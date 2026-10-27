MesaDeEnlace | Mariano Ceballos Recalde con Javier Boher y Fernando Ruiz

En una nueva edición del streaming del Diario Alfil, el programa con Javier Boher - Politólogo – Sociólogo – Docente Universitario junto con Fernando Ruiz a cargo de la conducción. La agenda incluyó el escenario político nacional e Internacional . Trataron varios temas de las notas de la semana en la editorial de Diario Alfil denominada Diagonal .

También contaron con la presencia ( vía Zoom ) del Legislador Provincial ( ex Intendente de la ciudad de Nono ) Mariano Ceballos Recalde, integrante de la Comisión de : Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Social, de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento, de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior entre otras .

Se abordaron temas referentes a las necesidad del sector en el departamento San Alberto, en la provincia de Córdoba. En el Valle de Traslasierra (oeste de la provincia). A una Distancia de la capital: A unos 150-160 km de la ciudad de Córdoba. Las ciudades que la integran : Mina Clavero, Arroyo de los Patos, Las Calles y Las Rabonas, Nono .

El legislador provincial por San Alberto, Mariano Ceballos Recalde, destacó el crecimiento de emprendimientos vinculados a la vitivinicultura, el aceite de oliva, los tambos caprinos y la apicultura, en una región donde el turismo también ocupa un lugar central.

“Es tan amplio los nichos que tenemos”, señaló, al referirse a las posibilidades de combinar la producción con experiencias turísticas. En ese sentido, mencionó establecimientos que ofrecen alojamiento y actividades relacionadas con la elaboración de vinos, quesos de cabra y aceite de oliva.

El legislador también remarcó la importancia de sostener a los pequeños productores y a las familias rurales. “Tenemos que tender a que la gente vuelva al campo”, afirmó, al señalar que la mejora de los servicios y de la infraestructura puede contribuir a generar mejores condiciones de vida y evitar el desplazamiento hacia las grandes ciudades.

En la primera parte del programa se revisaron y analizaron las siguientes notas :

Las protestas violentas en Francia despertaron entre algunos argentinos el deseo de repetir un estallido como el de diciembre de 2001. Una reflexión sobre los peligros de romantizar las revueltas, el costo humano de las crisis políticas y el valor de la convivencia democrática.

Romantizar diciembre de 2001 es olvidar que dejó 39 muertos y ninguna solución.

El fútbol, un asado o unos mates en el río también son un antídoto contra los fanáticos que quieren enfrentarnos.

El caso del inspector-sicario reabre el debate sobre los mecanismos de ingreso al Estado, ante el avance de abusos y la confusión entre lealtad política e idoneidad.

El problema no es solo que lleguen al Estado personas sin idoneidad: algunos usan ese ingreso para conseguir protección y reconocimiento.

Si un ciudadano teme denunciar a alguien porque este último trabaja para el Estado, la relación entre el Estado y la sociedad está invertida.

Personajes vinculados con prácticas delictivas, la falta de herramientas ciudadanas para denunciarlos.

La crisis europea expone las dificultades de las democracias para responder a demandas económicas, tensiones culturales y movimientos extremistas, obligando a discutir los límites del Estado de bienestar, los problemas de integración y la necesidad de defender el pluralismo frente a los extremos ideológicos.

El pluralismo no consiste en que cada grupo viva bajo sus propias reglas, sino en compartir un marco común de convivencia.”

La democracia permite defender cualquier idea; lo que no admite es usarla para negar los derechos de quien piensa distinto.