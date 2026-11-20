La carrera por la intendencia de Villa Carlos Paz empieza a mostrar una particularidad: la cantidad de dirigentes que buscan posicionarse cuando todavía falta más de un año para las elecciones municipales de 2027. Son más de diez los nombres que ya manifestaron sus aspiraciones o aparecen como posibles postulantes. Una oferta amplia que, lejos de anticipar una competencia con tantos candidatos en las urnas, expone el movimiento anticipado de los distintos espacios para ganar terreno en la discusión política local.

En ese escenario, una figura sigue concentrando buena parte de las miradas: el intendente Esteban Avilés. Después de haber gobernado la ciudad en tres oportunidades —entre sus primeros dos períodos y el actual, un hombre de su riñón, Daniel Gómez Gesteira, estuvo al frente del Ejecutivo—, su nombre aparece como la referencia natural de Carlos Paz Unido para un nuevo período. Y aunque está habilitado por la Carta Orgánica Municipal, el actual mandatario aún no confirmó si buscará una nueva reelección.

La ausencia de una definición no significa que el oficialismo esté quieto. Por el contrario, Avilés viene desplegando una agenda de anuncios que proyectan iniciativas de gestión hacia los próximos años. La presentación del nuevo paradigma de diversificación industrial esta semana es una muestra de ese movimiento: una propuesta que combina beneficios fiscales, ampliación de la zona industrial, impulso al Parque Tecnológico y búsqueda de nuevas inversiones. Una mirada claramente a futuro, en una ciudad que históricamente centró su movimiento económico en el turismo.

Un anuncio y un proyecto

El anuncio tiene, además, un antecedente político concreto. El pasado 1 de agosto, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes, Avilés había anticipado que enviaría un proyecto para crear el Plan Municipal de Regulación y Promoción Productiva para el Desarrollo. En aquella oportunidad, planteó que la ciudad debía ampliar sus oportunidades económicas más allá de su perfil turístico y sostuvo que la conectividad, la ubicación geográfica y la calidad de vida podrían convertirse en ventajas para atraer otras actividades.

Ahora, Avilés presentó los principales lineamientos de esa iniciativa y anunció que el marco normativo será enviado al Concejo de Representantes para su tratamiento, con la intención de ponerlo en vigencia desde el 1° de diciembre.

Entre las medidas se contemplan exenciones de hasta el 80% en la Contribución sobre Comercio e Industria y en la Tasa por Servicios a la Propiedad, por períodos que pueden llegar a los diez o quince años, según el nivel de inversión. También se prevén descuentos en derechos de obras privadas y exenciones de hasta el 100% para proyectos estratégicos que cumplan determinadas condiciones de empleo, producción, exportación o sustentabilidad.

La propuesta incluye, además, la ampliación de la zona industrial, la puesta en funcionamiento del Parque Tecnológico proyectado en el Parque Temático y la incorporación de actividades científico-tecnológicas e industrias inocuas. No se trata solamente de un anuncio tributario: el oficialismo busca instalar una discusión sobre el perfil económico de Carlos Paz y sobre el rumbo que pretende darle a la ciudad en los próximos años.

En términos políticos, esa agenda también funciona como una señal de continuidad, siin decir que será candidato; una forma de ocupar la escena y sostener la centralidad mientras el resto de los espacios comienza a ordenar sus aspiraciones.

Una oposición con varios frentes abiertos

La cantidad de nombres que aparecen en la carrera electoral también revela que la oposición todavía está lejos de encontrar una referencia común. En el espacio libertario no está definido si La Libertad Avanza presentará una lista propia, pero dos referentes surgen como posibles: Gustavo Villalba y Eduardo Agüero. En el espacio libertario, con la referencia en Cordoba de Agustín Spaccessi, asoma el excandidato a defensor del Pueblo, Jacinto D’Angelo, quien ya hizo pública sus aspiraciones.

El radicalismo, por su parte, muestra distintas líneas internas. Mientras el Comité local que conduce Mariano Melana está integrado al gobierno de Avilés, la actual concejal Pía Felpeto fue uno de los nombres propuestos para ser precandidatura con el respaldo de un sector partidario y el acompañamiento local del diputado departamental, Walter Gispert. También aparece la posibilidad por la”Tercera vía” que impulsan Carlos Briner y Dante Rossi, el exlegislador Rodrigo Serna.

En el resto de la oposición, el concejal Daniel Ribetti confirmó que quiere competir por la intendencia desde Carlos Paz Despierta, en una estrategia que marca distancia de Emilio Iosa, quien también buscará disputar el Ejecutivo bajo un nuevo esquema partidario llamado “Otra Cosa”. Otro de los excandidatos a defensor del pueblo que se postulará es Santiago Juliá, con el sello del Partido Demócrata y el respaldo del legislador Gregorio Hernández Maqueda.

También el exfuncionario municipal Horacio Gigena asomo como posible aspirante a suceder a Esteban Avilés. El PJ en tanto, que tiene como presidente al concejal por el espacio Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, no descarta una candidatura que encabece el mismo edil en el mismo espacio que otrora lo hizo con Mariana Caserio, quien dirige el partido en el Valle de Punilla. En tanto que hay quienes aseveran que Christian Metrebian, hasta hace muy poco presidente de la Cámara de Turismo de Carlos Paz, podría postularse también en la contienda electoral por la intendencia; aún cuando el empresario no confirmó hasta el momento que tenga aspiraciones en ese sentido.

Por ahora, la multiplicación de precandidaturas expresa más una etapa de posicionamiento que una competencia electoral definida. Habrá que ver cuántos de estos nombres continúan en carrera el año próximo, qué acuerdos se construyen y cuáles son las alianzas que finalmente llegarán a las urnas en las elecciones que, por Carta Orgánica Municipal, están previstas para el tercer domingo de junio.

Mientras tanto, Avilés conserva una ventaja política: administra los tiempos institucionales, amplia acuerdos con instituciones intermedias y presenta iniciativas como parte de una agenda de gestión.

La candidatura a una reelección no está confirmada, pero el oficialismo ya empezó a hablar del futuro de Carlos Paz.