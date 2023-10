Soelsac: Trabajo levantó la mano a Saillen, pero Fittipaldi resiste

Por Felipe Osman

“En el escritorio, Fittipaldi puede patalear. En los hechos, Saillen ya ganó”. Con esa frase describe el cuadro de situación que rodea al Soelsac un abogado que conoce los intríngulis del sindicalismo cordobés.

El contexto. Tras la multitudinaria Asamblea Extraordinaria convocada por el Soelsac para definir la Junta Electoral que guiará los comicios para definir una nueva conducción, el Ministerio de Trabajo resolvió que Más Soelsac, el grupo que lidera Franco Saillen, fue el vencedor, por lo que la junta estará integrada por sus representantes.

El episodio, que en cualquier otro escenario no revestiría ningún interés fuera del sindicato, cautivó la intención de los cordobeses no sólo por el enorme operativo de seguridad desplegado por la Policía la semana pasada en Villa Allende, sino también por haber sido precedido por el asesinato de Gabriela Pérez, una empelada de limpieza que prestaba servicios en el Palacio 6 de Julio cuya vida fue arrebatada en un mitin de las huestes de Fittipaldi en el Club Yapeyú un mes atrás.

Aquel no fue el, ni por asomo, el primer episodio de violencia en la feroz interna por el control del gremio entre Fittipaldi y el primogénito del clan Saillen. De hecho, en el oficialismo observa con preocupación el conflicto desde hace meses, y no son pocos los que desde hace tiempo venían advirtiendo que el asunto podía inmiscuirse en las campañas electorales previas a las elecciones de junio y julio.

En cualquier caso, los veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación ya habían dejado asentado en el acta que se labró al concluir aquella asamblea que Saillen había reunido más votos que Fittipaldi, aunque seguramente no quisieron declarar un vencedor in situ por temor a que la asamblea terminará en un incontrolable enfrentamiento entre las facciones en pugna.

Tras conocerse la resolución de Trabajo, Saillen festejó, pero Fittipaldi se apuró a asegurar que aquella definición constituía un avasallamiento de la autonomía del sindicato, impugnándola y reafirmando su intención de repetir la asamblea el jueves 26, en Forja.

No es claro el resultado que dicha impugnación pueda tener. Pero en los hechos, el episodio demuestra que Saillen ha conquistado el apoyo mayoritario de los afiliados, y que el dominio de Fittipaldi sobre el sindicato está próximo a concluir.

Primero, porque en las elecciones internas de los sindicatos la Junta Electoral tiene un enorme poder, al ser el organismo que controla el curso del proceso electoral, estando a cargo del padrón, fijando el cronograma electoral y definiendo en las controversias que puedan surgir en todo lo relativo a los comicios hasta el día de la votación.

El hijo del cacique de los recolectores cuenta no sólo con el know how que aporta el Surrbac, sino también con amplios recursos para movilizar a los afiliados y encarar la campaña. Y más aún, puede exhibir como principal capital político el recibo de sueldo de los empleados que revistan en el COyS y las prestadoras del servicio de Higiene Urbana.

No es, en rigor, un mérito propio. Antes de quedar bajo la órbita de su actual convenio colectivo, los recolectores estaban encuadrados en Camioneros, un sindicato que de antaño consigue paritarias que son referencia en el sector privado. Aun así, el argumento es más que sólido ante los empleados de Limpieza, cuyos salarios son apenas una fracción del de los recolectores.

El probable desplazamiento de Fittipaldi del Soelsac no sólo encarnará efectos hacia adentro del gremio.

El líder sindical es también titular de las 62 Organizaciones Peronistas. El estatuto de esa organización establece, como requisito indispensable, que sólo puede fungir como secretario general del armado quien lo sea además en su gremio de origen.

De perder el Soelsac, una nueva cúpula se definirá para esa organización. Hasta entonces, asumirá el puesto que ahora detenta Fittipaldi el secretario adjunto, Marcelo Díaz, de Alecyt.