En Argentina hay medios insistiendo con la narrativa de la crisis. Estamos técnicamente dentro de una recesión, por lo que no es descabellado hablar de que las cosas no andan bien económicamente, pero todavía no parece verse una situación de crisis social grave.

El acomodamiento de precios relativos sigue en marcha y genera complicaciones en las cuentas familiares. El aumento de bienes y servicios impacta en los cálculos que se hacen cada mes, obligando a reemplazar consumos o a ser más prudente a la hora del gasto, estirando la sensación de ajuste en la parte del electorado que más tiene que soportar la carga en sus hombros, al reducir las opciones de ocio para hacer frente a los impostergables.

En esas condiciones es fácil encajar títulos que se desparramen rápidamente a través de las redes. Todo lo que sirva para reforzar la idea de que las cosas van mal va a ser aprovechada por los que necesitan que todo se vea de ese modo. Ahí entra la parte 2 de que por la crisis se come pollo: ahora parece que también se come paloma.

La noticia es que en una carnicería de un pueblo de Misiones hay un carnicero que vende paloma “para llegar a fin de mes”. No está tan claro desde dónde llegó esa carne, pero ahí está en el mostrador. Los dos pichones cuestan $5.000 y pesan alrededor de 1,5kg. Sabiendo lo que rinden las aves en general, es mucho más negocio comprar pata muslo de pollo, que en los supermercados suele estar alrededor de $3.500 el kilo. No tengo nada contra la carne paloma, pero sí me afecta que alguien sepa tan poco de cocina como para pensar que puede ser una alternativa económica al pollo, que además es una carne bastante versátil.

La otra crítica es respecto a la cuestión de tratar la carne de paloma como algo exótico. En el campo y entre las familias de ascendencia gringa sigue sigue siendo una carne que se consume, igual que el gallo, la gallina, las perdices, las iguanas, las liebres y prácticamente cualquier bicho que ande dando vueltas (como el vecino, que hasta hizo escabeche de víbora y de charata). El hecho de que no sea masivo ni urbano no quiere decir que no sea común en ciertas regiones (como comer la cabeza de vaca o chancho entera, al horno o al pozo).

El relato de la crisis ya va a descubrir todas esas otras carnes y va a buscar la forma de convertirlo en símbolo de la crisis. Sin embargo, los números marcan que el consumo de proteína animal no ha caído brutalmente (aunque el consumo de carne vacuna haya caído un poco).

Desde 2011, el consumo de cerdo, vaca y pollo creció un 13%, explicado principalmente por el crecimiento del cerdo. Se comen 5kg menos de vaca, pero 10kg más de cerdo y casi 9kg de pollo, 14kg más de carne que hace 15 años. Los lácteos cayeron bastante desde entonces, pero los huevos volaron: cada habitantes consume 150 huevos más que en 2011, llegando hasta unos 400 huevos anuales.

Aunque resta esperar los números finales de este año, la carne no sube hace cuatro meses y la cantidad de kilos faenados es más o menos la misma que en 2021, a pesar de que este año se faenaron casi 500.000 animales menos que entonces, señal de que se hacen animales más pesados y se reservan madres para que haya más carne en el futuro (y, por lo tanto, menores precios).

Es normal que la gente esté descontenta con el gobierno y lo critique por sentir que la cosa no arranca. Quizás por eso lo que cayó bastante fue el consumo de pescado: la gente está harta de los que insisten con venderle pescado podrido.