En la UNC, el oficialismo retoma la agenda estudiantil con becas y edificio abierto 24 horas

El Rectorado y la conducción de la FUC relanzaron la Casa del Estudiante para que funcione las 24 horas. La medida, sumada al aumento de becas, oxigena al oficialismo en medio del conflicto nacional, aunque la ausencia de la oposición visibiliza la falta de puentes en el claustro estudiantil.
Universidad12 de noviembre de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli

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El Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) busca recuperar el control de su propia agenda. En un segundo semestre donde el ritmo de la política universitaria fue dictado casi exclusivamente por la asfixia presupuestaria y el cronograma de paros contra el Gobierno nacional, Jhon Boretto ensayó un movimiento de gestión dirigido a las bases: la habilitación de la Casa del Estudiante durante las 24 horas.

La iniciativa, que pone en valor un edificio ya existente sobre el bulevar de La Reforma e incorpora un sistema de reservas digitales con acceso por PIN, se articula con otro anuncio reciente que el Rectorado puso sobre la mesa para marcar gestión: el aumento de las becas estudiantiles, cuyas partidas pasaron de $60.000 a $250.000 pesos. Con estas dos cartas, la conducción de la Casa de Trejo busca exhibir capacidad de respuesta institucional en medio de la crisis económica.

La instrumentación de esta agenda tiene un actor central en el gabinete universitario. Durante el acto de reapertura estuvo en primera línea Matías Lingua, secretario de Bienestar y Modernización Estudiantil de la UNC. Su rol en el evento excede la formalidad del corte de cinta: Lingua tiene bajo su mando una de las carteras con mayor volumen presupuestario de toda la universidad.

Administrar esa caja lo posiciona como un funcionario de suma importancia dentro del esquema de Boretto. Su secretaría es el engranaje principal para materializar las políticas de contención (como la propia Casa del Estudiante o las partidas para becas) que el oficialismo necesita ejecutar para sostener su presencia territorial y validar su modelo de gestión ante los alumnos.

El análisis político del anuncio se define por los márgenes de la foto oficial. Durante la presentación, Boretto estuvo escoltado exclusivamente por las agrupaciones que sostienen a su gestión: Franja Morada —con la presidenta de la FUC, Inés Pioli, tomando la palabra—, ABM (espacio de base socialista/reformista en Ciencias Exactas) y Sumar+ (Ciencias Médicas).

Del otro lado, la ausencia de los sectores opositores, que hoy concentran el respaldo de casi el 50% del electorado estudiantil, dejó una postal institucional renga. Ningún representante de ese arco participó de la reapertura.

El dato expone una dinámica particular en el mapa de alianzas del Rectorado. Mientras Boretto ha logrado construir consensos y tender puentes con sectores de la oposición en otros claustros —como quedó en evidencia con la reciente regularización avalada por el gremio docente—, la relación con la representación estudiantil opositora no registra puntos de encuentro. Tampoco hay intenciones del otro lado: la oposición evita sistemáticamente confluir en las fotos de gestión, trazando una línea divisoria constante entre los distintos modelos de universidad que proyectan ambos sectores.

 

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Oxígeno para el segundo semestre

Aun con la ausencia de la mitad de la representación estudiantil, el anuncio cumplió su objetivo estratégico para la alianza que gobierna la UNC. En un contexto dominado por el choque con la Casa Rosada, coordinar este relanzamiento le permite a Franja Morada y sus socios mostrar resultados concretos hacia el estudiantado.

El discurso de la titular de la FUC blanqueó esta estrategia de contraste al señalar que, pese a los recortes, es posible "gestionar eficientemente". Este movimiento, articulado directamente con los despachos del Rectorado, le da aire al oficialismo universitario para salir de la agenda defensiva impuesta por los paros y retomar la iniciativa política de cara al cierre del año.

 

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