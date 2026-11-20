La UCR Banda Norte comenzó a reconstruir el vínculo con los concejales de Primero Río Cuarto. El movimiento buscaría dejar atrás los enfrentamientos de la conducción anterior que, tras un plenario con afiliados, había definido pedir la renuncia a Gabriel Abrile y Ana Vasquetto y reconocer únicamente a Antonella Nalli como concejala de la UCR. Esto ocurrió en abril, luego de que el jefe de la primera minoría y Vasquetto blanquearan su adhesión a la alianza La Libertad Avanza (tras reunirse con el diputado Gabriel Bornoroni). Aunque Abrile y Vasquetto no renunciaron a sus bancas, las entonces autoridades partidarias dejaron de considerarlos como representantes legítimos del partido centenario.

En octubre, asumió la nueva conducción, referenciada en Generación X y alineada a la conducción provincial de Matías Gvozdenovich. En Banda Norte, ya hay una definición concreta: trabajar con los cuatro integrantes del bloque de concejales, sin exclusiones, y que el comité tenga participación activa en la agenda legislativa. A partir de esta premisa, trazaron un cronograma de reuniones con cada concejal por separado. Esta semana fue el turno de Pablo Benítez, concejal del bloque y dirigente del Frente Cívico.

Este primer paso podría sentar las bases para que el resto de los circuitos opte por un camino similar. Aunque, en el caso del Centro, el escenario es más complejo. La propia presidenta del circuito (Viviana Pomiglio) fue una de las impulsoras de la expulsión de Abrile del partido. Aún así, dicho circuito tiene como vicepresidente a Claudio Miranda, dirigente cercano a Abrile. De alguna manera, la revinculación entre las nuevas autoridades y la totalidad del bloque de concejales es sumamente factible. Quizás sea cuestión de tiempo (y de los acuerdos electorales por venir).

Actualmente, Primero Río Cuarto cuenta con cuatro concejales: tres radicales y uno perteneciente al Frente Cívico, socio electoral de la UCR en las últimas elecciones municipales. Para Banda Norte, esa representación política e institucional “nunca cambió”, más allá de las diferencias internas y de los cuestionamientos que habían surgido durante la conducción anterior. Desde dicho comité, aseguran que quieren conocer los proyectos de los concejales, intercambiar propuestas y acercar una mirada propia sobre la ciudad, especialmente sobre los problemas y demandas de los vecinos de Banda Norte.

“Levantar las barreras” y abrirle la puerta a Primero Río Cuarto sería un primer paso para ordenar las relaciones internas y recuperar protagonismo en la discusión municipal. Por ahora, el vínculo se daría en esos márgenes pero no descarta un eventual trabajo futuro que, por supuesto, dependerá de los acuerdos electorales que entable la UCR provincial. Según pudo saber Alfil, salvo excepciones como Pomiglio, la mayoría de las autoridades de los circuitos de Río Cuarto apoya “al 100%” las definiciones que tome la conducción de Gvozdenovich y Rodrigo de Loredo.

La agenda legislativa como punto de encuentro

Esta semana, el concejal Gabriel Abrile fue el vocero de una iniciativa vinculada al estacionamiento medido. El edil propuso establecer dos horas gratuitas de estacionamiento medido por vehículo y por día para reducir los costos que implica concurrir al centro de la ciudad. El edil consideró que esta medida acompañaría también a la actividad comercial en un contexto de dificultades económicas.

En este caso, el planteo combina un cuestionamiento a la política de estacionamiento medido con un mensaje de “alivio” para los vecinos, en línea con una impronta que adoptaron distintos niveles de gobierno (por ejemplo, el gobierno provincial a partir de los últimos anuncios de rebajas impositivas). La primera minoría espera un “gesto” del oficialismo para avanzar en la propuesta.

Se desarrolló la Expo “Infancias y Adolescencias Protagonistas Hoy”

Con una amplia convocatoria, se llevó a cabo en el Centro Cultural Viejo Mercado la tercera edición de la "Expo Infancias y Adolescencias Protagonistas Hoy". La actividad se desarrolló este jueves y fue organizada por el Gobierno de Río Cuarto, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de las celebraciones por el 240° aniversario de la ciudad y en la antesala del Día Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La jornada estuvo orientada a promover y visibilizar el protagonismo de niñas, niños y adolescentes de la ciudad mediante distintas propuestas participativas desarrolladas en el espacio cultural.

Durante la apertura, el intendente Guillermo de Rivas destacó el sentido de la jornada y el compromiso de toda la comunidad con las infancias: “El primer derecho que tienen es a ser felices, que no le traslademos las cosas de los grandes y que nos preocupemos en serio por los chicos en cada una de las acciones que hacemos”, expresó. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar espacios de recreación, deporte, educación y encuentro para construir un Río Cuarto solidario y humano.

En tanto, el secretario de Desarrollo Comunitario, Gregorio Oberti, puso el foco en la vigencia de los derechos de las infancias: “Hoy que por ahí se ponen en cuestión muchas cosas, siempre me parece que es importante volver a destacar que el interés superior del niño debe prevalecer en toda la sociedad”, señaló. Además, agradeció el trabajo de las docentes, profesores y los equipos que acompañan día a día.

Por su parte, la subsecretaria de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, Cynthia Bocchetto, agradeció el compromiso y el trabajo detrás de cada propuesta: “Gracias por estar, gracias por armar esta grilla tan hermosa con distintas actividades, tenemos distintos stands; hay un trabajo detrás muy grande”, afirmó. También valoró la participación de docentes, centros comunitarios y centros culturales.

Finalmente, Ana Fonseca, directora del nivel primario del colegio Hebe San Martín de Duprat, compartió la experiencia de participar del encuentro con una murga trabajada junto a estudiantes y familias: “Los chicos están felices, felices de poder estar acá de poder mostrar y hacer valer sus derechos, porque ellos son los protagonistas”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de poner en práctica estos derechos todos los días y de que la comunidad conozca el trabajo escolar.

También se recordó el valor histórico del camino recorrido en materia de derechos de las infancias, mencionando hitos como la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1954, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.