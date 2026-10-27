#MesaDeEnlace | Mariano Ceballos Recalde con Javier Boher y Fernando Ruiz

En una nueva edición del streaming del Diario Alfil, el programa con Javier Boher  - Politólogo  – Sociólogo – Docente Universitario  junto con Fernando Ruiz a cargo de la conducción. La agenda incluyó el escenario político nacional e Internacional . Trataron varios temas de las notas de la semana en la editorial de Diario Alfil denominada Diagonal . 
Mesa de Enlace27 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

En una nueva edición del streaming del Diario Alfil, el programa con Javier Boher  - Politólogo  – Sociólogo – Docente Universitario  junto con Fernando Ruiz a cargo de la conducción. La agenda incluyó el escenario político nacional e Internacional . Trataron varios temas de las notas de la semana en la editorial de Diario Alfil denominada Diagonal .

También contaron con la presencia ( vía Zoom ) del Legislador Provincial ( ex Intendente de la ciudad de Nono )  Mariano Ceballos Recalde, integrante de la Comisión de : Agricultura y Ganadería,  de Desarrollo Social, de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento,  de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior entre otras .

Se abordaron temas referentes a las necesidad del sector en el departamento San Alberto, en la provincia de Córdoba. En el  Valle de Traslasierra (oeste de la provincia). A una  Distancia de la capital: A unos 150-160 km de la ciudad de Córdoba. Las ciudades que la integran :  Mina Clavero, Arroyo de los Patos, Las Calles y Las Rabonas, Nono .

El legislador provincial por San Alberto, Mariano Ceballos Recalde, destacó el crecimiento de emprendimientos vinculados a la vitivinicultura, el aceite de oliva, los tambos caprinos y la apicultura, en una región donde el turismo también ocupa un lugar central.

“Es tan amplio los nichos que tenemos”, señaló, al referirse a las posibilidades de combinar la producción con experiencias turísticas. En ese sentido, mencionó establecimientos que ofrecen alojamiento y actividades relacionadas con la elaboración de vinos, quesos de cabra y aceite de oliva.

El legislador también remarcó la importancia de sostener a los pequeños productores y a las familias rurales. “Tenemos que tender a que la gente vuelva al campo”, afirmó, al señalar que la mejora de los servicios y de la infraestructura puede contribuir a generar mejores condiciones de vida y evitar el desplazamiento hacia las grandes ciudades.

En la primera parte del programa se revisaron y analizaron las siguientes notas : 

diagonal-franciaFrancia queda lejos

Las protestas violentas en Francia despertaron entre algunos argentinos el deseo de repetir un estallido como el de diciembre de 2001. Una reflexión sobre los peligros de romantizar las revueltas, el costo humano de las crisis políticas y el valor de la convivencia democrática.

Romantizar diciembre de 2001 es olvidar que dejó 39 muertos y ninguna solución.

El fútbol, un asado o unos mates en el río también son un antídoto contra los fanáticos que quieren enfrentarnos.

barrelierLa lumpenización del empleo público

El caso del inspector-sicario reabre el debate sobre los mecanismos de ingreso al Estado, ante el avance de abusos y la confusión entre lealtad política e idoneidad.

El problema no es solo que lleguen al Estado personas sin idoneidad: algunos usan ese ingreso para conseguir protección y reconocimiento.

Si un ciudadano teme denunciar a alguien porque este último trabaja para el Estado, la relación entre el Estado y la sociedad está invertida.

Personajes vinculados con prácticas delictivas, la falta de herramientas ciudadanas para denunciarlos.

franciaEuropa, extremistas y democracia

La crisis europea expone las dificultades de las democracias para responder a demandas económicas, tensiones culturales y movimientos extremistas, obligando a discutir los límites del Estado de bienestar, los problemas de integración y la necesidad de defender el pluralismo frente a los extremos ideológicos.

El pluralismo no consiste en que cada grupo viva bajo sus propias reglas, sino en compartir un marco común de convivencia.”

La democracia permite defender cualquier idea; lo que no admite es usarla para negar los derechos de quien piensa distinto.

Te puede interesar
Molina-JuanCruz_w-650x375

Juan Cruz Molina Hafford: “Los K nos hicieron sentir poco orgullosos”

Redacción Alfil
Mesa de Enlace28 de septiembre de 2026
El Coordinador de los Grupos CREA de la Región Córdoba Norte, Juan Cruz Molina Hafford, pasó por el streaming Mesa de Enlace, de Diario Alfil, y planteó una mirada sobre el presente y el futuro del sector agropecuario, con especial énfasis en la necesidad de recuperar el orgullo por producir, fortalecer los vínculos y transformar al maíz y a la producción agroalimentaria en motores del desarrollo de Córdoba.
Captura de pantalla 2026-08-25 132926

#MesadeEnlace | Ariel Cadamuro, secretario de la Sociedad Rural de Jesús María

Redacción Alfil
Mesa de Enlace25 de agosto de 2026
En su paso por el streaming Mesa de Enlace, Ariel Cadamuro, secretario de la Sociedad Rural de Jesús María, planteó una mirada crítica sobre las retenciones y advirtió que el debate debe exceder al sector agropecuario. “Nosotros nunca supimos vender el problema de la retención a la sociedad”, sostuvo, y consideró que el impacto de estos derechos de exportación alcanza a las comunidades que dependen de la actividad productiva.
Captura de pantalla 2026-08-21 093213

Oncativo busca potenciar su perfil agroindustrial con menor presión fiscal y más articulación público-privada

Redacción Alfil
Mesa de Enlace21 de agosto de 2026
El intendente de Oncativo, Nicolás Filoni destacó el potencial productivo de la ciudad y planteó que el crecimiento de las economías del interior requiere una gestión eficiente, menor carga tributaria y mayor articulación entre el Estado y el sector privado. El agro, la industria metalmecánica y la cadena porcina aparecen como los principales motores de una estrategia que apunta a generar inversiones y empleo.

#MesaDeEnlace | Fernando Ruiz, gerente comercial de Diario Alfil

Redacción Alfil
Mesa de Enlace31 de julio de 2026
En una nueva edición del streaming del Diario Alfil, el programa contó con la participación del gerente comercial Fernando Ruiz y tuvo a Javier Boher a cargo de la conducción. La agenda incluyó el escenario político nacional, el paro docente de UEPC, el proyecto de streaming del medio y el vínculo entre Jesús María, el campo y la actividad productiva de la región.
Lo más visto
fassi

Fassis (padre e hijo), en el ojo de la tormenta político

Federico Jelic
Provincial27 de octubre de 2026
El presidente de Talleres, entendiendo el pobre panorama deportivo y el escaso apoyo general en su gestión, anunció la reestructuración del Departamento Fútbol, que incluirá la salida de su hijo Sebastián. Un golpe al orgullo y sobre todo, necesidad de maniobrar ante la crisis.
concejo

El blindaje tributario de Passerini, en la probeta de la oposición

Felipe Osman
Municipal27 de octubre de 2026
La Comisión de Economía y Finanzas empezará a tratar hoy las modificaciones “de urgencia” que el Ejecutivo busca introducir al Código Tributario para asegurar el cobro de Comercio e Industria. Radicalismo y juecismo darán a conocer su posición recién en el recinto, pero no dejarán pasar la oportunidad de cuestionar el gasto.   
ilustra-llaryora-rompe-piñata-bancas

Las listas: una cuenta que no cierra en el cordobesismo

Yanina Soria
Provincial27 de octubre de 2026
Muchos legisladores y concejales capitalinos no pueden repetir en el ´27. ¿A dónde irán? ¿Hay lugar para todos? Los desafíos de un oficialismo que necesita a la dirigencia traccionando por la reelección de Llaryora, y una renovación que podría dejar a varios afuera.  