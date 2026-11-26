La única certeza electoral del oficialismo hoy, funciona como el mejor ordenador del peronismo cordobés. Nadie discute la reelección de Martín Llaryora. Todos saben que, sin ello, no hay nada y que el 2027 para el cordobesismo se juega ahí. No hay otra.

Con esa premisa, hace rato que Hacemos Unidos se activó en modo campaña. Lo hace desde la propia gestión, pero también en la puesta en marcha de una estrategia clara.

Llaryora apunta a que la ciudad sea otra vez el punto de partida de su proyecto provincial. En 2023, la Capital le abrió la puerta al Panal; en 2027, quiere que sea la llave de su continuidad.

Por eso, juega un pleno ahí, convencido del peso específico que el distrito más importante puede tener en el resultado general. La apuesta tiene, además, ese antecedente que el oficialismo no pierde de vista. Cuando hace tres años se rompió con una lógica histórica del cordobesismo y la victoria provincial encontró en la ciudad un impulso que fue decisivo.

La consigna Llaryora ´27 es la única que hoy sintetiza y convoca a todos los sectores del peronismo, incluso el de la Capital donde todavía no hay candidato definido para disputar la sucesión de Daniel Passerini. Una discusión que no arrancó pero que ya provoca tensiones subterráneas entre quienes quieren ser; entre los que bregan por un candidato justicialista y aquellos dispuestos a apoyar a un extrapartidario si hace falta.

Para la dirigencia capitalina, dicen, resulta mucho más cómodo militar la reelección de Llaryora y explicar el modelo provincial, que tener que “vender” y defender la gestión municipal. El nuevo escándalo que sacude al gobierno de Daniel Passerini vinculado al sobrepago de horas extras a empleados del Coys, corre por un andarivel totalmente distinto al de la estrategia partidaria. En su rol de presidente del PJ Capital, el intendente se ocupa personalmente del esquema de actividades políticas y asiste personalmente a los actos en las seccionales.

A tono con eso, el peronismo puso en marcha todos los resortes del partido para trabajar y proyectar un nuevo triunfo cordobesista desde el distrito más grande. Ese blindaje apunta en simultáneo a taponear el crecimiento de La Libertad Avanza en la ciudad.

Lo cierto es que el partido está en movimiento y la estrategia incluye activar a un sector que Llaryora considera clave para el futuro del espacio: la juventud.

La presidenta de la Comisión de Juventud del PJ Capital, Karen Acuña, tiene a su cargo la organización de una tarea que ya comenzó y que contempla recorridas por las 14 seccionales de la ciudad. El objetivo es poner en marcha la estructura militante que no se limite solamente a acompañar una consigna, sino que pueda traducirla en presencia concreta en cada barrio.

El próximo 10 de diciembre será uno de los puntos más altos de esa agenda. La JP de la ciudad prepara una jornada de encuentro, con la promesa de una convocatoria multitudinaria.

El gobernador les pone fichas y les reconoce una doble capacidad: la de caminar el territorio y la de disputar también el escenario digital. La militancia de cercanía sigue siendo una herramienta central para el peronismo, pero el Panal sabe que la pelea electoral ya no se juega solamente en las calles. También se libra en las redes, donde la juventud puede convertirse en un activo para amplificar el discurso oficialista y disputar sentido, sobre todo frente al terreno ganado por los libertarios.

La convocatoria del 10 de diciembre podría contar con la presencia del propio Llaryora, además de Passerini. También se espera la participación del presidente alterno del partido, Raúl La Cava; el concejal Marcos Vázquez y el ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano, en su rol de figura partidaria.

Mesa departamental

Por su lado, la Juventud Peronista de Córdoba con José Scotto a la cabeza viene armando en el interior y lanzando las mesas departamentales. La última fue en el departamento General San Martín con un acto encabezado por también secretario de Juventud del Partido Justicialista. Estuvieron presentes además el intendente de Villa María, Eduardo Accastello; la legisladora Verónica Navarro; y los dirigentes Sol Albarracín y Lucas Accastello, entre otros.

Esas mesas de la JP en el interior también tienen como objetivo coordinar acciones para la reelección de Llaryora.