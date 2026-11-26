A pocos días del desembarco argentino en Malvinas, en abril de 1982 se estrenaba la película “Últimos días de la víctima”, dirigida por Adolfo Aristarain sobre el libro homónimo de José Pablo Feinmann. Tras un promisorio debut con “La parte del león” en 1978, Aristarain entró en un intervalo concesivo con “La playa del amor” y “La discoteca del amor”, para despacharse en 1981 con “Tiempo de revancha”, un relato que sigue los pasos de un exsindicalista y su vínculo con una empresa multinacional, cuyo telón de fondo son los grises años de la dictadura, cuando todavía esa etapa no vislumbraba su final.

Publicada en 1979, “Últimos días de la víctima” es la primera novela de Feinmann, y en ella se cuentan las alternativas de un trabajo que le encargan a Mendizábal, profesional del crimen que realiza lo suyo de un modo metódico y obsesivo. En su rol de sicario, deberá cometer un asesinato que está destinado a pasar desapercibido entre todas las muertes provocadas por el aparato represivo que en ese entonces tenía a su cargo el exterminio de cualquier persona sospechosa de estar relacionada con lo que el régimen denominaba “subversión”, categoría que se extendía mucho más allá de los combatientes que motorizaban la lucha armada.

Para disimular las alusiones obvias que había en la narración al poder usurpado por los militares, el autor presentó su obra bajo el formato del policial negro, recurso con el que consiguió esquivar las garras de la censura, que ejercía un estricto control sobre las producciones artísticas. En su pieza literaria, Feinman describía la paranoia reinante y el acatamiento de los ejecutores de las órdenes al mandato de sus superiores, que en los juicios posteriores pretendió ser encuadrado bajo la figura de “obediencia debida” con el fin de justificar lo injustificable.

La película de Aristarain respetaba con bastante fidelidad lo ya escrito, e incluso se acoplaba al truco de adscribir al género noir, para eludir las restricciones de los censores que, si bien empezaban a relajar sus normativas, todavía se esforzaban por impedir que tuvieran difusión las miradas críticas sobre el autoritarismo gobernante. Con Federico Luppi como Mendizábal, a la cabeza de un elenco que completaban Ulises Dumont, Arturo Maly y Soledad Silveyra, el filme puede ser visto aún hoy como un acertado retrato de ese periodo oscuro en el que la muerte del prójimo era naturalizada como un efecto colateral de la política de estado.

La gambeta del director se correspondía con la de otros artistas que se veían obligados a utilizar metáforas y demás subterfugios para denunciar lo evidente, sin que por ese compromiso con la sociedad se pusiera en grave riesgo su vida o tuvieran que exiliarse para no ser detenidos. Por ese mismo motivo, solía evitarse la mención de personajes reales que delataran quiénes eran verdaderamente los protagonistas, y se daba un rodeo para que no se pudiera entender de manera directa que se estaba hablando de un caso particular y no de una situación ficticia.

En la actualidad, por el contrario, se estila usar nombres y apellidos famosos, como Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola o Jorge Bergoglio, aunque después se aclare que se asiste a una ficción y que los hechos no se ajustan con precisión a lo acontecido. Así como 44 años atrás se diseñaban estrategias para que una realización no fuese censurada, ahora se pone el mismo empeño para que los productos audiovisuales capten la atención de la gente, por más que en el camino se tergiversen los sucesos históricos y se privilegie un punto de vista en desmedro de otras lecturas.

La serie “Gordon” de Netflix, con Rodrigo de la Serna, es un excelente ejemplo de esta clase de narrativas, porque denota un esmero superlativo en las actuaciones, en la reconstrucción de época y en la agilidad con que guionistas y editores han desarrollado una trama atrapante en extremo. Dibuja con pelos y señales a ese psicópata, a la vez matón y asaltante, que aprovechó las violentas circunstancias que atravesaba el país en los setenta para hacerse fuerte y que no supo luego adaptarse a los avatares de una democracia precaria en la que sujetos como él ya no tenían asegurada la impunidad de la que había gozado hasta ese momento.

De la misma forma que lo hizo Adolfo Aristarain para salvar el obstáculo de la censura, el director Pablo Trapero también apela con buen tino al registro del policial negro para abordar las aventuras de un delincuente famoso por sus habilidades como asesino a sueldo y secuestrador. Pero al citar acciones concretas e individuos que integran (para bien o para mal) la galería de nuestra historia, se transforma en epicentro de una polémica que, por qué no, también opera como una táctica de marketing, de esas que con tanta dedicación ensayan las plataformas de streaming.