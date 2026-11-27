Danzas en Pulso Urbano - Pinturas en el CAC - Grinberg y muchos más en el MuMu - Trío de Juan Sans, acordeones en la ciudad.

Desenvolver imágenes personales

En el Centro de Arte Contemporáneo Chateau CAC – Parque del Chateau inauguran esta tarde nuevas muestras, a las 19. Se podrán apreciar obras de Samanta Abugauch, Majo Arrigoni, Liliana Golubinsky y Luciano Colman: cuatro diferentes maneras de habitar la imagen, el espacio y el presente.

Pavlova, de Abugauch, encierra símbolos que evocan la fuerza y la fragilidad que alternadamente demuestra la naturaleza, a través de una pintura de gran escala. Con curaduría de Dafne Cejas Galiano. Por su parte, Majo Arrigoni, en Usted no me conoce, con curaduría de Laura del Barco, prosigue su labor de retratista en un camino donde la pintura y la fotografía se prestan a desplegar y a probar sus cualidades específicas. El artista Luciano Colman reimagina el ideal renacentista, situándolo mediante un desplazamiento en este mundo de redes, datos y tecnología, en su muestra Post Vitruvio. La curaduría es de Sebastián Pablo Pastorino. Cerrando el listado, Liliana Golubinsky muestra El espacio habitado, un territorio pictórico poblado por personajes diversos, donde lo cotidiano, lo absurdo y lo imaginario se ven compelidos a convivir. El curador es Sasha Dávila.

Se podrán visitar hasta el domingo 28 de febrero de 2027 inclusive.

El pulso de una ciudad bailable

Entre hoy viernes y el domingo se extiende la actividad del XI Festival de Danza Contemporánea Pulso Urbano, al desplegar intervenciones y funciones en espacios emblemáticos, articulará la danza contemporánea con la arquitectura, el paisaje y el valioso patrimonio cultural de la ciudad. Le dan forma piezas breves e intervenciones urbanas que acercan la danza a públicos de distintas edades, a la vez que se realizan capacitaciones orientadas a la formación, reflexión y difusión de la danza contemporánea.

La actividad se pone en marcha hoy a las 18 en el CPC N°12, Centro Cultural Miguel Iriarte de barrio San Vicente (San Jerónimo 2850). El público podrá asistir a un espectáculo colectivo de casi dos horas, titulado Acción-Pasión-Danza. Los números que integran la propuesta son: Desarma y sangra (coreografía y dirección de Facundo Cornejo); Dance Mix (Academia de Danzas VD Dance con dirección y coreografía de Vanesa Domingo); Cuerdas de seda (Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, coreografía de Noel Rohner y dirección de Patricia Ferrer); Instrucciones para no hacer nada (Grupo de la nada, dirección de Constanza Benito); Todo lo que me llevo (Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova. Coreografía de María Esther Triviño, dirección de Patricia Ferrer); Una elle, variaciones en torno a un trágico desenlace (Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, coreografía de Allegra Melina Barioglio, improvisación asistida por Darío Rodríguez. La dirección es de Patricia Ferrer); Algunos relatos (Grupo Laila Gelerstein, bajo su dirección); Nuestros demonios de adentro (Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, una coreografía de Matías Ligato con dirección de Patricia Ferrer). La entrada es gratuita.

No tan viejos ni tan nuevos maestros

Las salas del Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) reciben este viernes su último ciclo de muestras, y sus paredes se pueblan de pinturas donde los años ‘80 y los ‘90 pueden mirarse en una propuesta que explora afinidades, ironía y fricciones visuales. La muestra se llama Manual de Kapelusz: Correspondencias Inesperadas / Antagonismos Explícitos, inspirándose en el formato visual de los viejos libros escolares.

Con curaduría de Mariano Barrera y Agustina Rodríguez Suhurt, una pléyade de artistas que definen Córdoba desde hace años y otros y otras que lo hacen en versión contemporánea, se disponen a alquimizar el espacio de exposición. Allí aparecen nombres y obras como La cazadora de Candelaria Silvestro, Monstruo de Alejandra Espinosa, Umbral perceptivo de Rosario Ocampo, Muñeca Rota de Florencia Elizaga, Un tiempo en el tiempo de Aleja Beltrán, Ofrenda de Valeria Volando y Materia Errante de Azul Cooper. Y del mismo modo, se encuentran allí para testimoniar la mirada cordobesa la serie Códices de Agustina Rodríguez Suhurt y Mariano Barrera, Puerta al infierno de Dalmacio Rojas y Nodo de Simón Ibañez Duran, integradas junto a selecciones de obra de Mario Grinberg, Pablo Baena, Onofre Fraticelli y José Landoni.

La exhibición permanecerá hasta febrero de 2027, martes a sábados de 10 a 17.30.

Todos los acordeones resoplando

Hoy da su segundo y último giro el V Festival del Acordeón, a las 20 en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401). Este viernes tendrá lugar la segunda caminata musical de acordeonistas por la peatonal, un desfile inusual que animará los alrededores de la ex Legislatura. Y a las 20, se congregarán en el CCC los protagonistas de los conciertos de cierre, con la participación de grupos, ensambles y solista.

Repasando tangos, obras clásicas y temas de Astor Piazzolla en arreglos para un formato de acordeón solo, actuará el destacado instrumentista cordobés Walter Gialdi. También se podrá oír al trío de Juan Sans en acordeón junto a Bachi Freiria en guitarra y Juan Domenech en Clarinete bajo, con un repertorio popular que hace pie en tres ritmos vertebrados por el timbre del instrumento que celebra este festival: el chamamé, el cuarteto y la tarantela. Para el cierre se presentará La Higuera Escuela de Acordeón, un ensamble de más de veinte acordeonistas formados en ese espacio que está cumpliendo una década de acción musical. El ensamble presentará un repertorio que permitirá disfrutar de una variedad de danzas como valses, pasodoble, polkas, tarantelas, foxtrot y cuartetos, una buena celebración en escena.

Entrada general $20000. Venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.