Con De Loredo como respaldo, inicia nueva era en la UCR Río IV

Generación X asumió la conducción partidaria de la Capital Alterna y el departamento con la presencia del precandidato a gobernador en el acto. Mientras De Loredo busca sellar un “amplio frente opositor” para disputar Córdoba en 2027 (incluso con LLA en dicha alianza), Pomiglio reivindica su identidad alfonsinista y advierte que los acuerdos “deben tener coincidencias programáticas”.
Río Cuarto28 de octubre de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez

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La UCR de Río Cuarto y el departamento puso en marcha una nueva etapa institucional y política en su conducción. Las nuevas autoridades pertenecen a Generación X, línea radical que se encolumna detrás del nuevo presidente del partido a nivel provincial, Matías Gvozdenovich y, por supuesto, del precandidato a gobernador, Rodrigo de Loredo. Más allá de las tensiones latentes con el radicalismo disidente (que tenía al riocuartense Juan Jure como candidato a presidir el comité provincial), dentro de Generación X en Río Cuarto también deberán convivir miradas distintas respecto de una alianza con La Libertad Avanza.

La flamante presidenta del circuito Centro, Viviana Pomiglio, ratificó su militancia alfonsinista y, en diálogo con LV16, aseguró que “no podría estar nunca con quienes no están en ese marco doctrinario”. “No quiero decir que fui víctima pero sí difamada sobre mis pertenencias. Diciendo que era libertaria o que asumía porque era libertaria. Yo asumo porque soy radical, soy de este partido, he transitado toda la vida en este partido. Siempre orgánicamente, me he movido como dispone este partido y jamás me fui de él. Jamás acepté ninguna cuestión fuera del partido. La UCR no se mueve de su marco doctrinario, sino los hombres y mujeres del partido que por allí toman otras decisiones”, planteó la dirigente. Además, aseguró que cree “en los frentes y las construcciones colectivas” y consideró que “el radicalismo tiene que empezar una etapa de diálogo”.

“No hay que juntarse por juntarse. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber coincidencias programáticas y sobre todo respeto por las pertenencias individuales”, consideró Pomiglio, quien tiene el desafío de lograr un equilibrio entre aquellos que quedaron fuera de la conducción (Más Radicalismo) y la propia línea de Generación X en Río Cuarto, que tiene entre los suyos a sectores afines al “radical peluca”, Gabriel Abrile, quien hace más de medio año blanqueó su adhesión a La Libertad Avanza.

En diálogo con Alfil, previo al acto de asunción, De Loredo reiteró que “el acuerdo  con La Libertad Avanza está muy cerca”. “Hay muchas cosas en juego en el 2027. El gobierno nacional necesita una reelección para que no vuelvan las opciones que nos dejaron el país que tenemos”, señaló. En relación a Luis Juez y Gabriel Bornoroni aseguró tener “diálogo y respeto” pero aclaró: “No soy lo mismo que Luis Juez ni que Bornoroni. No pensamos en todo lo mismo. Somos complementarios. Nos une una tríada: la burocracia del Estado provincial que se va a terminar; la crítica a los impuestos más caros del país que tenemos en Córdoba y querer trabajar en una política de seguridad seria”.

De Loredo consideró que el radicalismo está en condiciones de encabezar un frente amplio opositor: “Lideramos encuestas y tenemos despliegue territorial. Salvo que aparezca un escenario distinto, creo que hoy estamos muy fuertes y tenemos una organización política vigorosa, con 170 intendentes, propuestas para la gente y un manifiesto económico y de reformas institucionales”

Al ser consultado sobre cuál es el límite a la hora de establecer una alianza con LLA, el precandidato a gobernador manifestó: “Es el peronismo. Pero no lo digo desde un discurso denostativo. Quiero ser respetuoso del elector. Hoy hay una minoría en Córdoba que sigue entendiendo que al peronismo le daría una chance mas. Y una gran mayoría que cree que no. Tenemos que hacer una oferta para ese elector”.

Mensaje para el radicalismo disidente

El presidente del comité provincial, Matías Gvozdenovich, también estuvo en el acto de asunción en la Casa Radical de Río Cuarto y planteó que “desde el primer momento se planteó una desperonización del partido, las sanciones a quienes trabajen con el PJ o le hagan daño al partido y armar un gran frente electoral que ya se aprobó en el congreso partidario”.

Gvozdenovich aseguró que la conducción actual de la UCR cuenta “con todos los intendentes radicales alineados, el foro de concejales, el foro de intendentes, legisladores provinciales, la dirigencia en sí. ¿Quién quedó afuera? No importa. Lo que importa son los radicales que quieren ganar, los que no están contaminados”. “Basta de la gente que está contaminada. Tenemos que estar con los radicales que quieren gobernar la provincia y solucionar los problemas a los cordobeses”, agregó el dirigente en la previa a la asunción de las autoridades de la Capital Alterna y el departamento.

Viviana Pomiglio asumió como presidenta del circuito Centro; Mario Álvarez al frente de Banda Norte; y Sergio Suárez en Alberdi. En tanto, el intendente de Las Acequias, Germán Martini, asumió como presidente de la UCR departamental.

 

 

Premios Deportes Río IV 2026: se conforma el Comité de Selección

 

Comienza una nueva etapa en la organización de los Premios Deportes Río Cuarto 2026 con la conformación del Comité de Selección, que tendrá a su cargo la evaluación de los antecedentes deportivos y la definición de las 36 ternas. La ceremonia se realizará en diciembre en el Teatro Municipal. 

Al respecto, el Subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, destacó “el buen momento del deporte de la ciudad” y la importancia de premiarlo: “Este año es uno de los mejores a nivel deportivo para Río Cuarto, tanto individual como grupal y esta es una fiesta que el deportista amateur o profesional espera y quiere estar y eso nos pone muy contentos”.

 Además, el funcionario destacó que comienzan las actividades del Comité de Selección. “El comité, integrado por periodistas deportivos locales, se reúne desde este martes y serán los encargados de elegir a los ternados, a los ganadores de cada terna y al ganador del premio de oro”.

 En el marco de los preparativos para esta nueva edición de los Premios Deportes Río Cuarto, se conformará el Comité de Selección integrado por periodistas deportivos de la ciudad, quienes tendrán la responsabilidad de analizar todos los currículums, evaluar los logros obtenidos por los deportistas riocuartenses durante la temporada y establecer las ternas de todas las disciplinas que forman parte de la premiación. 

Una vez definidas las ternas, el Comité también tendrá a su cargo la elección de los ganadores de cada disciplina y, posteriormente, la designación del deportista del año, quien recibirá la máxima distinción de la ceremonia: el Premio Deportes Río Cuarto de Oro 2026.

Todos los periodistas deportivos interesados en participar, deberán presentarse voluntariamente en el Centro 11 este martes 27 de octubre a las 20:30 horas. 

Además, continúa abierta la convocatoria para que deportistas de la ciudad, clubes, asociaciones e instituciones deportivas presenten los currículums y antecedentes de quienes hayan tenido actuaciones destacadas durante la temporada. Esta información será fundamental para el proceso de evaluación y selección de los ternados.

 

 

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