Instancias definitorias para la fecha de elecciones en Córdoba. Hay quienes afirman que Llaryora lo tiene definido y que marzo será el mes.

El domingo 28 de marzo empieza a ganar terreno en las conversaciones sobre el calendario electoral cordobés. Coincide con Pascua y cerrará una secuencia de cinco días que comenzará con el feriado del 24 de marzo y continuará con Jueves y Viernes Santo. Para algunos sectores del oficialismo, la eventual reducción de la participación podría convertir esa fecha en una oportunidad electoral. Sin embargo, el análisis incluye otras variables y contempla la posibilidad de votar antes, más cerca de la vuelta a clases, o incluso después, en el primer domingo de abril.

La lectura del escenario político por estos días acompaña la posibilidad de que Martín Llaryora convoque a elecciones provinciales durante marzo de 2027. Aunque el gobernador no oficializó una decisión, marzo se posiciona como el período con mayores posibilidades y el 28, entre las fechas mejor consideradas. De concretarse, Córdoba tendría la elección más temprana para gobernador desde el regreso de la democracia. La campaña arrancaría con la temporada estival en marcha y obligaría a medir la temperatura social desde los primeros meses del año.

El 28 también tiene un componente simbólico. La coincidencia con Pascua permite a algunos sectores invocar la estela que dejó la visita del papa León XIV y asociar la fecha con los valores que Llaryora pretende ponderar en su campaña. Es una especie de “Efecto Papa” que suma una lectura particular, aunque en la fría política el feriado XXXL pesa bastante más que la dimensión religiosa. El feriado del 24 de marzo caerá miércoles, el jueves 25 será día no laborable y el viernes 26, feriado nacional. Con el sábado y el domingo de Pascua, se configurará un bloque de cinco días que puede modificar los planes de los cordobeses y convertirse en uno de los principales movimientos turísticos del primer semestre.

En esa coincidencia aparece una de las lecturas que seducen a quienes imaginan una elección para ese domingo. La menor concurrencia a las urnas, producto de viajes y desplazamientos, podría beneficiar a los oficialismos. La premisa es que una participación más baja puede darles mayor peso a las estructuras con capacidad de movilización, un terreno en el que el peronismo cordobés conserva fortalezas. No es una ecuación automática, pero la hipótesis forma parte del cálculo.

Si marzo no prospera, el domingo 4 de abril aparece como posibilidad. El viernes 2 se conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que también habría un fin de semana largo, aunque de tres días y sin la coincidencia con Pascua. Esa diferencia podría moderar las críticas opositoras por una eventual especulación con el calendario, aunque no eliminaría el factor de los desplazamientos.

Marzo también obligaría al cordobesismo a transitar parte de la campaña en simultáneo con el inicio del calendario educativo. El frente docente aparece entre las primeras preocupaciones: el Panal busca recomponer el vínculo con los gremios y llegar al comienzo de clases con un acuerdo salarial que evite paros. Un ciclo lectivo atravesado por medidas de fuerza podría convertirse en un problema para el gobernador en plena campaña. Por el contrario, un comienzo sin sobresaltos le permitiría al Gobierno exhibir una postal de normalidad que no siempre pudo garantizar en los últimos años.

La economía también tendrá incidencia. Llaryora necesita observar cómo transcurre el verano y qué señales deja la temporada turística. Un verano con buenos indicadores de actividad y consumo podría favorecer el adelanto; un deterioro de los ingresos, en cambio, pondría en duda la conveniencia de acelerar los tiempos. La seguridad es otra variable de riesgo, con imponderables capaces de alterar la agenda. “No podemos trabajar sobre cuestiones que escapan al control nuestro”, reconocía un dirigente cordobesista.

En la cuenta se mete también el escenario nacional y el lugar que podría ocupar Natalia de la Sota en la discusión presidencial de 2027. La diputada ganó proyección luego de que Sergio Massa la mencionara entre los posibles nombres para una candidatura nacional, una referencia que reavivó la tensión que mantiene con Llaryora. En el cordobesismo hay quienes observan ese movimiento con atención: adelantar la elección permitiría resolver la disputa provincial antes de que la carrera presidencial ordene alianzas y candidaturas. Es decir, antes que Natalia pueda ocupar un lugar importante en la marquesina.

La fecha funciona como una herramienta para administrar riesgos: marzo permitiría despegar la elección provincial de la nacional y acortar los tiempos de organización de los rivales, pero expondría al oficialismo a una campaña de alta sensibilidad social. “Si estamos bien, votaremos lo antes posible. Si no estamos tan seguros, después”, resumía ante Alfil un dirigente del cordobesismo con experiencia en las negociaciones electorales.

La frase condensa el criterio que podría definir el calendario: la confianza en el momento político de la gestión será tan importante como las ventajas que ofrezca cada domingo disponible. Por ahora, marzo gana terreno, aunque la decisión final depende de cuánto descanse Llaryora en la posibilidad de llegar a las urnas antes de que el escenario presente nuevos riesgos.

Córdoba, primera jurisdicción subnacional en evaluar su ecosistema de inteligencia artificial

Córdoba se convirtió en la primera jurisdicción subnacional del mundo en realizar la Evaluación del Panorama de Inteligencia Artificial (AILA), una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que analiza las condiciones de un territorio para desarrollar e incorporar IA de manera responsable.

El diagnóstico se elaboró mediante encuestas a especialistas, encuentros virtuales y un taller colaborativo con representantes del Gobierno, empresas, universidades y sociedad civil. El objetivo es identificar capacidades, oportunidades y brechas para orientar políticas públicas.

Entre las fortalezas detectadas se destacan Ciudadano Digital (CiDi), con cuatro millones de usuarios, y el sistema de e-trámites, que reúne más de 250 gestiones digitales. También se valoró la infraestructura de datos geográficos de IDECOR, con 267 mapas abiertos y más de 1.100 geoservicios.

El informe, sin embargo, advierte sobre desafíos vinculados a la gobernanza, la protección de datos, la ciberseguridad y la gestión de riesgos, con énfasis en mecanismos de revisión humana y aplicación de criterios éticos.

Como resultado, se plantearon seis líneas de trabajo: gobernanza y datos, infraestructura digital, transformación del Estado, IA confiable, innovación productiva y formación de talentos.