El bloque de Provincias Unidas, donde están los seis legisladores que responden al gobernador Martin Llaryora, incluido Juan Schiaretti, podría repetir la quita de quórum de la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo nacional prevé sesionar hoy con el Presupuesto 2027 como tema central, para presionar por fondos para las provincias, la incorporación de la ley de Biocombustibles en la agenda legislativa, y la designación del diputado cordobés Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura. Anoche, uno del bloque admitió que la posición final dependía de una conversación con el gobernador.

La tensión con La Libertad Avanza comenzó la semana pasada, cuando el sub bloque cordobesista y los pullaristas no bajaron a la sesión, y de hecho la hicieron caer, como señal de poder frente a la negativa de Martín Menem, presidente de la Cámara, de designar a Brügge en el cuerpo que selecciona los jueces federales como representante de la segunda minoría. Esta vez, según los libertarios que están al tanto del poroteo, la sesión igual tendrá quórum.

Una semana después, el tema Consejo sigue trabado en la puja con el PRO, que busca imponer como cuarta consejera de Diputados a la ritondista Florencia De Sensi. Pese a todo, el cordobesismo no cumplió con la advertencia de judicializar el reclamo para hacer valer los 18 miembros de Provincias Unidas por sobre los 12 del bloque macrista, a la espera de una negociación con el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, y con Mauricio Macri.

“Está trabado pero le corresponde a Brügge” afirman los llaryoristas que llevan adelante el tema. La idea de Llaryora es no ceder el primer lugar y negociar el cargo suplente para De Sensi, pero la resistencia a vencer sería doble: de Ritondo, que quiere a su diputada al frente, y de Menem, que quiere a Alejandra Torres, una diputada a la que ven más cercana en las votaciones y más afín a sus posiciones. Un enroque que Llaryora no aceptaría. El mandatario quiere asegurarse un lugar propio en el organismo político-judicial para tener incidencia en la designación de jueces federales de San Francisco, Villa Maria y el titular del juzgado con competencia electoral. El nivel de importancia que le da el mandamás al tema Magistratura es tal que algunos observadores aseguran que la cuestión Biocombustibles es casi una “excusa” para jugar su carta.

Mientras se negocia todo esto, un proyecto del exgobernador Schiaretti marcó un nuevo punto de distancia con el gobierno de Javier Milei. El diputado pidió el repudio de la cámara al canciller Pablo Quirno, un hombre clave en el esquema libertario, por haber puesto en duda la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial en Brasil, “por ser incompatibles con el principio de no intromisión en cuestiones internas de otro país”, y advirtió sobre “la impericia con que el Poder Ejecutivo Nacional conduce la relación con el Brasil, principal socio comercial y pueblo hermano de la Nación”.

Una llamada

Con la decisión de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, ya son nueve las provincias que anunciaron el desdoblamiento y adelantamiento de las elecciones locales respecto a las presidenciales, que si se suspenden las PASO de agosto, pasarán directamente al 24 de octubre. Chubut votará el 21 de marzo, con el otoño. Neuquén, que abre el calendario, hasta ahora con fecha el 14 de febrero, Santa Fe, Tucumán, Salta, Río Negro, Chaco, Mendoza, Jujuy y Tierra del Fuego se completa por ahora la lista. Llaryora trata de instalar que no tiene apuro. Conversó con Sergio Massa antes del último fin de semana largo. Hubo una llamada telefónica donde los temas centrales fueron la situación nacional y los distintos escenarios electorales posibles. Sobre el jefe del Frente Renovador ayer se habló de la posibilidad de que hoy participe en esta ciudad de un encuentro sobre inteligencia artificial organizado por Famaf (Facultad de Matemática, Física y Astronomía de la UNC), cuyo decano es el ex candidato al Rectorado Pedro Peréz, que enfrentó al radical Jhon Boretto, pero al cierre de esta nota no había confirmación.

En el entorno del sanfrancisqueño rechazan miradas catastrofistas sobre el futuro del gobierno de Milei en el marco de la suba del riesgo país y la tensión cambiaria y financiera, pero sí miran de cerca las encuestas de imagen e intención de voto del presidente violeta. En Córdoba, una encuesta reciente de un consultor que suele brindar datos al Panal dice que Milei no volvió a bajar considerablemente desde abril de este año y que esta provincia sigue siendo donde mejor imagen tiene en todo el país, donde el desgaste es más notorio. De 1 a 10, la nota promedio del gobierno de Milei para los cordobeses es 4,7 puntos, con más del 42% de la población que lo valora positivamente, con puntuación de 6 a 10. El dato es importante porque es la variable externa que el Panal va a tomar para decidir la fecha de las elecciones. Ni las fechas de Chubut ni Santa Fe: la imagen de Milei y su evolución podrían ser la clave para saber cuándo se votará en Córdoba.