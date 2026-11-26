De Barranquilla directo al Estadio Mario Kempes y una breve escala lo dejó en Alta Córdoba al presidente Juan Manuel Cavagliatto. Esta vez fue menor recorrido si se compara con las excursiones pasadas, esa que combinó Asunción del Paraguay, Zurich (Suiza) a la sede de FIFA y de ahí, directo a Florencio Varela. Igual sigue sumando millas Cavagliatto en post de una carrera dirigencial que lo sigue posicionando entre los más ejecutores de actividades, por eso se lo puede ver cerca del presidente de AFA, Claudio Tapia, como cercano al Panal, Casa de Gobierno, Palacio 6 de Julio y Agencia Córdoba Deportes.

Y está claro que no solo defiende su discurso con palabras, sino que también, como se dice en la jerga política, “pone el cuerpo”. Confirmación de esta premisa fue lo sucedido el domingo en el estadio Mario Kempes en la victoria de Instituto ante Huracán, separando a los plateistas que se habían agarrado con los dirigentes del “Globo” del palco, para evitar mayores inconvenientes. Y con mesura, anticipaba que ante River Plate, este fin de semana, se iba a disputar en Alta Córdoba y no en el mundialista. Por supuesto que estaba sujeto al estado del césped luego del show de María Becerra en la casa de la “Gloria”, aunque finalmente, se cumplió el cometido. Es decir, pasó por varios roles: dirigente en Barranquilla, en la final de la Copa Sudamericana, patovica en el Kempes, y después Ingeniero Agrónomo o canchero en Alta Córdoba. Polirubro, como lo indican los tiempos actuales. De saco y corbata, saco y sombrero de paja en 48 horas.

Rumbo a Alta Córdoba

“¡En casa! porque nuestro barrio es incomparable. Estará hermosa como siempre. Todos Juntos”. Fue el posteo aliviador de Cavagliatto el martes por la mañana, luego de que la jornada del lunes no arrojara las noticias más alentadoras, con la lluvia de protagonista especial y algunas marcas en mitad de cancha por el recital de María Becerra. A saber: el show de la artista Pop Urbana dejó algunas secuelas en el campo de juego del Monumental de Alta Córdoba. Ese recital estaba previsto desde marzo, por lo que la mudanza al Kempes fue inevitable y menos mal que ganó Instituto, en un escenario donde los hinchas no se sienten muy a gusto. El primer dilema fue al término del partido, en un fuerte cruce con piñas y lanzamiento de proyectiles entre directivos de Huracán y plateistas, que motivó la intervención de los encargados de seguridad. Ante los estériles intentos de poner paz, fue el propio presidente de Instituto quien disipó la zona, habló con los hinchas, empujó a alguno que otro para atrás para salvaguardar la situación, más allá de que fueron los propios dirigentes de Huracán quienes alteraron los ánimos. En los videos puede verse a Cavagliatto convenciendo y empujando a la gente para que no siguieran lanzando botellas de plástico al vidrio del palco. Lo acompañó el jugador Ramón “WAnchope” Ábila, quien estaba de civil, otro que puso el “lomo” y después llegó la desbocada participación del defensor Fernando Alarcón, luego de enterarse que su hija fue afectada por un proyectil.

Es decir a Cavagliatto no se le cayeron los anillos ni la investidura para ir a separar el escándalo, como un policía más, a pesar de que el día anterior estuvo en Colombia, en la consagración de Boca Juniors ante Atlético Mineiro de Brasil, ganando la Copa Sudamericana, junto a Tapia y al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el camino deportivo, aparece River. Y el dilema principal por sortear era el campo de juego en Alta Córdoba, anegado por la lluvia, con algunas imperfecciones en su perímetro y por lo menos con tres días de lluvia. Cavagliatto usó la mesura y ante la pregunta inquisidora de la prensa y el socio, comentó: “No quiero decir nada hasta ver la cancha”. Una vista por dron de los canales de aire dejó en claro que no estaba al 100 por ciento. Sin embargo, el mandamás albirrojo convocó a los encargados del césped del Kempes y a los ingenieros agrónomos para buscar un diagnóstico y las previsiones pertinentes. Y a pesar de los pronósticos agoreros, confirmó que será local de River en su cancha y no en el Kempes. Eso sí, priorizó lo deportivo por encima de lo económico porque los hinchas del “Millonario” hubieran dejado casi un millón de dólares de recaudación, no obstante, el equipo va por todo. Es algo que siempre se le critica a Andrés Fassi y a Talleres, dando lugar más al negocio que a la ambición deportiva, bueno en este caso, Cavagliatto apostó a jugar en su cancha. Y si el destino hubiera sido adverso, con la necesidad de volver al Mundialista, quizás el hombre fuerte de la “Gloria” hubiera recibido algún cuestionamiento, pero nada desestabilizador. Ojo, y eso que el propio mandatario junto a la tesorería acusa que hoy Instituto tiene menos socios que cuando disputaba la B Nacional, es decir, en tiempos de bolsillos flacos, la convocatoria al Kempes hubiera sido más que generosa para las finanzas pero así y todo, la prioridad fue recibir a River en Alta Córdoba. Para destacar. Mejor quedar eliminado en casa ante tu gente que en un estadio ajeno compartido, donde el visitante se siente casi local. ¿Hubiese sido consuelo, la ganancia económica ante la eliminación deportiva? Mmm.

Pero la premisa es seguir haciendo historia, en quizás la campaña más exitosa e ilusionante de Instituto en su historia. Decisión fuerte y a tono con el momento. Desde las redes sociales continúan incentivando a las mejoras del césped en Alta Córdoba, con videos de tractores y máquinas de cortar el pasto cruzando la cancha, en función de que llegue en óptimas condiciones. Como Cavagliatto, que cruzó 5 mil kilómetros para llegar al Kempes, celebrar el triunfo, hacer de Patovica espontáneo y ponerse la tijera de podar y la bordeadora para confirmar a Alta Córdoba como sede del duelo contra River. Un tiro político perfecto.