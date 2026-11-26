La Circunvalación de Río Cuarto es, probablemente, una de las obras viales con mayor consenso político a nivel provincial. Incluso, en su último paso por Río Cuarto, el radical Rodrigo de Loredo consideró que es “una gran obra y necesaria” (más allá de poner en duda cuál será el valor final de su ejecución y considerar que llega “30 años tarde”).

Mientras se debate el Presupuesto Municipal para el 2027 y se perfila el próximo año electoral en la Provincia, comienzan a asomar proyectos legislativos que buscan mostrar el “lado B” de la ejecución. El bloque Primero Río Cuarto (con la firma de los concejales Gabriel Abrile, Ana Vasquetto y Pablo Benítez) propone una rebaja impositiva de hasta el 75% para comercios que se verían afectados por el menor movimiento económico a partir de los trabajos que se están ejecutando en dicha zona.

En concreto, proponen establecer un régimen integral de asistencia y alivio fiscal destinado a comercios, industrias y emprendimientos que se consideren afectados directamente por la obra. Según plantearon los concejales de la primera minoría, la iniciativa responde a la preocupación transmitida por comerciantes de la zona de la ruta A005. Consideran que el menor movimiento derivó en una merma en las ventas que atribuyen a las modificaciones en la circulación y desvíos que deben tomar quienes circulan por allí.

Dicha rebaja aplicaría a tres conceptos municipales: la tasa de Comercio e Industria, el Inmobiliario y EMOS (agua y cloacas). No se trataría de una rebaja automática para todos los establecimientos de la zona sino de un beneficio que podría graduarse de acuerdo al nivel de afectación económica y operativa que se logre acreditar.

El proyecto reconoc que la Circunvalación constituye una intervención estratégica para el desarrollo urbano y la conectividad regional pero considera que su ejecución generaría algunas consecuencias económicas concretas sobre determinados sectores comerciales y productivos. El término empleado por la primera minoría es “compensación”, al menos parcial, para aquellos contribuyentes que se verían afectados por el proceso de ejecución de la obra.

El proyecto ingresó esta semana y este jueves tomaría estado parlamentario. Más allá de la predisposición que se pueda mostrar desde el oficialismo, es esperable que el contexto económico nacional se cuele en la discusión y se planteen cuestionamientos cómo cuánto de esa merma en las ventas responde a la ejecución de la obra y cuánto tiene que ver con la crisis económica.

En ese sentido, el proyecto propone crear un Registro Municipal de actividades económicas afectadas por Obras Públicas. De abordarse como está planteado, el Departamento Ejecutivo definiría los criterios geográficos, los niveles de afectación económica y los procedimientos para acceder a los beneficios. También se contempla la incorporación progresiva de otros sectores a medida que avance la ejecución de la Circunvalación.

Más allá de la rebaja impositiva, la iniciativa prevé suspender las ejecuciones fiscales, las intimaciones administrativas y los intereses punitorios sobre las obligaciones tributarias alcanzadas por el régimen. También contempla exenciones en tasas y derechos vinculados a renovaciones de habilitaciones, certificados y otras gestiones municipales.

Presentaron 16 Días de Activismo contra la violencia de género

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, habrá actividades en distintos puntos de la ciudad. La grilla sigue abierta a organizaciones y colectivos que quieran sumarse. En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Río Cuarto, a través de la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, junto a la Coordinadora de Género, presentó las actividades de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género. El lema de este año es el acceso a la justicia y la protección a las sobrevivientes.

La subsecretaria Cynthia Bochetto destacó que esta fecha "no se agota en este mes" y que es una oportunidad para seguir difundiendo los canales de información y denuncia, y para construir redes de acompañamiento. Recordó además las cifras del Observatorio Mumalá: 266 femicidios y 788 intentos de femicidio a nivel nacional entre enero y noviembre, y señaló que en la mayoría de los casos existían denuncias previas.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta se construyó de manera participativa, con el aporte de organizaciones e instituciones. La agenda comenzará el jueves 26 de noviembre, a las 9.30, con una intervención colectiva para visibilizar las violencias por motivos de género en Plaza Roca. El viernes 27, a las 17.30, se realizará el encuentro "Entre Nosotras", organizado por la Secretaría de la Mujer, en esa dependencia. El lunes 30, a las 14.30, tendrá lugar la charla "Cuidar es un trabajo, cuidarnos un derecho", en el Comedor Ilusiones.

El martes 1 de diciembre, a las 15, se desarrollará un taller de biodanza a cargo de la Colectiva Feminista Chocancharava, en el gimnasio Mariela Salud en Movimiento. El miércoles 2, a las 17.30, se realizará un homenaje a Antonia Cisneros, a cargo del Consejo Municipal de Género, en Plaza Sarmiento; mientras que a las 19.30 tendrá lugar el conversatorio "Mitos y verdades sobre la denuncia por violencia de género", en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

El jueves 3 habrá tres actividades: a las 9, una charla informativa sobre "Violencia digital, alcances e implicancias", en la Sala Auditorio del Palacio Municipal; a las 18, la charla "Violencia familiar y de género. Nociones técnico-jurídicas y su abordaje en el ámbito judicial", a cargo de la jueza Dra. Victoria Cavagnaro, en el Colegio de Abogados de Río Cuarto; y a las 20, la proyección del filme "Cuándo dejamos de pedir permiso", con la presencia de su directora, Liliana Sánchez, en el CC Leonardo Favio.

El viernes 4, a las 16, se realizará un mural participativo junto a la Colectiva Ecofeminista Chocancharava, en Plaza de la Paz. Finalmente, el miércoles 9 de diciembre, a las 17, se llevará a cabo la actividad "Visibilizar las raíces, reconocer las violencias", un homenaje a María Remedios del Valle, en el Parque Andino. A las 18, en tanto, se presentará la muestra fotográfica "No nos callamos más", de Belén Greco, de Mumalá, y se desarrollará el taller de introspección feminista en las artes visuales "El arte de empoderarte", en la Galería Escuela Municipal de Arte.