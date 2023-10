UNC: radicalismo y kirchnerismo también se buscan (y encuentran).

Por Francisco Lopez Giorcelli

Desde hace unos meses que la política argentina está en un proceso de reacomodamiento que tendrá sus más vistosos resultados pasadas las elecciones en octubre y en un más que probable balotaje donde se definirá quien queda al frente del país durante los próximos cuatro años.



Este escenario de reconfiguración nacional también implican reacomodamientos a nivel provincial, un escenario marcado por Llaryora en torno a un nuevo perfil del peronismo cordobés que contemple otros espacios que hasta el momento estaban en la vereda del frente como lo es el radicalismo y algunos sectores vecinalistas.



Claramente la Universidad Nacional de Córdoba está atravesada por estos “experimentos” de unidad y reconfiguración política. En este marco, la política universitaria parece ser el lugar ideal para poner en juego, justamente y que valga la redundancia, el juego entre espacios políticos. Es decir, la UNC se visualiza como el contexto ideal para jugar con otros actores que fuera de aquí parece más complejo que se acerquen.



Durante la actual gestión de la Universidad se han visto como el peronismo cordobés tendió lazos (y fuerte) con quienes conducen la Casa de Trejo, desde reuniones frecuentes entre Jhon Boretto y Martin Llaryora, hasta actividades en conjunto entre secretarías de la Municipalidad y la UNC, como es el fuerte lazo que existe entre el ente BioCba que conduce el llaryorista Enzo Cravero y la secretaría de Políticas de Sustentabilidad de la UNC.



Más allá del significado tan valioso que una Universidad tenga un compromiso con la ciudad que habita y eso debería ser una política que tienen que asumir todos los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y universitarios, porque se sobreentiende que es la forma de construir un proyecto de país a partir de la diversidad de ideas, sobretodo cuando una motosierra quiere romper todo, estos puentes que se construyen resultan más valiosos.



En este caso no es la Llaryora quien ahora abrió el paragua sino que y quizas mar orgánicamente, fue la estructura de Evolución Radical a través de sus representantes en Córdoba quienes abrieron el juego con sectores por fuera de Juntos por el Cambio y que, a priori, parecen antagónicos en tanto accionar político pero más cercanos en tanto campo de disputas.



Así, en las últimas semanas se vieron distintas acciones que acercan a distintos espacios políticos como son sectores del kirchnerismo, sindicalismo y radicalismo. Son hechos que pasan desapercibidos, ¿quizás para que no “salte la perdiz”? ¿o será por cuestiones más discursivas? con las razones medio difusas, lo concreto es que la irrupción de la motosierra puso en vilo a quienes defienden y creen que la Educación Pública se defiende.



Por ejemplo, más recientemente se pudo ver a Gabriela Brouwer, quien llevó el proyecto de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero a la Cámara de Diputados de la Nación en donde fue aprobada, reunida con distintos referentes universitarios en el marco de la reunión con la Agencia de Acceso a la Información Pública. En la misma se pudo ver, entre otras y otros referentes, al Rector de la UNC, Jhon Boretto, al Secretario General de Adiuc, Javier Blanco, Mariela Parisi, Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la propia Diputada Nacional Gabriela Brouwer y su compañero de partido y referente de Extensión UNC, Daniel Sosa Gonzalez.



Más allá de lo que implica el acceso y protección de los datos, evitar su uso no autorizado, etc. Lo que llama la atención es que vienen coincidiendo estos sectores en otros lugares. Como es el caso del Consejo Social Consultivo, que por organicidad es esperable la confluencia de distintos representantes de sectores diversos, pero que en la última reunión encabezada por la radical, ex Franja Morada y Legisladora electa Brenda Austin donde se mostró articulando entre distintos sectores en pos de buscar una línea de trabajo común “teniendo en cuenta a los distintos sectores que se encuentran en el CSC” dijo al público presente en esa reunión.



Tanto Brouwer como Austin vienen teniendo un papel importante dentro del radicalismo cordobés donde desde sus lugares empiezan a construir esos “puentes” que otros no pudieron o no supieron. Pero para agregar más color a este proceso, no fue el único evento donde el radicalismo y el kirchnerismo universitario se juntaron.



Se difundió en la última semana una charla debate llamada “¿y si privatizamos la ciencia y la educación?”, la misma fue convocada por distintas agrupaciones docentes y estudiantiles de la Facultad de Derecho como son Franja Morada, Juntos por Derecho (kirchnerismo, el cual se los vio festejar junto a Franja en las últimas elecciones estudiantiles) y Quórum (un híbrido de La Cámpora con otros sectores K). Interesante panorama para que no se escape del análisis político ya que son sectores antagónicos que hoy no parecieran ver con malos ojos trabajar en conjunto, por lo menos a la vista de todo el mundo universitario.



Esto último también puede dar un indicio de porque a la hora de elegir nuevas autoridades al frente de la Federación Universitaria de Córdoba, Sean Eternos (Juntos por Derecho, Juntos por Sociales, Otras Voces) decidió dividir la oposición en favor del radicalismo universitario.



Si bien falta mucho para que este torbellino pase y se pueda ver como queda el mapa político tanto universitario como nacional, ya se empiezan a ver distintas acciones coordinadas entre distintos sectores que antagonizan pero que parecen tener un punto de encuentro.