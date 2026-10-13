Enroque corto en Río Cuarto | ¿Candidata confirmada en Canals? Revelaciones, Soldano y la aclaración del PRO

¿Salió la candidata de Bruno en Canals?

El periodista recibía un mensaje de su informante, inmerso en la rosca política del interior provincial.

Informante: Le tiro un dato. Estamos en tiempos de definiciones en los municipios donde gobiernan intendentes que no pueden ser reelectos y parece que Edgar Bruno en Canals es uno de los primeros en anunciar a su posible sucesor. Sucesora, en realidad…

Periodista: Estamos en el tercio final del año. Es lógico que ya aceleren con eso. ¿Quién será?

I: La secretaria de Finanzas de la Municipalidad, Lucía Rosani. Se lanzó con un video respondiéndole a la gente que le pregunta si va a ser candidata. Respondió que lo será y que para eso renunció al trabajo que tiene en AFIP. Es una buena forma de enganchar al votante: sacrificó un buen lugar para entregarse por completo a la ciudad.

P: ¿Tiene alguna referencia de ella?

I: Es una dirigente joven y reconocida entre los vecinos. Nació en Colonia Bremen, pero de chica se mudó a Canals. En Río Cuarto se recibió de contadora y luego volvió al pueblo convocada por Bruno. Fue secretaria del Tribunal de Cuentas y, con el tiempo, asumió la responsabilidad de Secretaria de Finanzas.

P: No es común que los encargados de llevar los números se larguen por la intendencia.

I: Es verdad, pero me parece que resulta ser la elección lógica. Está a cargo de un área exitosa porque se puede adjudicar la buena administración de los recursos con los que Canals lleva adelante obras sin tanta queja por la baja coparticipación. Me parece que Edgar la elige pensando en que las cuentas son el mejor aval a su gestión y el factor ideal para garantizar la continuidad de su proyecto.

P: Así que Rosani ya está lanzada.

I: Confirmado. Le quería contar porque esta será la primera de varias que se van a ver en la región. No son tantos los intendentes sin re reelección, pero ya empiezan a mover el tablero.

Soldano, “el alma más pura”

El periodista recibía el mensaje de un operador político del sur provincial.

Informante: Mire esta publicación que compartió en sus redes la diputada nacional Laura Soldano. Una página libertaria de Córdoba, de esas que usan imágenes generadas por inteligencia artificial para pescar seguidores, la subió definiéndola como "la más pura del Congreso" y armándole un relato de supuesta líder opositora al kirchnerismo en Diputados.

Periodista: Bueno, son libres de subir lo que quiere (risas). ¿Cuál es el problema?

I: ¡El contraste con la realidad, mi amigo! La pintan como una gladiadora incansable, a una diputada que desde que asumió no presentó un solo proyecto y no abrió la boca en ninguna sesión. ¡Cero producción legislativa!

P: ¿Usted piensa que están buscando levantarla un poco?

I: ¡Tal cual! Puro maquillaje. Y se entiende perfecto por qué la diputada la compartió en todos lados: se quiere subir el precio urgente. Está en unos días fuleros, jaqueada por las broncas y cuestionamientos internos dentro de las filas de La Libertad Avanza en la región, donde ella se supone que es la máxima referente.

P: Es cierto que no parece estar en su mejor momento…

I: Para nada. Pero, a la falta de gestión y trabajo parlamentario en Buenos Aires, buenos son los filtros de IA y los panegíricos digitales para disimular la crisis territorial. Prefieren el "aura" de inteligencia artificial antes que dar la cara por los baches políticos que tienen. Pura cáscara para las redes y cero volumen en la cancha.

El PRO aclara algunas cuestiones

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le compartía las declaraciones de Facundo Pedemonte, referente del PRO Río Cuarto, en sus redes sociales.

Informante: La página de videos hechos con IA sigue dando qué hablar. Yo no me había enterado pero se ve que algunos señalaban a gente del PRO como los que podían estar detrás de eso. Pedemonte se encargó de desmentirlo. Dijo que “nada más lejos”. Que él personalmente aún no sabía usar esa herramienta para hacer videos y que además no tenía el tiempo para hacerlo. Que nadie del PRO estaba detrás de esa movida.

Periodista: Tampoco sabía que se lo había señalado a él o al PRO. Es cierto que por unos días se especuló con la posibilidad de que esos vengan de la oposición. Pero, por lo que se comenta, hay más sospechas por el lado de gente que fue parte de la anterior gestión. Solo especulaciones, por ahora.

Informante: Vaya uno a saber. Pedemonte aclaró que los videos que ha publicado en sus redes tienen que ver con lugares de Río Cuarto y con información y data que él viene trabajando hace años. Nada más. Y dijo no estar en contra de ese contenido aunque advertía que no había solo funcionarios o dirigentes políticos en esas imágenes sino también otras personas. Seguramente sea un tema para charlar en otro momento.

P: Más allá de esa aclaración, pienso que hay mucho contenido hecho con IA dando vueltas y va a haber mucho más el año que viene.

I: Siempre y cuando ese contenido no pretenda engañar a la ciudadanía, no creo que tenga sentido enojarse. Cumplen la misma función que los memes que vemos dando vuelta hace años e inevitablemente se convive con eso. Lo que sí creo que no debiera pasar es que los funcionarios o representantes políticos se presten a ese juego .Como hizo Soledad Carrizo con lo de las “kukarachas”, por ejemplo.