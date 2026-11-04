Enroque corto | Crisis de identidad, hospital público y la bendición papal

¿Hospital concesionado?

Pablo Cornet fue uno de intendentes invitados al encuentro libertario de la semana pasada, donde varios referentes de distintas actividades, incluida la gestión pública, hablaron ante la dirigencia y la militancia de La Libertad Avanza. El hombre de Villa Allende contó una idea que hizo aplaudir al coqueto salón del hotel Quinto Centenario.

Informante: Cornet y sus pares de Jesus María y Valle Hermoso fueron parte de la mesa de los intendentes. El de Villa Allende contó que tenía pensado concesionar el hospital que construyó la Provincia en su ciudad porque la Municipalidad no tiene fondos para financiar las prestaciones.

Alfil: ¿Y le corresponde al municipio pagar el funcionamiento?

I: Aparentemente, sí. El intendente dijo que estaba todo muy lindo con el hospital que hizo la provincia, pero que no tenía resto para financiar el servicio y que iba a tener que concesionar a terceros y pagar con el Fofindes las prestaciones para los que no pueden pagar.

A: Suena complicado. ¿Lo aplaudieron?

I: Totalmente.

La crisis de identidad radical, según Martín Lucas

El dirigente radical Martín Lucas cuestionó el acercamiento de Rodrigo de Loredo a La Libertad Avanza y al juecismo, y apuntó contra Myrian Prunotto por su pertenencia al Gobierno provincial y sus aspiraciones electorales.

Alfil: Parece que en la UCR no hay tregua. Ahora Martín Lucas salió con los tapones de punta.

Informante: Si, habló de una crisis de identidad total del radicalismo. Cuestionó que, después de que le regalaran el partido a De Loredo, ahora se avance hacia una alianza con La Libertad Avanza y el juecismo.

A: y Prunotto…?

I: Y fuerte. Le reprochó que, sin sacar los pies del plato del Gobierno de Martín Llaryora, anuncie que quiere ser intendenta de Córdoba y se autoperciba radical. Para Lucas, no se puede ser radical y formar parte del Gobierno provincial.

A: ¿Qué les dijo a los dos?

I: A De Loredo, que ni la rosca ni el antiperonismo justifican una alianza con un gobierno que ajusta. Y a Prunotto, que su regreso al partido deslegitimó una larga lucha por preservar los principios radicales. Cerró con un mensaje para ambos: los principios y los valores están primero.

Buscando la bendición papal

En el marco de las acciones que distintas localidades de Córdoba vienen impulsando a raíz de la visita del papa León XIV, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, protagonizó un video difundido en las redes sociales oficiales con un frasco de tierra coscoína con el fin de que le llegue al Sumo Pontífice y sea bendecido.

Informante: Quiero aclararle que lo de Cardinali es válido, pero que la iniciativa no es exclusiva de Cosquín: otros intendentes también se sumaron a esta particular propuesta.

Alfil: ¿Qué están haciendo con la tierra de sus localidades?

I: Están preparando frascos con tierra representativa de cada ciudad para que sean bendecidos por el papa León XIV. Cardinali le entregó el suyo a Fabricio Díaz, para que lo lleve al Gobernador Martín Llaryora, quien tendrá contacto directo con el Papa. Pero no sería el único. También hay otros intendentes que se sumaron a la iniciativa,

Según explicó el propio Cardinali, colocaron tierra de dos lugares emblemáticos de la ciudad: el cerro Pan de Azúcar y la Plaza del Folkclore. La idea es que Llaryora se lo entregue al representante del Vaticano para recibir la bendición papal.

A: ¿Y después qué pasará con esa tierra?

I: Una vez bendecido por León XIV, se espera que el frasco regrese a Cosquín. Una manera simbólica de vincular a la ciudad con la visita papal y de conservar un recuerdo de este acontecimiento religioso.