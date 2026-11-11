Pasó el Papa y el Panal espera que decante el efecto “doctrina social”

Todo marchó de acuerdo al plan pero ahora hay que seguir sin Prévost en la cancha. El papa León XIV dejó la ciudad de Córdoba ayer a las 17 tras permanecer ocho horas en tierras mediterráneas y hubo suspiros de satisfacción en el gobierno de Martín Llaryora, que comienza a desandar el camino post Pontífice que llevará a poner la fecha de la elección provincial. Una fecha que solo conoce el que va por la reelección, pero que su entorno ubica el mismo domingo de las PASO de la provincia de Santa Fe, el 18 de abril.

En el Panal la primera evaluación de la gira petrina por estas tierras es más que buena. El gobierno aprobó el test de la mega organización y la gestión del evento más importante de la historia local y ahora se prepara para anunciar, este jueves, otro acontecimiento masivo: el Rally Mundial que se correrá en 2028 en las Sierras de Córdoba, y la pre fecha del 2027. La cuestión operativa es una satisfacción en último término política porque al llaryorismo le permitió mostrar manejo de lo público y una expertise que seguramente utilizará como bandera para contrastar frente a la falta de experiencia del casi seguro candidato libertario a la Gobernación, Gabriel Bornoroni. El diputado estuvo en primera fila en el predio de Fadea junto a la figura principal del gobierno nacional luego de Javier Milei, su hermana Karina. Viajaron los ministros de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero igual que el resto de la oposición, tuvieron nulo protagonismo. La escasa vidriera que habilitó el Vaticano fue para Llaryora, que por primera vez se mostró con su hija Victoria, y para el intendente Daniel Passerini.

El balance más favorable para el oficialismo vino de comparar el discurso que León XIV dio en Buenos Aires ante Javier Milei y su tropa libertaria en el Palacio Libertad, y en las distintas instituciones porteñas por donde pasó entre domingo y lunes, y el que brindó en Córdoba. En CABA, el Papa defendió a cada uno de los sectores golpeados por las políticas de motosierra libertaria: trabajadores, jubilados, universidades y discapacitados, reclamó “que la economía esté al servicio del hombre y no al revés”, y hasta pidió “cuidado de la palabra”, en una casi obvia alusión a los habituales exabruptos e insultos presidenciales. El contraste con lo de ayer fue importante. El oficialismo tomó nota enseguida del mensaje del jefe de la Iglesia Católica en Fadea, donde se mantuvo en un eje pastoral y eclesial, con mención al ejemplo de los santos cordobeses Brochero y Mamá Antula, sin marcar problemáticas específicamente sociales a atender, aunque en el Arzobispado lanzó una máxima bien terrenal y política, “unidos todo se puede”, y en la Catedral remató con un agonal “hagan lío” parafraseando al papa Francisco. Fue Angel Sixto Rossi quien cumplió un fuerte papel político. El cardenal cordobés mencionó al obispo Angelelli, víctima de la dictadura militar, en el mensaje que leyó en la Catedral ante religiosos de toda la región, y afirmó que la Iglesia no puede quedarse con los “brazos cruzados” ni “al costado” ante el sufrimiento de un semejante. El mismo no lo hizo cuando logró suspender el primer proyecto de ley provincial para erradicar la actividad de los “Naranjitas”, que impulsó el ministro Juan Pablo Quinteros. Para el Gobierno de Llaryora, Rossi es una relación a cuidar. Al obispo lo tienen como una persona exigente y no fácil de abordar, por lo que el oficialismo se empeñó en asumir el rol de “colaborador” de la curia local en la organización de la gira del Pontífice. El día previo al arribo de Prevost al país, el gobernador y el cardenal almorzaron juntos en el Arzobispado, con un pequeño acompañamiento. Ayer, aunque estaba prevista su asistencia junto a Passerini en la Catedral, para luego acompañarlo a la despedida en el Aeropuerto, finalmente solo fue el intendente a la iglesia principal.

Así como el reciente Mundial de Fútbol “malvinizó” la sociedad argentina y renovó su nacionalismo territorial, al punto de que Milei tuvo que arroparse con esos valores, que no estaban en su abanico libertario, para entrar en la sintonía en que estaba la gente, el cordobesismo cree que el mensaje humanista del Pontífice “cristianizará” a la sociedad cordobesa con los la principios de la Doctrina Social de la Iglesia y le facilitará a Llaryora un posicionamiento político alejado de Milei que el electorado que comparte con La Libertad Avanza acepte y compre. Efecto Papa en la mirada del votante, que condene lo mismo que condenó el santo visitante, y por lo tanto lo inspire a acompañar el modelo estado-privado que ofrece el llaryorismo y que seguirá “vendiendo”, ahora con el aval del obispo de Roma. Sin embargo, se sabe que el impacto emocional de las bendiciones, buena onda y serenidad que dejó el Papa debe decantar para luego ponderar qué queda porque, en realidad, toda la clase política quedó interpelada por las palabras de Prevost.