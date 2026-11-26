La convención provincial de Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), que este fin de semana se desarrollará en Villa Carlos Paz, quedó envuelta en las últimas horas en una inesperada incertidumbre. No por una controversia interna de la organización, sino por las dudas que despierta la participación de algunos de los principales referentes de la oposición cordobesa, cuya presencia podía convertir una actividad partidaria en una postal política de alto impacto rumbo a 2027.

La mesa de debate prometía reunir en un mismo escenario a dirigentes que vienen dando señales de acercamiento, pero también protagonizando cruces públicos. Ahora, esa posibilidad podría no concretarse tal como fue anunciada.

La convocatoria original incluía al senador nacional Luis Juez, al diputado libertario Gabriel Bornoroni y al radical Rodrigo De Loredo, junto al anfitrión Aurelio García Elorrio. Los cuatro compartirían el sábado, a las 11, un espacio para analizar la realidad provincial y los desafíos de la alternancia política. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha, comenzaron a multiplicarse los interrogantes sobre quiénes finalmente ocuparán esas sillas.

El dato no es menor. La actividad de Encuentro Vecinal se produce cuando los principales referentes opositores exploran un entendimiento electoral para enfrentar al peronismo cordobés en 2027. Una fotografía de Juez, Bornoroni y De Loredo en un mismo escenario podía funcionar como una señal de acercamiento. La ausencia de alguno de ellos, en cambio, dejaría expuesto que el acuerdo todavía no está cerrado, pese a que, después de los últimos cruces públicos, algunos lo consideran más cerca de lo que se suponía.

Una invitación, confirmaciones y más de una duda

En diálogo con Alfil, García Elorrio explicó que el denominado “Encuentro del Encuentro” es una actividad que Encuentro Vecinal organiza anualmente, con un perfil formativo, de intercambio y confraternidad. No se trata, según aclaró, de una reunión para constituir un frente electoral, sino de una jornada que combina conferencias, debates y la invitación a referentes de otras fuerzas políticas.

“Siempre hay un panel con las fuerzas políticas de la provincia de Córdoba. Como somos gente de la oposición, invitamos a referentes de la oposición”, señaló. También confirmó que había cursado invitaciones a Juez, Bornoroni y De Loredo y que, en un primer momento, los tres habían manifestado su disposición a participar.

Aun así, con el correr de los días esa posibilidad comenzó a diluirse. Alfil consultó a voceros de las tres fuerzas y ninguno dio por segura la asistencia de sus principales dirigentes. Desde el juecismo y La Libertad Avanza consideran poco probable que sus referentes participen. En la UCR, en cambio, señalan que De Loredo tiene voluntad de concurrir, aunque su presencia también dependerá de una agenda que lo llevará el viernes a Cruz del Eje y el domingo a Río Seco y Sobremonte.

Quienes siguen de cerca los cruces mediáticos entre el binomio Juez-Bornoroni y De Loredo hacen una lectura particular: la coincidencia entre la actividad partidaria y las conversaciones por un entendimiento electoral habría generado una situación incómoda. “No es momento de dar una señal de acercamiento y menos en un congreso de Encuentro Vecinal”, analizan.

García Elorrio, por su parte, no da por perdida la posibilidad de reunirlos. “Falta hasta el sábado, todo puede suceder”, sostuvo.

Señales que persisten

Fuentes políticas consultadas por este medio coinciden en que las conversaciones entre los sectores de Juez, Bornoroni y De Loredo avanzaron, aunque todavía quedan cuestiones por resolver. En esos ámbitos aseguran que las diferencias estarían más concentradas en los términos y las señales políticas del entendimiento que en la posibilidad de explorar una alianza.

La negociación, según esas mismas fuentes, no tendría su centro en Córdoba, sino que se estaría desarrollando en Buenos Aires, con interlocutores y autoridades de los espacios involucrados. Por eso, una eventual ausencia de los dirigentes del armado libertario-juecista en Carlos Paz no necesariamente debería leerse como un portazo al entendimiento, sino también como una decisión de preservar los tiempos y el escenario para un eventual anuncio.

La relación entre Juez y Bornoroni ya tuvo expresiones públicas de sintonía. Días atrás, ambos difundieron un video en el que, apelando al humor, invitaron a De Loredo a sumarse al armado opositor. Desde un Fiat 600, Juez desafió al radical a llevar su DeLorean para una carrera de 100 metros. Bornoroni completó la escena con un mensaje: “Hace falta un copiloto más atrás”. De Loredo respondió con un escueto “jajaja”.

La escena fue más que una broma entre dirigentes. Funcionó como una señal pública para el radicalismo y dejó en evidencia que, pese a las diferencias y las disputas por los espacios, la posibilidad de confluir sigue sobre la mesa. Sin embargo, una cosa es el intercambio de gestos y otra, bastante más compleja, la definición de candidaturas, liderazgos y condiciones para una eventual coalición.

Una convención con agenda propia

Más allá de la expectativa que genera la posible reunión de los principales referentes opositores, la convención de Encuentro Vecinal tiene una historia y una agenda que exceden esa mesa. Es una actividad que el partido organiza cada año y que reunirá a dirigentes de toda la provincia durante dos jornadas en el Hotel Ananque de Villa Carlos Paz.

El programa no se limitará al debate político. También incluirá una conferencia de Fernando Rambaldi sobre “El sentido de la política y el bien común”, un panel de jóvenes dedicado al juego online y las adicciones y una exposición sobre Economía Social de Mercado a cargo de Marco González, especialista de la UCA.

El domingo, en tanto, estará dedicado al trabajo interno, la elaboración de propuestas para 2027 y el análisis de la realidad política a través de los medios de comunicación.

García Elorrio insistió en que la mesa de dirigentes opositores es apenas una parte de un programa más amplio. Pero la coyuntura terminó por desplazar el foco hacia esa convocatoria. En Carlos Paz, la pregunta ya no es solamente quiénes asistirán a debatir sobre la alternancia, sino si la oposición cordobesa está en condiciones de mostrar una foto de unidad antes de terminar de acordar qué quiere construir y quiénes conducirán ese proyecto.