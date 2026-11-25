Los gremios docentes universitarios activaron un nuevo esquema de protesta en todo el país. Para este miércoles 25 de noviembre, ADIUC y CONADU convocaron a un Paro Nacional Universitario con el objetivo de rechazar el proyecto de Presupuesto 2027 que el oficialismo nacional buscará aprobar en la Cámara de Diputados.

El eje central del reclamo sindical apunta al esquema de asignación de recursos diseñado por el Ejecutivo para el próximo ejercicio. Según el diagnóstico elaborado por las federaciones docentes, el texto oficial no incluye las partidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario —una normativa que ya fue votada en seis oportunidades por el Congreso— y consolida una reducción en el funcionamiento del sistema científico y educativo.

Las cifras del recorte sobre universidades, salarios y becas

Para fundamentar la medida de fuerza, ADIUC difundió un relevamiento técnico que desagrega el impacto del Presupuesto 2027 en cuatro variables:

Funcionamiento universitario: El proyecto establece una caída real del 25% respecto de 2023 y destina un 33% menos de los fondos estipulados por ley para que las universidades operen con normalidad. Medido en relación al Producto Bruto Interno (PBI), el presupuesto del sector desciende al 0,54%, profundizando la curva registrada desde 2024.

Salarios docentes: La proyección oficial implica una nueva pérdida del poder adquisitivo del 2,4% en comparación con 2026. De concretarse, los haberes del sector acumularán un retroceso real del 27,3% frente a los niveles de 2023.

Becas estudiantiles: El informe gremial advierte una retracción del 78% en las partidas destinadas a becas entre 2023 y 2026, y proyecta la eliminación de 250.000 beneficios durante 2027.

Educación y Ciencia: La inversión global en Educación y Cultura queda fijada entre el 0,78% y el 0,79% del PBI, lo que representa una disminución del 44% respecto al 1,42% registrado en 2023. En paralelo, el área de Ciencia y Tecnología cae al 0,18% del PBI, por debajo del 0,29% de hace tres años.

En simultáneo con la suspensión de actividades en las facultades y colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ADIUC organizó una jornada de visibilización en la capital provincial. Las actividades comenzarán a las 11 con una "Ronda de diálogos" titulada "Este ajuste no es normal. Los efectos de 3 años de ataque a la universidad" y continuarán desde las 18 con la movilización en el marco de la marcha del 25N.

El marco parlamentario y el poroteo cordobés

Además, la convocatoria al paro coincide con el tratamiento legislativo del proyecto en la Cámara Baja. La iniciativa llega al recinto tras haber obtenido dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 27 firmas: 20 de La Libertad Avanza y siete de bloques aliados. En ese grupo figuran el PRO (Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis), el MID (Eduardo Falcone), legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca (Sebastián Nóblega), San Juan (Nancy Picón Martínez) y Tucumán (Elia Fernández), y la diputada radical mendocina Pamela Verasay.

En el plano estrictamente provincial, el trámite en comisión dejó dividida a la representación cordobesa. Mientras que los tres diputados libertarios por Córdoba que integran la comisión —Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Gonzalo Roca— firmaron el dictamen oficialista, la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas, espacio alineado con el gobernador Martín Llaryora) rechazó el texto y respaldó un dictamen de minoría propio junto a Carlos Gutiérrez, objetando —entre otros puntos— la falta de recursos para las universidades nacionales.

En paralelo, el avance del despacho en comisión abrió un frente de tensión dentro de la Unión Cívica Radical. A través de una campaña coordinada en redes sociales, la conducción nacional del partido (UCR Nacional), junto a Franja Morada Nacional, la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), el Instituto Alem y UCR Diversidad, reclamaron públicamente a sus diputados nacionales que no acompañen el ajuste universitario contenido en el Presupuesto 2027.

En los mensajes dirigidos a la bancada propia, las estructuras partidarias y estudiantiles recordaron la reunión celebrada el 7 de octubre en el Comité Nacional entre autoridades de la UCR, legisladores y rectores de todo el país, instancia en la que asumieron el compromiso de resguardar el financiamiento del sector. Bajo la consigna "El compromiso se cumple, la educación pública se defiende", la presión interna apunta a frenar el acompañamiento radical en el recinto luego de que Verasay —alineada con el gobernador Alfredo Cornejo— suscribiera el dictamen de mayoría.

La aritmética exhibida en comisión sugiere que la Casa Rosada cuenta con el volumen parlamentario suficiente para obtener la media sanción en general en Diputados, apoyada en el bloque libertario, el PRO y los gobernadores aliados. De confirmarse ese escenario, la disputa se trasladará a dos frentes: la votación en particular de los artículos presupuestarios y el posterior tratamiento en el Senado, donde los mandatarios provinciales tienen mayor capacidad de veto.

Para el peronismo cordobés, el debate ofrece un margen de maniobra dual. Al haber presentado un dictamen propio, los diputados que responden a Llaryora quedan habilitados para votar en contra de las partidas universitarias y diferenciarse del ajuste nacional en un distrito con alto peso del electorado universitario, sin necesidad de bloquear la totalidad de la ley si deciden mantener abiertas las negociaciones con la Nación por los fondos previsionales y la obra pública.

En sentido inverso, la aprobación del texto con votos del radicalismo dialoguista profundizará la incomodidad política de la conducción de la UNC, pese a los reclamos públicos de la estructura partidaria y estudiantil. Mientras el rector Jhon Boretto y Franja Morada intentan sostener la gestión cotidiana mediante medidas internas —como el reciente incremento de becas propias o la ampliación horaria de la Casa del Estudiante—, el acompañamiento de sectores de la UCR en el Congreso a una reducción del 33% en los fondos universitarios y al recorte de 250.000 becas nacionales le entrega argumentos directos a la oposición estudiantil y docente.

Si el Presupuesto 2027 avanza sin incorporar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto dejará de ser una pulseada parlamentaria para convertirse en un problema operativo desde febrero. Con un deterioro salarial acumulado del 27,3% y una asignación equivalente al 0,54% del PBI, las universidades nacionales iniciarán el ciclo lectivo 2027 —en pleno calendario electoral— con un margen financiero acotado, empujando a los rectorados a elegir entre el choque abierto con el Ejecutivo nacional o un ajuste interno sobre sus propios programas de funcionamiento.