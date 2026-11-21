El calendario del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, está cargado en las últimas semanas del año, pero su entorno ya adelanta que al menos un par de paradas más deberán ser en el Departamento San Justo, tierra fértil para el sanfrancisqueño. Es que además del avance de la autopista 19 en la zona de Arroyito, Devoto y San Francisco, están los imponente edificios de las sedes de la Universidad Provincial de Córdoba que serían inaugurados en los próximos días.

Se trata de una de las máximas de la gestión provincial, donde apuntan a llevar carreras universitarias al interior de Córdoba, en tiempos donde la inversión nacional en educación se ve atravesada por el ajuste de doctrina de Javier Milei. Sin dudas, al igual que la obra pública, es otro de los diferenciales de “Estado presente” que busca mostrar el gobernador.

En Morteros, una de las localidades más grandes del este cordobés, esperan para la próxima semana la llegada del Llaryora para el corte de cinta de la casa de estudios, aunque la fecha no está confirmada debido a que el tiempo provocó la reprogramación de algunas actividades. Todo indica que sería el miércoles 25.

Además, hay otras sedes, en Arroyito, Las Varillas y San Francisco, cuyas edificaciones están prácticamente terminadas, que también tendrían previstas habilitarlas en las próximas semanas.

La posible inauguración marcaría un paso importante para el desarrollo educativo de Morteros y la región, con la puesta en funcionamiento de un espacio destinado a ampliar las oportunidades de formación superior y acercar nuevas propuestas académicas a los jóvenes y adultos de la zona. Si bien la fecha y la agenda oficial del mandatario provincial en Morteros aún deben confirmarse, las gestiones para concretar el acto estarían avanzadas.

La eventual visita de Llaryora también incluirían otras actividades institucionales en la ciudad y la región, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la agenda prevista.

El gobernador llegará a su zona de confort para avanzar con unos de sus bastiones de su gestión. Es por esto que comienza la gira de inauguraciones y potenciaciones de las obras del Gobierno Provincial por el interior.

Dentro del “cordobesismo” entienden que el sello de lo que denominan “la Federalización en Educación Universitaria comienza a tomar volumen y fuerza en este cierre de año re cargado en San Justo.

La sede de San Francisco está lista

La construcción de la sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en San Francisco se encuentra en su etapa final de ejecución y avanza hacia su inauguración, consolidando un proyecto estratégico para el fortalecimiento de la educación superior en el este cordobés.

La obra, que comenzó en abril de 2025 sobre un predio ubicado en avenida de la Universidad y Rosario de Santa Fe, registra actualmente un nivel de avance cercano al 99 %. Los trabajos se concentran en tareas de terminación, pintura, ajustes de carpinterías, parquización y pruebas de las instalaciones eléctricas.

El edificio cuenta con una superficie cubierta de 2.515 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, emplazadas sobre un terreno de 7.543 metros cuadrados. La infraestructura incluirá salón de actos, aulas híbridas, biblioteca, gabinete informático, aulas taller, espacios administrativos, sala de profesores, centro de estudiantes, lactario, co working y sectores destinados al funcionamiento institucional de la casa de estudios.

La inversión destinada a la construcción supera los 6.100 millones de pesos y forma parte del programa de regionalización universitaria impulsado por el Gobierno de Córdoba, que contempla la creación de nuevas sedes de la Universidad Provincial en distintos puntos del territorio provincial.

La futura sede se integrará al Polo Educativo San Francisco y permitirá ampliar la oferta académica local con propuestas vinculadas a áreas estratégicas como tecnología, economía del conocimiento, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y otras disciplinas orientadas al desarrollo productivo regional.

Carreras confirmadas

Días atrás, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) firmó con el Ministerio de Educación de la Provincia un acta de transferencia para incorporar a su Sede Regional San Francisco cuatro carreras técnicas de nivel superior que se dictan en la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”. De esta manera quedaron confirmadas las carreras que se dictarán en esta sede para el próximo ciclo lectivo: Licenciatura en Higiene y Seguridad, con titulación intermedia, y Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos, Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad, Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos, Licenciatura en Comunicación, con título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Producción de Contenidos para la Comunicación, Tecnicatura en Maquinarias y Equipos Agropecuarios, y Maestría en Pedagogía Digital.