María Gabriela Epumer y Annemarie Heinrich en el Cineclub. Presentación de “Teriántropos” de Santiago Druetta y Festival del Acordeón.

Uturunco y Puma

Sobreviviendo dos semanas al fin de la Feria del Libro, el ciclo Córdoba Mata llega hasta este jueves con el XIII Encuentro Internacional de Literatura y Cine Negro y Policial, y presenta en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), a las 18, el libro Teriántropos, de Santiago Druetta. Editado por el sello Lago Editora, el libro no adelanta mucho sobre su contenido con este título que alude a los grandes felinos sudamericanos en su faceta mítica (la misma raíz que los therians) para contar una historia/leyenda que remite a un movimiento revolucionario peronista temprano, de fines de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Cuando niño escuché en La Banda, Santiago del Estero, una chacarera en versión oral que hablaba sobre “Uturunco y Puma”. No podía sino ser oral esa canción popular en tiempos de dictadura, después del ’55, cuando el peronismo estaba proscripto y existía una operación inútil, aunque muy dolorosa, para extirparlo de la memoria social. Esos dos nombres, Uturunco y Puma, aludían a dos líderes revolucionarios de un grupo armado que pretendió en el noroeste argentino encender la chispa de una revolución. Uturunco es el nombre quichua del tigre y la agrupación guerrillera se conoció como “los Uturuncos”.

La palabra, sin embargo, no se conforma con señalar solo al felino, sino que es parte de un mito de resistencia: el de los “hombres tigres” empeñados en la libertad contra los invasores y conquistadores. Incorporando esa duplicidad como un ejercicio narrativo, Santiago Druetta escribió este libro donde cuenta la historia del lado real -los operativos llevados a cabo por los guerrilleros- sin por eso eludir las resonancias del mito que esos hombres, como una piel mitológica, se echaron encima al elegir ese nombre.

Cuando viví en la ciudad de La Banda, en los años sesenta, como a los seis años, jugábamos con un niño cuyo padre estaba preso. Su apellido era Serravalle, un preso político al que con respeto apodaban -a media voz- el comandante Puma.

Mujeres cuentan mujeres

Los estrenos de hoy en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) recuperan las historias de mujeres que se destacaron en dos capas de la cultura argentina, y ofrecen una pieza de cine contemporáneo alemán. Arrancan a las 15.30 con el documental Annemarie (2026) dirigido por Mariana Sanguinetti. La cineasta es bisnieta de la fotógrafa Annemarie Heinrich, una imprescindible del siglo XX, quien llegó a la Argentina en 1926 con su familia, tras huir de Berlín y del nazismo. Y aquí se quedó. De su ojo y de su cámara brotaron retratos definitivos de los famosos y famosas del cine y otras artes de su época. Fue una artista entre artistas.

La otra mujer en cuestión es la que siempre produce un sobresalto de tristeza, por su talento, belleza y vida breve: la inolvidable guitarrista de rock María Gabriela Epumer. Perfume es el nombre de este documental (Argentina / Uruguay, 2026), dirigido por Lucía S. Ruiz, Andrea Testa, que se estrena a las 20. María Gabriela Epumer es la protagonista absoluta. La artista integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll, guitarrista de Charly García y música solista que brilló en los ochenta y en los noventa, falleció repentinamente en 2003 a los cuarenta años. El filme ensambla su figura a partir de abrir los secretos de las cajas del archivo personal de María Gabriela. La directora expresó el desafío de “encontrar la mirada que atraviese y matice tal caudal de materiales, siendo fieles al registro que la propia María Gabriela había generado.”

Por su parte, a las 17 y a las 23 la sala es para El sonido de la caída (Alemania, 2025) de Mascha Schilinski, una película personal que recrea la historia de una granja a través de un siglo, mediante las historias de cuatro chicas que sucesivamente la habitaron. Esas historias contienen oscuridad, perturbación y muerte, y son relatadas en un estilo no lineal. Los premios la avalan. Entrada general $8500. Jubilados $7500. Abonados $800.

Festival del Acordeón de Córdoba

Hoy y mañana el acordeón, como un dragón chino, serpenteará en la ciudad. Acordeonistas desfilarán desde las once por la peatonal, esquivando rollers, motos y ciclistas. Y por la tarde, a las 17 habrá en la ex Legislatura (Deán Funes 96), un taller y charla sobre El acordeón en el Cuarteto, la historia, la evolución y el presente del instrumento en el género bailable cordobés. Más tarde, a las 19, se hará un homenaje a los acordeonistas del cuarteto, encuentro de referentes históricos y nuevas generaciones de acordeonistas vinculados al género. La actividad incluye un concierto especial y una jam musical colectiva.

El evento, que continúa el viernes, es producido por el acordeonista Juan Sans con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura, y retoma un ciclo interrumpido en 2022. Entrada libre y gratuita.

La historia por todos los medios

Si es por contar historias, este es el día, siempre que sean cordobesas. En el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314) hay una jornada de 17 a 20 de la que participan influencers, divulgadores, académicos, productores y desarrolladores multiplataforma que trabajan en el estudio y la divulgación de la historia. Se realiza una feria de producciones locales vinculadas a la historia pública, paneles e intervenciones artísticas. La propuesta busca acercar el conocimiento histórico a distintos públicos mediante formatos y herramientas de comunicación diversos.

Las actividades de esta tarde se organizan en ocho paneles sobre diversas temáticas: los museos, el turismo, los videojuegos; intervenciones, memoria territorial y archivos familiares; libros, medios; redes; Podcast y YouTube.

En el cierre habrá un conversatorio con Pupina Plomer y Camila Perochena. Entrada libre y gratuita.