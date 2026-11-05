Gabriel Rabinovich: “Los gobiernos y la sociedad tienen la obligación de dar oportunidades”

La Universidad Blas Pascal concretó un hito en su historia académica al entregar su primer Doctorado Honoris Causa al reconocido científico cordobés Gabriel Rabinovich. La máxima distinción de la institución reconoció su trayectoria global en inmunología, su trabajo pionero sobre la proteína Galectina-1 frente a los mecanismos de evasión tumoral y su firme compromiso con la transferencia del conocimiento hacia la sociedad.

Durante la ceremonia celebrada en el campus universitario, el investigador cordobés estuvo acompañado por autoridades académicas, por el intendente Daniel Passerini, el viceintendente Javier Pretto y el Ministro de Salud provincial Ricardo Pieckenstainer, entre otros.

Frente al auditorio brindó una clase magistral titulada “Una dulce aventura en las profundidades del sistema inmunológico”.

En diálogo exclusivo con Diario Alfil, Rabinovich profundizó sobre el significado de este reconocimiento en su carrera, los avances de su equipo de investigación biotecnológica y el escenario actual que atraviesa la ciencia en el país.

—¿Qué siente al recibir de manera tan frecuente este tipo de distinciones?

—Para mí cada premio tiene un significado especial en cada momento de mi vida. Ahora estoy en otro momento donde esto me permite en forma retrospectiva valorar todo lo que sucedió para que yo pueda construir lo que está sucediendo ahora. Y Córdoba tiene que ver con todo eso; entonces, cada vez que viene algo de Córdoba, a mí me genera un orgullo enorme. Que la Universidad Blas Pascal me elija entre tanta gente que podría haber elegido de tantas áreas del conocimiento como el primer título de doctor honoris causa, me emociona. Siempre tengo como el síndrome del impostor, creo que no me lo merezco tanto, que lo merece siempre más mi equipo; realmente esto es una construcción súper colectiva.

—En todas sus exposiciones siempre se encarga de remarcar el trabajo de tu equipo, poniendo nombres y fotos. ¿Cuán importante ha sido el trabajo colectivo en su trayectoria?

—Sería una falta a la verdad si creyéramos que podemos hacer todo esto solo. Aprendí un montón en el camino; cuando me formé no conocía técnicas, metodologías, y eso me lo trajo la gente que empezó a trabajar conmigo. Sería un mentiroso y mala persona si yo no los destacara.

—Haciendo un balance del último año de investigaciones, ¿qué nos puede contar sobre los avances concretos y los próximos desafíos de Galtec?

—Cada año vamos trabajando, vamos publicando trabajos nuevos, y voy eligiendo algunos que son más sobresalientes para poder contarlos. Hay años en los cuales le ponés mucho énfasis a la parte biotecnológica; la evaluación de trabajos a veces dura dos años, así que ahora estamos en un momento donde presentamos trabajos y estamos esperando que los referees nos den el feedback. Nosotros nos hemos dedicado casi toda una vida a la Galectina 1, hemos hecho todo un proyecto biotecnológico y una empresa alrededor de la 1. Ahora quiero usar hasta mis setenta y pico, ochenta, lo que me dé el cuero, para ver si puedo enriquecer este paradigma y ver qué hacen otros miembros de la familia de la Galectina.

—Usted habló de un plan muy ambicioso para el año próximo enfocado en la búsqueda de inversiones internacionales por unos 30 millones de dólares. ¿Cómo es eso?

—Si, estamos buscando aproximadamente eso para llevar los dos productos a ensayos clínicos. Es muy ambicioso porque necesitamos no solamente plata, sino que necesitamos ese dinero de gente especializada en biotecnología, porque son quienes te marcan el camino, te acompañan y no te sueltan la mano. Obviamente que hay inversores líderes que son los que lideran la cuestión y a veces indican o se complementan con otros que no son especializados. Si alguien viene y quiere poner un millón de esos 30 sería fantástico, porque aparte es una inversión, y sentimos en nuestro corazón que esto puede llegar a cambiar en gran parte y transformar la terapia contra el cáncer en algunos tipos de tumores, lógicamente hay que arriesgarse. En este momento quiero ser extremadamente mesurado y cuidar mis palabras porque no quiero generar falsas expectativas.

—Finalmente, en un contexto complejo para el sector científico nacional, ¿cómo se sostiene el diálogo y el rol de la ciencia desde su perspectiva?

—En la actualidad hay no solamente un desfinanciamiento general de la ciencia, sino también una un menosprecio por parte del gobierno nacional. O sea, yo la sensación que se siente es eso, ¿no?, que se ha instaurado. Yo creo que independientemente de la ideología de cada uno, si hay algo que estoy seguro del argentino es que respeta la cultura, respeta el arte, respeta la ciencia y la educación. La ciencia y la educación son fundamentales. Entonces, yo creo que no hace mella en la sociedad. Nosotros no hubiéramos podido llegar al momento que tenemos ahora con inversiones privadas, si no hubiéramos hecho todo ese camino con el apoyo del Estado, y fueron muchos años, muchos becarios. Yo me siento con la necesidad de volver, y el convenio que tenemos es de devolverle al Conicet un porcentaje de lo que se invirtió, porque si todo esto sale bien, podría ser una gran cantidad de ingresos. Los gobiernos y la sociedad tienen la obligación de dar oportunidades.