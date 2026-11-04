Amenazaron de muerte al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros

Provincial04 de noviembre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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El ministro de Seguridad de Córdoba recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje privado enviado al Instagram oficial de la Policía provincial. La amenaza llegó acompañada de una foto en la que se exhibían armas de fuego y una advertencia para que no se acercara a barrio Villa Boedo, en el este de la ciudad de Córdoba.

Como el mensaje ingresó por un canal oficial de la Policía, se activaron los protocolos correspondientes y el caso quedó en manos del fiscal de Cibercrimen, Franco Pilnik, quien inició una investigación para identificar al responsable.

Quinteros contó que el fiscal lo llamó durante la tarde para informarle sobre la situación y que le ofrecieron custodia policial. Sin embargo, decidió rechazarla para no utilizar recursos de la fuerza en su seguridad personal.

“No me infunde ningún tipo de temor”, aseguró el ministro. Además, explicó que recibe amenazas constantemente, pero que en este caso, al haber llegado por un canal oficial, se actuó según el protocolo y la investigación ya está en manos de la Fiscalía.

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