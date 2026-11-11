Juez y De Loredo la vivieron lejos de los palcos

A pesar de la espiritualidad que despertó la visita del papa León XIV a Córdoba, la lectura política es parte del encuentro y de su participación. El gobierno provincial desplegó su capacidad de organización, y de mostrar como un evento religioso, puede también convertirse en un capítulo más de la marca Córdoba.

El oficialismo dio la asistencia perfecta, pero las ausencias que no pasaron inadvertidas entre los principales referentes de la oposición cordobesa. Rodrigo de Loredo y Luis Juez se mantuvieron al margen de los espacios protocolares, aunque por motivos diferentes. Gabriel Bornoroni, diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza en Córdoba, fue quien ocupó un lugar entre las autoridades, en una jornada marcada también por la presencia de la comitiva presidencial encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el caso de De Loredo, el dirigente radical confirmó que no recibió una invitación para participar de los actos oficiales. La explicación estuvo vinculada al criterio utilizado para la convocatoria, que contempló a autoridades en ejercicio de funciones. El exdiputado nacional, que actualmente no ocupa ningún cargo institucional, quedó fuera de esa nómina.

De todos modos, De Loredo decidió participar de la jornada junto a su familia y se acercó al Arzobispado de Córdoba para presenciar el paso del Pontífice.

Distinto fue el caso de Luis Juez. El senador nacional sí había sido invitado a participar de los actos protocolares por su condición de legislador nacional, pero eligió mantenerse al margen.

Reconocido por su fe, Juez prefirió vivir la llegada de León XIV como una experiencia personal y familiar, antes que ocupar un lugar institucional que le permitiera estar cerca del Papa.

El senador no ocultó que le hubiera gustado tener un encuentro cercano con el Pontífice, principalmente pensando en su familia, optó precisamente por acompañar a su familia y vivir la jornada desde otro lugar.

Primero se acercó a la avenida Colón para ver pasar al Papa y, posteriormente, se trasladó junto a su familia a la Plaza San Martín. Allí permaneció detrás de las vallas, entre la gente que esperaba la llegada de León XIV.

La decisión tuvo también una lectura política, y Juez prefirió no utilizar su condición de senador para acceder a un lugar privilegiado en una celebración que eligió vivir desde la fe, sin buscar protagonismo institucional ni rédito político.

Los principales referentes de la oposición provincial quedaron fuera de la escena protocolar, mientras que Bornoroni fue el único de los tres que participó como autoridad nacional. Si dieron el presente los legisladores y concejales opositores, quienes recibieron las invitaciones protocolares intransferibles, para la jornada.

La presencia del diputado libertario coincidió con la llegada de Karina Milei y Martín Menem, quienes encabezaron la representación del Gobierno nacional ante la ausencia del presidente Javier Milei.