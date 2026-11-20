Un acuerdo entre Martín Llaryora y Mauricio Macri destrabaría la cuarta banca de los diputados en el Consejo de la Magistratura, si el presidente nacional del PRO acepta que Juan Brügge, el diputado de Provincias Unidas que el cordobesismo impulsa en ese lugar, vaya como titular, con la amarilla Florencia De Sensi como suplente. El Panal busca armar lo propio en el organismo que designa a los jueces federales y no está dispuesto a ceder el primer lugar; Brügge termina mandato a fines del año que viene y el cargo es por cuatro años. Llaryora tampoco quiere cambiar de diputado. La otra abogada del bloque cordobés es Alejandra Torres, pero en principio, por autónoma en su voto, no está en el ideario del mandatario.

Como sea, ayer Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, por donde pasa esta selección, envió a la Corte tres nombres para la Magistratura: Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo por La Libertad Avanza (mayoría) y Guillermo Michel por Unión por la Patria (primera minoría). Quedó pendiente el cuarto escaño, el que se disputan cordobesistas y macristas como segunda minoría. Se sabe de la histórica buena relación del expresidente con el cordobesismo, cuya última muestra es la designación de Hernán Lacunza, candidato presidencial del PRO, en el directorio del Banco de Córdoba. El otro dato es que los libertarios ven con buenos ojos ese ensamble. De todas maneras, si el acuerdo Llaryora-Macri no prospera, Provincias Unidas ya tiene un amparo listo para pelear judicialmente ante la Corte el lugar, desde la supremacía numérica de un bloque de 18 contra otro, que el que comanda Cristian Ritondo, de 12, al que le quiere sumar en Interbloque la UCR y el MID.

El excluido del posible acuerdo es el santafesino Maximiliano Pullaro, el socio de Provincias Unidas de Llaryora, que a instancias del sanfrancisqueño había elegido al diputado Pablo Farías como suplente de Brügge en la fórmula elevada a Menem. Dicen que el gobernador radical no tenía especial interés en el Consejo, aunque la expresión de poder que tuvo junto a Llaryora el miércoles en Diputados, cuando el bloque dejó sin quórum la sesión para presionar a Menem, habla al menos de una estrategia común. “Todo se va a conversar en Provincias Unidas”, aseguran los llaryoristas sobre el eventual acuerdo que dejaría afuera a Pullaro. Como sea, la jugada en la sesión dejó en claro el nivel de importancia que al menos el cordobés le da a tener a un diputado propio en el organismo, cuando están pendientes designaciones judiciales importantes para Córdoba: el juez federal N°1 con competencia electoral, el juzgado federal de San Francisco y el de Villa María.

Ayer, el bloque que comanda la santafesina pullarista Gisela Scaglia envió una intimación al despacho de Menem para que resuelva a favor de la postulación de Brügge y no por la diputada De Sensi, que responde a Ritondo dentro del PRO. Se había hablado del porteño Alvaro Gonzalez, de línea Larreta, pero en principio quedó descartado. Al cierre de esta nota, la intimación no había sido contestada al sistema interno. Si la política no da frutos, la judicialización no debería fallarle a Llaryora con los antecedentes de la Corte Suprema sobre el tema. En su momento, el máximo tribunal le dio la razón a Luis Juez y lo restituyó en la Magistratura como representante del Senado (estuvo hasta principios de noviembre), cuando Cristina Kirchner dividió en dos el bloque K en la cámara alta para quedarse con dos sillas en el Consejo.