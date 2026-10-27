Enroque corto Río Cuarto | Tensión política y pedido de informes en la región

¿Unidad libertaria en Los Cóndores?

El periodista recibía información respecto a un nuevo encuentro de La Libertad Avanza por el interior provincial.

Informante: ¡Señor! Por si le interesa, tengo data de una actividad que los libertarios de Gabriel Bornoroni realizaron por el interior. Esta vez, en Los Cóndores y con Laura Soldano al frente, como jefa de campaña.

Periodista: Mire usted. Departamento Tercero Arriba. Subiendo cada vez un poquito más desde el sur.

I: Claro. Soldano era la referenta de los departamentos sureños, pero acá anda por un territorio que no era parte de su dominio. Pero, espere, porque hay un detalle que le va a llamar la atención.

P: ¿Qué pasó ahora? Veníamos de días con cuestionamientos hacia la batuta de la diputada.

I: Justamente. Le cuento que en las imágenes que se vieron del encuentro no estuvo solo con los referentes libertarios de esa localidad. Entre los presentes estuvo Eddy Llesuy, el referente de LLA en Berrotarán.

P: Espere, ¿no era de los que la cuestionaban?

I: A ella no tanto como a su ladero, Nicolás Chasagnade. ¿Adivine al lado de quién lo sentaron a Llesuy?

P: No me diga…

I: Cara de pocos amigos el don. Me consta que era uno de los más enojados con las formas de Chasagnade y que lo quería afuera. Tuvieron varios cruces con el chico este que es mano derecha de la diputada y que sigue teniendo banca.

P: ¿Pero siguen mal? Tengo mis dudas. Digo, si no, no hubieran estado sentados al lado.

I: Es momento de apariencias. Al menos hoy les piden que refuercen un poco la unidad porque estaba bastante golpeado el armado con tantos rumores y la aparición del Partido Demócrata pasando la ambulancia con gente que se está empezando a ir de La Libertad Avanza.

P: Entonces, ¿es una foto de unidad?

I: Por ahora sí. No me creo por nada del mundo que Llesuy y Chasagnade hayan limado asperezas, pero estoy seguro de que Soldano ha realizado algunos cambios en sus formas para que frene un poco la fuga de gente. Eso sí, me dicen que en estos días seguirá habiendo salidas hacia el bando de los demócratas de Gregorio Hernández Maqueda.

Pedido de informe de Primero Río Cuarto

El periodista charlaba con un habitual informante legislativo, que seguía de cerca los movimientos en el Concejo Deliberante tras el caso de defraudación denunciado por el municipio.

Periodista: ¿Alguna reacción legislativa por el caso de los cheques?

Informante: Primero Río Cuarto acaba de presentar un pedido de informes bien picante en el Concejo.

P: ¿Qué dice el escrito?

I: Quieren que el Ejecutivo ponga sobre la mesa todo lo que todavía no se informó públicamente, pero que todos ya conocen por trascendidos. Piden que especifiquen el monto exacto de los recursos desviados, si la cifra es definitiva o provisoria, el período en que ocurrieron los hechos y el programa o partida presupuestaria afectada.

P: Lógico...

I: Pero van mucho más allá: exigen saber qué mecanismos de control interno fallaron, qué funcionarios y autoridades tenían a su cargo la supervisión jerárquica del área, y si se van a iniciar sumarios para evaluar responsabilidades de otros superiores. Parece que son el único sector que está bordeando el pedido de renuncias…

P: ¿Algo más? ¿Convocan a funcionarios?

I: Solo pedido de información. Les dieron diez días hábiles administrativos para que remitan toda la documentación respaldatoria y los informes de auditoría que permitieron detectar el ilícito. Veremos cómo sigue esto, pero me pareció que estuvieron bastante tranquilos. Es decir, no salieron con vehemencia. Al menos por ahora…

“Todos menos uno”

La cronista dialogaba con el informante del PJ, quien le comentaba una opinión tras la salida del ex subsecretario de Salud de la Municipalidad, Isaac Pérez Villarreal.

Informante: Vi que Isaac se va para la órbita provincial. Bien por él. Lo que me quedé pensando es ¿cuántos ex funcionarios municipales se fueron para ese lado?

Periodista: ¿Del llamosismo?

I: No sé si todos vienen de esa línea pero hay varios que formanron parte de la gestión del Juan Manuel. Y al doctor Pérez Villarreal lo podríamos sumar, ya que él estuvo en el gabinete desde la primera gestión Llamosas. Pero hay un par de ejemplos: Ricardo Rojas está en la Legislatura, Julián Oberti en el Centro Cívico. Pero hay uno que supo ser un funcionario con un alto perfil en aquella gestión pero que, en este período, no logró hacer pie ni en la Municipalidad ni en la órbita provincial.

P: ¿Lo va a decir o va a jugar al enigmático?

I: Pienselo. Seguramente lo va a sacar rápido (risas).

¿Cuestión de fe?

La periodista recibía un mensaje del informante del ámbito universitario sobre un hecho ocurrido durante las Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas en la UNRC.

Informante: Le tiro un dato y usted sabrá cómo interpretarlo. Pero desde ya le digo que hay integrantes de la comunidad universitaria que estuvieron incómodos con una situación. Antes le aclaro que respeto la religión de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Pero ver un gazebo de una agrupación evangélica estudiantil en la JUPA no nos cayó muy bien a varios. Y no es por no aceptar la religión que puede practicar cualquier estudiante, docente o no docente. Es porque no suele verse ese tipo de acciones en un espacio que fomenta la educación pública… y laica.

Periodista: Supongo que convocaban a quienes ya practican la religión a formar parte.

I: Supongo que sí. El tema es que hay una delgada línea entre convocar a quienes ya forman parte de la religión a organizarse en comunidad y quienes quizás aprovechan la oportunidad para “evangelizar” en la Uni. Y también es lógico que algunos nos preguntemos: si se pudo habilitar ese espacio en plena Jornada de Puertas Abiertas, ¿por qué no habilitar uno para promocionar la Educación Sexual Integral, que es ley en nuestro país? O para las diversidades o incluso la Pastoral Universitaria, que es una organización religiosa que realiza un gran trabajo social. Por eso le aclaro: no está mal que haya presencia de distintas religiones en la UNRC. El tema es cruzar ese delgado límite.

P: Entiendo. También creo que puede ser difícil dar esa discusión. Hay quienes pueden decir que “si en las universidades hay organizaciones políticas, ¿por qué no religiosas?” Sé que no es lo mismo. Pero es un argumento que seguramente escucharán.

I: La diferencia ahí es que usted encontrará organizaciones políticas de todo tipo. Desde la Izquierda hasta los liberales. Todos tienen la posibilidad de participar y es parte de la democracia universitaria. Lo que ocurre con el tema religioso es, justamente, dejar de lado el principio de educación laica que rige en la gran mayoría de los estatutos de las universidades nacionales. Y esto no es para nada contra los jóvenes que participan de esos espacios. La pregunta es si hubo alguna autoridad que habilitó o quizás hasta promovió la instalación de ese gazebo en las JUPA. Eso es lo que está generando chispazos en una parte de la comunidad universitaria.