Mendiolaza inauguró el renovado Centro Cultural Rafael Cacho Seguí

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, se realizó el acto de inauguración de las obras de puesta en valor del Centro Cultural Rafael Cacho Seguí, un espacio destinado al encuentro y al desarrollo de las actividades culturales de Mendiolaza.
Provincial03 de noviembre de 2026 Página especial

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La Municipalidad de Mendiolaza llevó adelante este viernes el acto de inauguración del renovado Centro Cultural Rafael Cacho Seguí, luego de finalizar los trabajos de puesta en valor del edificio. La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad.

Durante la ceremonia, la intendente Adela Arning compartió unas palabras con los presentes y destacó la importancia de recuperar y fortalecer este espacio destinados a la cultura, el encuentro de la comunidad.

También brindó unas palabras Néstor “Malambo” González, quien acompañó este momento significativo para la historia del espacio y de la ciudad.

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Uno de los momentos centrales del acto fue el descubrimiento de la placa conmemorativa, realizado junto a integrantes de la familia Seguí, en reconocimiento a la historia y al valor de este lugar para la identidad cultural de Mendiolaza.

A partir de esta renovación, el Centro Cultural Rafael Cacho Seguí vuelve a proyectarse como un espacio abierto a la comunidad, que podrá ser utilizado para el desarrollo de propuestas artísticas, culturales y educativas, así como para actividades que promuevan el encuentro y la participación.

La recuperación de este edificio forma parte del trabajo municipal orientado a fortalecer la infraestructura de la ciudad y poner en valor espacios que forman parte de su historia y patrimonio.

Con la inauguración del renovado Centro Cultural Rafael Cacho Seguí, Mendiolaza suma un espacio para seguir construyendo y promoviendo la cultura, como parte de su presente y de su identidad.

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