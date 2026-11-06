Llaryora, el gran anfitrión de un evento que deja incómoda a la oposición

El llaryorismo por estas horas se dice a sí mismo que está organizando el evento más grande de la historia argentina en plena ciudad de Córdoba y que, buen clima mediante, la visita del papa León XIV puede ser una especie de “posgrado” de gestión que potenciará la imagen de Martín Llaryora en general, y en particular en su lugar más flojo, la Capital.

Según la Iglesia, la estadística dice que hay que duplicar los 500 mil inscriptos para participar de la misa en Fadea y que ese será el número final de asistentes. Un millón de personas vivirán en directo lo que Córdoba ponga en la calle y millones lo seguirán por pantallas de todo tipo. La exposición es inevitable y Llaryora será el “gran anfitrión”, con el intendente Daniel Passerini menos expuesto en lo político, porque no va a la reelección, y las figuras de los dos principales lugartenientes del evento, los ministros de Vinculación, Miguel Siciliano, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que en ésta se juegan parte de su futuro como candidatos a la Intendencia.

La política nacional aportará volumen. De mínima, vienen tres gobernadores, el santafesino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres y el santiagueño Elias Suarez. No viajaría el presidente Javier Milei pero sí la secretaria General de la Gobernación, Karina Milei, y los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, el teniente general Carlos Presti. Todo el bloque de diputados de Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, se acreditó, al igual que los tres senadores por Córdoba. En lo interno y territorial, la Gobernación tiene anotados a unos 350 intendentes y jefes comunales sobre los 427 existentes en la provincia, atraídos por la figura de Francis Prevost y por la bendición papal de las tierras del interior. “Una idea de Llaryora”, endulzan en la mesa chica del mandatario, que le buscó la vuelta para que la movida no sea solo capitalina.

Aunque en el Panal aseguran que no hay expectativas políticas y electorales sobre el impacto del mega evento (descontando que el martes 10 no habrá cisnes negros) lo real es que el oficialismo se autopercibe estar atravesando una etapa de positiva exposición mientras ve a la oposición moviendose entre la desorganización y la falta de reacción, con un líder, Milei, en uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia. Costo para el casi seguro candidato a gobernador libertario, el diputado Gabriel Bornoroni, y para el senador Luis Juez, que defiende la alianza con los violetas aunque tome distancia en algunos de los temas urticantes del recorte mileista. Para el Panal, el hecho de que Rodrigo de Loredo haya incorporado como copiloto al expresidente Mauricio Macri, cuya imagen está muy deteriorada en Córdoba según todas las encuestas, suma otro elemento al análisis de un buen escenario propio.

El gobierno cree tener un punto: el discurso que baje el Papa en las distintas actividades, probablemente incomode a Milei por su alusión a los más débiles de la sociedad, pero confían en que no habrá un sayo para Llaryora, que viene haciendo los “deberes” en temas sensibles que los libertarios descartan. “El mensaje de la Iglesia hoy es un mensaje anclado en la comunidad en la solidaridad en la justicia social, todos valores opuestos a la ideología libertaria y concordantes con nuestra mirada del hombre y el rol del Estado para equilibrar en beneficio de los más débiles”, señaló un llaryorista paladar negro. Aunque el sanfrancisqueño no es lo que se considera un “evitista” del PJ, el hecho de que el Vaticano haya elegido para informar sobre la visita del Sumo Pontífice a la Argentina una foto donde se ve la figura de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Obras Públicas, sobre la porteña avenida 9 de Julio, provocó sonrisas.