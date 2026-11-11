Tierra de santos (y sanateros)

En 2018 hubo un episodio que llegó a los medios nacionales desde la Facultad de Derecho de la UNC. En medio de una protesta por la separación de la iglesia y el Estado y con reclamos a favor de la legalización del aborto, una asamblea interclaustros decidió votar la remoción de una virgen que estaba en el establecimiento. Tras quitarla pusieron allí los pañuelos naranja y verde con los que se identifican ambas causas.

La persona que bajó la virgen era un ex alumno mío. Católico practicante, decidió hacerlo para resguardar una imagen que consideraba sagrada y evitar que termine destruida o profanada por ahí. Quizás el papado de Francisco cambió a muchos que solían ser anticlericales y decidieron recuperar la fe perdida para buscar votos. Yo sigo creyendo en el respeto y en que no debe haber figuras religiosas en lugares públicos sostenidos con dinero estatal.

Aquella historia viene a cuenta de las imágenes que se vieron a raíz de la visita del Papa León XIV a Córdoba. ¿Cuántos políticos de los que tratan de sacar provecho de esta visita viven de acuerdo a los principios de la doctrina católica? Estamos en una sociedad de raíz judeocristiana, así que en líneas generales respetamos esos mismos valores culturales que están en el viejo y nuevo testamento, aunque hay que reconocer que algunos quieren colgarse una medallita de buen creyente antes que efectivamente serlo.

Mientras hacía zapping por los canales de Córdoba me crucé con la frase que tomé para titular esta nota. “Tierra de Santos”, dijo el Papa, y el orgullo cordobés hizo el resto. Políticos y periodistas se agarraron de eso para sentirse un poco santos, haciendo todo un despliegue obsceno de posicionamiento político. Vale una aclaración para el periodista que dijo que este León no ruge: el rugido del león es para marcar territorio, pero no para cazar, cuando prefieren ser más sigilosos (sigilosas, porque la mayor parte de la caza la hacen las hembras. Los machos son bastante vagos). Buena parte de la cobertura del líder espiritual de millones de argentinos se vio teñida por las creencias políticas particulares del pequeño puñado que cronicó el evento.

Organizadores

El Papa todavía no había salido del aeropuerto y más de uno se estaba dando palmadas en la espalda para felicitarse por la organización. Ante cada micrófono que se cruzaba tenían alguna frase para exponer su fe renovada, pero siempre actuando un personaje que quiere ser ungido como candidato a algo. Ver un cálculo político en cada acto espiritual nos debe hacer recordar que a Dios y al César le corresponden reinos distintos y que no se debe mezclar la fe con lo público.

Siempre hay que recordar que cuando hablamos del Estado no importa lo religioso, aunque nuestra Constitución diga que Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Cada político y funcionario tiene obligaciones institucionales que no pueden ser medidas con la vara de la devoción, sino con la de la efectividad. Los que sacan pecho por lo maravillosa que fue la organización deberían tener presente que la última vez que un funcionario se colgó una medalla para condecorarse por su rol tras un evento masivo en la ciudad el país terminó hablando de un brutal femicidio que le pegó de cerca al poder.

Opositores

Una de las cosas más notables fue cómo el arco opositor encontró la forma de convertir cada acto papal en una declaración contra el gobierno, a pesar de que parte de la persistencia de la iglesia como institución milenaria está en su capacidad de dar mensajes lo suficientemente vagos para que cada uno le termine de dar el sentido que quiere. Esto quedó muy claro cuando se veía la manera en la que declaraba la gente que era entrevistada en la calle. La mayoría no lo interpretaba políticamente, al revés de los que se dedicaron a comentar el evento.

Hubo, dentro de todos los que abrazaron la visita papal como un acto opositor, un grupo muy especial de gente que se olvidó de contar mujeres en las fotos. En cada lugar se veía que es una institución patriarcal y gerontocrática, donde un puñado de señores viejos elige quien va a ser el monarca que guíe a un pueblo de creyentes, a contramano de lo que es grupo le reclama todo el tiempo a la sociedad. Está perfecto que elijan de qué manera dar sus peleas políticas, pero que después no vuelvan a correr a nadie contando los miembros en las reuniones del poder.

Sanateros

Finalmente, lo que se pudo ver fue todo una puesta en escena. Córdoba, la ciudad de las campanas, fue fiel a su historia ligada al catolicismo. Es absurdo renegar de esa herencia, pero es innecesario sobreactuar. Hay muchos a los que se les nota que hace 10, 15 o 20 años decían sobre la iglesia y la religión cosas muy distintas a las de hoy. Eso, que se les note tanto la falta de convicción, es uno de los rasgos que define la suerte de los políticos cordobeses cuando tratan de pegar el salto a la arena nacional. Quizás sea el acento. Tal vez la flexibilidad de sus convicciones. Algunos dicen que es por la naturaleza fiestera y poco comprometida. En cualquier caso, las encuestas marcan lo mismo: al cordobés, el resto del país lo ve como un chanta. Ayer quisieron venderse como santos. El país los vio como sanateros.