Quinteros y Siciliano presentes durante la vigilia joven en Fadea

La visita del papa León XIV puso en marcha un importante despliegue político e institucional del Gobierno de Córdoba. Este lunes por la mañana, el gobernador Martín Llaryora encabezó en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) una reunión general con los coordinadores de las distintas áreas involucradas en la organización del acontecimiento. El encuentro reunió a representantes de la Iglesia, la Provincia, la Municipalidad y las fuerzas de seguridad de los distintos niveles del Estado, con el objetivo de ajustar la logística para recibir a miles de peregrinos. Llaryora destacó el trabajo articulado y definió la responsabilidad de que Córdoba sea protagonista de un acontecimiento histórico. «Es un enorme orgullo y también una gran responsabilidad que nuestra provincia sea protagonista», expresó.

Pasadas las 18, con la apertura de los dos accesos al predio y el comienzo de la multitudinaria vigilia, la actividad del gabinete provincial tendrá continuidad durante la noche. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, supervisará el operativo en el sector del escenario principal. El dispositivo contempla la intervención de Policía de Córdoba, Policía Caminera y otras dependencias, con controles en rutas y accesos. Según el último reporte oficial, ya habían ingresado a la capital provincial 120 colectivos y 846 automóviles. En FAdeA, las 107 hectáreas habilitadas fueron distribuidas en 58 cuadrantes, cada uno con pantallas LED y un puesto sanitario para organizar la circulación y la asistencia de los asistentes.

Otro de los funcionarios que tiene participación directa es Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional, quien confirmó que pasará la noche en la vigilia joven. Su presencia se inscribe en una agenda que combina la dimensión religiosa con la participación institucional y el acompañamiento político del Gobierno provincial a una convocatoria que excede las fronteras de Córdoba. La organización también involucra a distintas áreas estatales y requiere coordinación entre jurisdicciones para garantizar el desarrollo de las actividades y la posterior desconcentración de los peregrinos.

En términos políticos, la visita de León XIV constituye una vidriera nacional para la gestión de Llaryora, que busca mostrar capacidad de articulación y organización frente a un acontecimiento de enorme convocatoria.