bien! (risas).

P: No le puedo negar mi atención a esos pequeños detalles. Muchas veces se los llama actos fallidos.

I: Y bueno, quedó clarito que no está definido nada todavía así que no invente. Aunque De Rivas estaba ahí y Llamosas también lo dejó bien parado. Pidió un aplauso por el rol que tuvo en lo del Presupuesto Participativo. Lo dirige hace siete años, así que no es para menos. Encima, el Salón Blanco no se llena por cualquier cosa. ¿Entiende lo que significa eso? Aplausos que se escuchan más fuerte, más fotos de abrazos con la gente, todo el gabinete acompañando la actividad. Son señales. No sé cuánto le importa al ciudadano promedio esto, pero la política está hecha por momentos como este. ¡Y eso que ni arrancó la campaña!







CECIS, preocupado por la inflación

El periodista se comunicaba con su informante en el sector empresario para consultarle sobre una actividad que se realizará el próximo viernes.

Periodista: Che, ¿puede ser que el Cecis (Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios) convocó a una conferencia de prensa para presentar un informe sobre la inflación? Le consulto porque lo escuché a la pasada y me llamó la atención.

Informante: Escuchó bien. Ya le llegará la invitación a la conferencia de prensa para el viernes. El departamento de Estadísticas tiene el detalle de la inflación y el costo de la canasta básica alimentaria. Tienen los datos sobre septiembre y cómo impactó la cuestión después de las PASO. Si quiere, tengo algunos datos para adelantarle.

P: ¡Por supuesto! Lo escucho.

I: El dato que difunden es que la canasta básica de septiembre fue un 9,19 por ciento más que la del mes pasado. En agosto se había medido en el 18 por ciento, así que está complicada la cosa. Más allá de los números le adelanto que el Centro Empresario está mostrándose un poco más “comprometido” con el tema. Pareciera que quiere jugar políticamente (risas).

P: Eso le iba a decir. Me llama la atención esta aparición. Justo ahora, ¿no? A dos semanas de las urnas.

I: Algo de eso hay. Entre nos, las declaraciones del presidente (Atilio Lunardi) a favor de Javier Milei generaron algunos choques internos y podría confirmarle que algunos pidieron ocuparse de las cosas que importan sin mencionar favoritismo hacia un candidato. Hay un estigma sobre los empresarios que genera algo de susto. Preocuparse por la canasta básica puede ayudar a lavar un poco la imagen de CECIS libertario.

Recambio generacional

El dirigente llegaba a la periodista para manifestarle su opinión, luego de que el propio intendente Juan Manuel Llamosas asegurara que tiene pensado incorporar a actores del radicalismo y del PRO a la estructura oficialista.

Dirigente: ¿Ya escuchó a algunos que están haciendo apuestas? Sobre quiénes van a ser los extrapartidarios que se sumarían al llamosismo, en caso de seguir gobernando la ciudad.

Periodista: He escuchado mucho. Algunas teorías se vienen alimentando desde que Llaryora lanzó la coalición de Hacemos Unidos.

D: Totalmente. Ahora, déjeme decir una “unpopular opinion”. Creo que varios que se la dan de puristas no están entendiendo que estos tiempos ameritan otro tipo de acuerdos. Buscar la amplitud y traer gente que tenga ganas de gestionar. Esta idea de “aires de renovación” se está viendo en todos los frentes.

P: Ya se está escuchando algo de eso, por ejemplo, con el Centro Cívico que se viene.

D: Así es. Son discusiones que se están dando en la mayoría de los ámbitos del Estado y eso es porque hay algo más grande, que trasciende a una gestión en particular. En este caso, ya se han visto algunas figuras jóvenes, más asociadas al radicalismo, que ya están trabajando en el esquema. Como le dije, el Ejecutivo no es ajeno a los procesos que se están viendo en otros lados.

P: Todavía no me dice quienes…

D: Y no lo haré aún (risas). Pero quizás los haya visto trabajando en la gestión. El recambio generacional es inminente pero no es solo una cuestión de edad sino de perfiles más proactivos. Fíjese que la gente de Llaryora también ha estado sondeando un poco el gabinete de Llamosas para ver a quien pueden sumar a su equipo.

P: No me mezcle los tantos. Estábamos hablando de Llamosas. Primero lo primero (risas).

D: Bueno, justamente. Si algunos miembros del gabinete se van para el Panal, lo mejor es tener equipos bien consolidados acá. Más allá de que puede pasar cualquier cosa y nada está dicho porque todavía falta una elección municipal en el medio. Pero insisto: los recambios generacionales son inminentes.