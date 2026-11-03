Pedido de Asamblea y tecnicismo, los ejes en Talleres entre oficialismo y oposición

Ni siquiera la victoria por goleada 3 a 0 de Talleres ante Deportivo Riestra puede parar el huracán que ya se generó en el ámbito institucional. No estamos hablando de golpes de Estados ni procesos de desestabilización, pero sí de nuevos aires y otros cuestionamientos hacia un tipo de conducción que no parece tener más respaldo. La oposición en barrio Jardín y otros sectores políticos parecen tomarse bien en serio esto de poder plantarse ante el presidente Andrés Fassi, que no dan tregua. Por eso mañana La Boutique será sede de un encuentro puertas abiertas entre la comisión directiva y las voces disidentes, algo que puede tomarse como protocolar pero claro está que simbólicamente representa mucho más. Fin de una era. Inicio de otra.

Reglamentar la Asamblea

El enojo de un sector de los socios con Fassi no arranca de ahora y seguramente fue elevando su temperatura con el correr de la campaña desastrosa de Talleres en lo deportivo, donde marcha penúltimo y ya eliminado de todo. Pero con el correr de los partidos, la sorpresa (no tanto) es que por primera vez en más de 12 años del proceso de Fassi en barrio Jardín, luego del armado de la estructura actual, hay 15 voces disidentes en el parlamento albiazul. Y más allá de alguna convivencia necesaria, el pedido formal de un llamado a Asamblea Extraordinaria haría cambiar el ambiente.

Es que la agrupación “Mas Talleres”, que figura dentro de la lista que terminó segunda en las elecciones pasadas, presentó a la dirigencia un reclamo para solicitar una Asamblea, ante la ausencia de mecanismos y reglamentaciones en pos de participar en los puntos de las órdenes del día en las reuniones oficiales anuales. La hizo el abogado Daniel Quinteros.

Claro, por lo bajo, indican que el objetivo es debatir y aprobar un reglamento interno para la Asamblea de Representantes, considerada la máxima autoridad institucional del club, y que es soberana en la consideración estructural de Talleres. Es donde Fassi presenta los apuntes principales de la gestión y por lo general, nunca tuvo ningún tipo de objeción para aprobar los ejercicios de Memoria y Balance.

Las agrupaciones que forman parte de esta solicitud son las que participaron del frente electoral "Talleres somos todos", que propuso como candidato a presidente a Román Huespe, de los primeros asambleístas en protestarle a Fassi por algunos detalles del funcionamiento interno que indicaban mucho personalismo y poco consenso, algo que siempre se le cuestionó a quien fuera de las principales autoridades del Grupo Pachuca años atrás.

Entre las agrupaciones firmantes, se destacan “Más Talleres”, “Talleres de Siempre” y “Primero Talleres”, entre otras, además de las filiales de Neuquén y Buenos Aires. Eso si, no hubo influencias del movimiento “Talleres es de su gente” que también participó de los comicios pasados, con Adrián Gruppi a la cabeza, quedando en tercer lugar. Sin embargo, como agudos observadores, hicieron mediante su vocero Andrés Piazza, una toma de postura ante la situación.

¿Cómo respondió la comisión directiva? Con aceptación pero marcando errores de la propuesta. Remarcaron un error en el “tecnicismo” pero lo mismo invitan a participar a los opositores en un encuentro programado en La Boutique, mañana a las 18. Según señaló el club, el Estatuto Social, validado por IPJ, contempla ciertos requisitos específicos para la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria y para la incorporación de temas al orden del día. De acuerdo con la interpretación de la Comisión Directiva, esas condiciones no estarían cumplimentadas en la presentación realizada por los asambleístas firmantes. Sin embargo, la Comisión Directiva “comparte la relevancia de la cuestión y entiende necesario debatirla con el objetivo de fortalecer el funcionamiento institucional del club”. Entonces, entró la bala.

A ver, tampoco es una apertura total y una fuerte autocrítica pero algo es algo. El propio Huespe, hoy voz de la oposición en la Asamblea, declaró como “lamentable” la forma de responder de Talleres. “Contestan con un planteo de política deportiva con un tecnicismo sin dar los motivos”. Se viene fuego, parece.

El Día de la Madre del año pasado, un 19 de octubre de 2026, el socio le dio un espaldarazo fuerte a Fassi, al consagrarlo en las urnas con el 80 por ciento de los votos. ¿Qué pasó con la caída de su imagen? ¿Fue un desacierto desprenderse de gente valiosa en su alrededor y dejar ingresar a sus hijos, recomendados por su núcleo familiar, o es una estrategia de protección? ¿Este enojo es solamente por la caída en lo deportivo o hay algo más por detrás que la dirigencia no quiere ver?

Por lo pronto, ya circula un flyer de invitación a agrupaciones e hinchas en general para mañana a las 18, festejando una posible victoria en una mínima batalla pero que trae consecuencias a colación. Y a Fassi, esto no le gusta nada…