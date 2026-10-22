El Papa convoca al oficialismo y la oposición, pero la Legislatura sigue bajo tensión

La visita del papa León XIV a Córdoba comenzó a configurar una agenda política que, por ahora, logra reunir en una misma sintonía a oficialistas y opositores. Este miércoles, no hubo sesión en la Unicameral, y los legisladores de distintas fuerzas recorrieron las instalaciones de FAdeA, el predio donde se llevará a cabo la vigilia y misa multitudinaria. La actividad estuvo encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y contó con la participación transversal de representantes políticos.

La postal dejó una señal de diálogo institucional alrededor de un acontecimiento que promete ser histórico para Córdoba. Y de eso se trata el objetivo provincial, hacer parte a todos, porque el movimiento de los días 9 y 10 de noviembre, será riguroso, por logística y por seguridad. Cortes de calles, horarios de circulación y una ciudad entera, abocada al recorrido papal, desde el lunes 9 al mediodía.

La organización del encuentro religioso representa un desafío logístico de dimensiones poco habituales para la ciudad.

La jornada, sin embargo, también tuvo su contra cara. Este miércoles no hubo sesión en la Legislatura, y mientras algunos recorrían el predio, o participaban de una charla con Emilce Cuda, teóloga argentina y secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, otros legisladores activaron el reclamos por vías internacionales.

Los legisladores Gerardo Grosso, Patricia Botta y Gregorio Hernández Maqueda presentaron una ampliación de una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida a su secretario general, Albert Ramdin.

En el documento, los legisladores opositores denuncian una presunta vulneración de la Carta Democrática Interamericana y apuntaron directamente contra el bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

La presentación hace referencia a lo que pasó el 7 de octubre, cuando el oficialismo se retiró del recinto y dejó sin quórum la sesión por segunda vez consecutiva. En ese momento se intentaba, desde el oficialismo, empujar la licencia de Alejandra Ferrero, hasta que se esclarezca el caso Ludueña.

En el escrito, los denunciantes interpretan “aquella decisión como una maniobra destinada a impedir la continuidad de la actividad legislativa hasta que una representante opositora solicite licencia o se aparte de su banca.”

“Estamos ante una extorsión democrática”, agregaron, y cuestionaron que el quórum sea utilizado como mecanismo de disciplinamiento político.

La fe gana terreno en la agenda pública

La visita de León XIV llega a la Argentina en un contexto en el que las expresiones religiosas vienen adquiriendo mayor visibilidad en Córdoba, y la búsqueda de la espiritualidad en todas sus formas. En un contexto de incertidumbre social y económica, la fe aparece como un espacio de encuentro y contención.

Una muestra fue la multitudinaria convocatoria que tuvo el Festival Palau Córdoba 2026, que dejó en evidencia la capacidad de movilización de las comunidades religiosas y su creciente protagonismo en la vida social de la provincia, y el gobierno de Córdoba viene dando señales en ese sentido.

Después del recorrido con los legisladores por la venida del Papa, Martín Llaryora, junto a Miguel Siciliano y al secretario Mariano Almada, entregaron este miércoles personerías religiosas a iglesias y entidades de distintos puntos de Córdoba. Esta formalidad le permite a las instituciones religiosas, que puedan funcionar con autonomía y seguridad jurídica.

Más allá del reconocimiento administrativo, el oficialismo provincial busca fortalecer su vinculación institucional con organizaciones religiosas, que tienen peso propio y, en este contexto, un peso más significativo que la propia política.