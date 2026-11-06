Enroque corto en Río Cuarto | Intimación y bomba

Intimación a ex autoridades

La cronista recibió un mensaje del informante tras la publicación de la UCR Banda Norte (conducida por Mario Álvarez) en la que se insta a la anterior conducción del comité (a cargo de Martín Carranza) a regularizar una deuda de EMOS contraída desde 2024.

Informante: No se pierda este “escrache”. O mejor dicho, una “intimación” que sacó el comité Banda Norte. Dice: “Llamado a la responsabilidad a los dirigentes de Más Radicalismo. Una deuda por un servicio esencial que supera los $3,2 millones acumulada durante la gestión anterior de la UCR Banda Norte”.

Periodista: ¿Todo el período anterior?

I: Todo. Desde abril del 2024 más o menos. Esto lo subieron a sus redes sociales. Les dan un plazo hasta el 10 de noviembre para que se pongan al día ante el organismo. Pero hay un fuerte mensaje político: “den el ejemplo de responsabilidad que se les exige a todos los vecinos de Río Cuarto”.

P: Fuerte. El otro día también subieron fotos de tareas de mantenimiento que estaban haciendo en el patio de la sede, mostrando el estado del lugar. ¿Sabe si se ha planteado algo así en otro comité?

I: Entiendo que en el Centro fue una transición prolija y todo estaría ordenado. Claramente, esta puede ser la primera piedra de varias en Banda Norte. Evidentemente, el grupo de Mario Álvarez (Fuerza Renovadora) y la gente de “La 30” no han quedado en buenos términos. Y creo que esto viene de las últimas elecciones municipales o incluso desde la última interna. Independientemente de esta “intimación”, uno no expone a otro correligionario porque sí. Hay un trasfondo.

P: ¿Se esperaba que esto se comunique así?

I: No me esperaba el “escrache” pero lo interpreto como una señal de que no ha habido comunicación entre las partes.

Soldano desactivó la bomba

El informante en las filas libertarias le comentaba al periodista sobre un hecho que parece haber traído calma a La Libertad Avanza del sur tras semanas de mucha tensión.

Informante: Empezó noviembre y al final no hubo revuelta libertaria contra Laura Soldano.

Periodista: Es cierto. Venían anunciándolo tanto que medio ya se sabía que no iba a pasar (risas).

I: Pero casi. No llegó a explotar la bomba. La diputada la desactivó justo a tiempo, antes que se llevara puesta a toda La Libertad Avanza del sur. Parece haber recapacitado y entendido que es necesario abrirle el juego a los de abajo si quiere seguir teniendo las riendas del partido. Mire lo que pasó en Bulnes…

P: ¿Qué pasó?

I: Soldano estuvo hace unos días de gira por la región y pasó por ahí, parece que para levantarle la mano al que quiere ser candidato ahí, Ricardo Practo. Pero las calles no olvidan…

P: Me suena que Practo estaba entre los disconformes con el liderazgo de la diputada.

I: Algo así. Le pasaba lo mismo que a muchos, no sabían si les iban a dar el apoyo para ser candidatos en sus respectivas localidades. Y se comentaba que el bulnense estaba en charlas para subirse a la ambulancia del Partido Demócrata. Pero la diputada intervino a tiempo y frenó la fuga porque Practo tenía todo listo para seguir el camino de Marisa San Martín en Las Higueras.

P: También los vi promocionando a Eddy Llessuy en Berrotarán. Otro de los que me decían estaban descontentos.

I: Se está acomodando Laura. En buena hora que haya recapacitado. Era eso o que se fuera todo a ya sabe dónde…

P: ¿Están más organizados?

I: Estamos, que es lo importante. ¿Hasta cuándo? No lo sé (risas).