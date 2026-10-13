Brandan defendió a Córdoba por las retenciones y cuestionó los privilegios de Buenos Aires

El secretario General de Gobierno provincial reclamó una mayor representación del interior en las decisiones nacionales. También destacó las obras de Martín Llaryora y la expectativa por la visita del Papa.
Mesa de Enlace13 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

Gustavo Brandan, secretario de Gobierno de Córdoba, defendió el perfil productivo de la provincia y cuestionó el impacto de las retenciones al campo, al advertir que representan una transferencia de recursos que limita el desarrollo de las economías del interior. “Con semejante nivel de retenciones, es un robo a mano armada para Córdoba y para todas las provincias agropecuarias”, afirmó.

En declaraciones al streaming Mesa de Enlace, el funcionario sostuvo que los recursos que quedan en las localidades podrían traducirse en inversiones, empleo y movimiento económico. Como ejemplo, recordó el impacto del boom de la soja en la construcción y los servicios del interior provincial.

Brandan también apuntó contra el centralismo porteño y marcó diferencias con la Ciudad de Buenos Aires. “¿Por qué Buenos Aires todavía sigue teniendo subsidiado parte del transporte y nosotros no?”, cuestionó. Además, sostuvo que en la Capital muchas obras de infraestructura fueron financiadas por la Nación, mientras que en Córdoba cada ruta, puente u obra de agua requiere un esfuerzo de inversión provincial.

En ese marco, reclamó mayor representación del interior en el Congreso y pidió que los dirigentes defiendan los intereses de sus regiones más allá de las alineaciones partidarias. Algo que, en virtud de lo que se observa en representantes de la oposición, no sucede, como se vio en el caso de la reforma del régimen de Zonas Frías.

El funcionario destacó, además, la gestión del gobernador Martín Llaryora, con eje en la infraestructura, la producción y la educación. Señaló que el mandatario prevé completar, antes de finalizar el año, visitas a las 427 localidades cordobesas y resaltó la construcción de sedes universitarias en el noroeste provincial.

Por último, Brandan expresó su expectativa por la visita del Papa a Córdoba, que consideró un acontecimiento histórico. Estimó que podría convocar a más de uno o dos millones de personas y sostuvo que será una oportunidad para que la provincia se convierta en el centro de atención del interior del país.



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