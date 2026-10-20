Dos veces cine, música y cultura

Libro sobre Bermann - “Lo que hacemos en las sombras” - Small Jazz Band - “La vida es así”.

Vida doméstica de los vampiros

Continúa el ciclo de cine de los martes en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) a las 18. Cine en el Palacio está presentando la serie de filmes sobre Modos de ver: Realidad y ficción, y hoy ofrece Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, Jemaine Clement (Nueva Zelanda, 2014), una comedia y falso documental, en el que un equipo de documentalistas sigue a cuatro vampiros que comparten piso en un suburbio de Wellington. Viago, Deacon, Vladislav y el vampiro reciente, Nick, no pueden eludir cuestiones cotidianas como pagar el alquiler, repartirse las tareas hogareñas, aunque claro, con el detalle de que su plato único es simplemente sangre humana. Al sumarse Nick, el vampiro novato, los otros asumen la tarea de educar al recién llegado en los avatares propios de la recién adquirida vida eterna. La trama está llena de acontecimientos y hechos inesperados protagonizados por humanos y varios no muertos: vampiros, zombis y brujas, quienes organizan su baile anual.

A las 18, con entrada gratuita, por orden de llegada hasta completar el cupo de 90 personas.

Estudio sobre Gregorio Bermann

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se presenta hoy a las 18.30 el libro Gregorio Bermann y las redes del antifascismo en la Córdoba de los años 30, cuyas autoras son Mariana Rodríguez y Gabriela Baglione. La novedad editorial se inscribe en la Colección Gregorio Bermann de EDICEA (UNC), y analiza la trayectoria intelectual, profesional y política del destacado médico reformista (del 18), que vivió entre 1894 y 1972. Bermann obtuvo reconocimiento mundial por sus aportes a la psiquiatría y a la psicología. El libro examina su papel en la articulación de redes intelectuales y asociaciones antifascistas en la Córdoba de los años treinta, aborda su intervención en la Guerra Civil Española y su conferencia sobre la psicopatología del fascismo. Recorre su militancia política, su oposición al peronismo y sus vínculos con la Revolución Cubana.

Presentan: Liliana Córdoba (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales-UNC); Alicia Servetto (Coordinadora de la Editorial del Centro de Estudios Avanzados EDICEA); Mariana Rodríguez (editora del libro). Participa el Coro de Egresados y Amigos de la Escuela Manuel Belgrano. Organiza la Biblioteca, la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional y Centro de Estudios Avanzados–FCS-UNC.

Orquesta de Música Popular Argentina

En el Auditorio Perón, Teatro Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955), la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, a través de su Secretaría de Extensión, y la Licenciatura en Música Popular Argentina, invitan para hoy a las 19 al concierto protagonizado por estudiantes y docentes que celebra la riqueza de la música popular argentina como expresión de nuestra identidad, cultura y patrimonio vigente. Argentina Sonora II: tangos, milongas y folclore, es el título de este encuentro musical que propone la puesta en valor de nuestra música popular, una porción valiosa de la identidad viviente de las regiones argentinas. La propuesta forma parte de las actividades de difusión y vinculación académica de la Licenciatura en Música Popular Argentina, en el marco de las celebraciones por los 115 años del Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón.

Entrada libre y gratuita disponible antes del evento en la boletería del teatro.

Un filme francés, otro italiano

El Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) proyecta en su programación de hoy a las 17 la comedia dramática Tiempo de Ilusión, de Olivier Nakache, Eric Toledano (Francia, 2026). El adolescente Vincent, a punto de cumplir trece años, vive en un suburbio parisino de clase media con sus padres en constante conflicto, y debe enfrentar su propio descubrimiento de la identidad, la amistad, la familia, la religión, el deseo y los primeros indicios del amor. Hay otra función a las 21.15, y se repite mañana en los mismos horarios.

A las 19.10 se pasa La Vida Es Así, de Riccardo Milani (Italia, 2025), que propone el encuentro de dos personas que representan culturas, aspiraciones y actitudes ante la vida contrapuestas. Uno es Efisio Mulas, un pastor solitario que siempre ha vivido allí, en Cerdeña, frente al mar y cuidando sus animales; el otro es Giacomo, presidente de un poderoso grupo inmobiliario decidido a transformar esa costa en un resort de lujo. Su misión es convencer a Efisio de ceder la última franja de tierra que es un impedimento para el invasivo proyecto. Repite mañana en igual horario.

Entrada general $6000; estudiantes y jubilados $4000.

Es el cumple de la Small Jazz Band

Hoy a las 20 actúa en el Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) la Small Jazz Band, con un programa de clásicos del jazz en la celebración de su 45° aniversario y junto a numerosos invitados. La velada de festejo desplegará un repertorio de hot jazz de los años 20 y piezas del estilo clásico de Nueva Orleans. Como invitados actuarán la actriz y cantante Cecilia Milone y Hunter Burgamy, guitarrista, vocalista y banjoista de jazz originario de Nueva Orleans, Luisiana; y asimismo la Córdoba Swing, Guadalupe Briñon, Alan Salas, Guillermo Delfino y Jorge Gornik.

Entradas $22000 en Autoentrada o en boletería.

Sobre patrimonio cultural jesuítico

La Confitería Oriental (9 de Julio 37) recibe hoy a las 18 al historiador Federico Sartori en su ciclo Merienda con Historias. El investigador se explayará en un conversatorio sobre El legado jesuítico en Córdoba: historia y patrimonio cultural, un aporte a la valoración de la profunda huella de la orden de Ignacio de Loyola en la construcción de la identidad cordobesa. Habrá un espacio de intercambio con el público, moderado por el comunicador Juan Ramia. Entrada libre y gratuita.