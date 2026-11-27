Quizás motivada por la incorporación de los jóvenes como grupo social influyente y como agentes determinantes en el mercado de consumo, al arrancar la segunda mitad del siglo pasado se verificó una tendencia a deslumbrarse con la novedad musical, con aquello que representaba una variante original con respecto a lo que se venía escuchando. Esta característica se hizo patente en el rock, como un género en constante mutación, que si bien cada tanto se permitía un regreso a los orígenes, fijaba su norte en la experimentación y en el trazado de otros horizontes hacia los cuales se encaminaban sus cultores.

La crítica especializada azuzaba esta dinámica, en la que por supuesto intervenía la industria a través de los sellos discográficos, siempre atentos en procura de artistas que rompieran el molde y que diversificaran la oferta de opciones para los melómanos. Mientras por un lado se promovía el respeto a los clásicos ya instalados en el gusto popular, por el otro se apostaba a encontrar talentos emergentes que se dispusieran a reemplazar a los consagrados cuando estos ya hubiesen entregado todo lo que tenían para dar. El recambio era la constante en ese circuito virtuoso que generó genialidades en lo artístico y fortunas en lo económico.

En la mutación permanente encontró el rock el secreto de la juventud eterna y por eso su reinado fue atravesando las décadas, mientras el mundo se estremecía ante avances tecnológicos y terremotos sociales y políticos que amenazaban con alterar de raíz el funcionamiento de la sociedad. En esos vaivenes, el caldo de cultivo rockero se expandió a sus anchas y habilitó la irrupción de subgéneros que se ofrecían como contención para quienes se sumaban al circuito con expectativas de que el menú contemplara sus preferencias. El árbol genealógico de este estilo creció así hasta alcanzar dimensiones descomunales.

Ya en los comienzos del tercer milenio empezó a insinuarse un desgaste en esta maquinaria, que impulsó un reciclaje de antiguos formatos musicales a falta de iniciativas divergentes. Con la electrónica haciéndose cargo de encaramarse en la vanguardia, el rocanrol se regodeó con el retroceso a sus años dorados, que esta vez era animado por bandas y solistas que daban sus primeros pasos profesionales retomando fórmulas de otros tiempos. Esa pasión por lo vintage eclipsó los intentos de explorar otras variantes, y la transición hacia lo virtual llevó a que el negocio de la música eligiera no correr riesgos.

Sellos independientes, propuestas alternativas y soportes como MySpace o Bandcamp se ocuparon de contribuir a la difusión de los artistas más audaces, en tanto solo figuraban en los charts de ventas quienes se avenían a no salir de la senda de lo convencional. El resultado de este proceso fue un achatamiento del espectro sonoro, que con el correr de los años puso en jaque la vitalidad del rock y alejó de su influencia a chicas y chicos con inquietudes curiosas, que no se sentían conformes con lo establecido y no veían allí un mensaje con el cual se pudieran identificar.

Tal vacío fue prestamente cubierto por figuras de otra procedencia, que supieron llegar a la sensibilidad adolescente como el rock lo había hecho durante décadas. Los ritmos urbanos ocuparon ese espacio gracias a un mensaje directo y a una sonoridad que propiciaba el baile, pero también hubo nombres provenientes del folklore que pintaron con un toque pop sus canciones y cosecharon el favoritismo de ese segmento de la población. Algo que nunca había ocurrido saltó a la vista: el rock quedó bajo la sospecha de ser “cosa de viejos” y cedió la primacía juvenil a gente de otro palo.

En simultáneo, las plataformas de streaming por donde circula mucha de la música actual alivianaron las exigencias que tenían los artistas más jugados para dar a conocer su obra. Y eso expandió las posibilidades de ensayar formas inéditas de creación, que toman del rock su pretérita rebeldía ante las imposiciones industriales, aunque se traducen en una música que escapa de las categorías impuestas. Juana Aguirre es un ejemplo de esa clase de trayectorias, que desde los márgenes ha persistido en una senda donde son bienvenidos lo acústico y lo electro, en tanto confluyan hacia un objetivo estético que conmueva al espectador.

El viernes pasado en Studio Theater, Juana Aguirre desplegó su ecléctico repertorio ante un público numeroso y ferviente, que sabe lo que quiere y posee la seguridad de que esa pretensión le será cubierta con creces. Ceremonias como la vivida en esa función, refrescan aquel espíritu iconoclasta que fermentó en los sesenta. Sin embargo, no se trata de agitar fantasmas de aquel sueño de un mundo mejor, sino de insertar el grito de insatisfacción ante la realidad que nos agobia y que necesita de este modelo de referentes culturales para no regodearse inútilmente en la nostalgia ni solazarse en la ciénaga de la inacción.