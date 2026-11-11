Enroque corto | Tension politica detrás del altar del Papa | El regalo que emocionó a Quinteros | El juecismo evitó la foto

Tension politica detrás del altar del Papa

Después de la misa de León XIV se vivió un momento de tensión entre la seguridad de Vaticano y las autoridades locales que quisieron “meterse”, en la zona no permitida.

Informante: Me voy a ahorrar los nombres porque fue vergonzoso, pero quiero contarle algo que ocurrió detrás del altar, una vez que terminó la misa del papa León XIV en Córdoba.

Alfil: ¿qué pasó?

I: Cuando terminó la celebración, el Papa se dirigió a un sector reservado detrás del altar para prepararse antes de continuar con su agenda. Era un espacio con un protocolo muy estricto y un importante dispositivo de seguridad del Vaticano. Sin embargo, algunas autoridades provinciales ingresaron sin la autorización correspondiente.

A: ¿Y qué pasó con la seguridad del Papa?

I: Se generó un momento de tensión con los encargados de la seguridad papal, que intentaron hacer cumplir el protocolo. A Vaticano no le interesan los cargos, cuando se trata del protocolo y de la seguridad del sumo pontífice. Finalmente, terminaron habilitando el acceso. Pero fue una situación incómoda e inesperada.

A: ¿El episodio tuvo alguna consecuencia en la agenda del Pontífice?

I: No. La situación no pasó a mayores y León XIV pudo continuar con todas las actividades que tenía previstas. Pero el episodio dejó un momento de tensión que incomodó y cayó mal a los miembros del Vaticano.

A: ¿De dónde sacó información tan fina?

I: Usted me subestima a veces, pero sabe que ando por todos lados.

El regalo que emocionó a Quinteros

La visita de León XIV dejó una imagen inesperada en el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Después de calificar de impecable el operativo, contó emocionado que recibió un rosario blanco de manos de un integrante del protocolo del Papa. Un regalo que, según explicó, terminó siendo para él, el reconocimiento al trabajo del operativo desplegado en Córdoba por su seguridad.

Informante: ¿Lo vio a Quinteros quebrado casi en lágrimas mostrando en vivo en una entrevista televisiva que el entorno del papa León XIV le regaló un rosario? Aunque aclaró que no fue un obsequio personal del Pontífice, aseguró que lo llevará siempre consigo. "Lo voy a llevar en mi cuello siempre, dijo.

Alfil: ¿Por qué lo vivió con tanta emoción?

I: Porque, según relató, ya venía conmovido con el gesto de bendecir las imágenes de los cuatro policías que murieron en cumplimiento del deber durante su gestión por parte del Papa, y de otros dos que permanecen internados mientras se recuperan de graves situaciones sufridas en servicio. Durante el paso del Papa por la Jefatura, León XIV bendijo sus fotografías y las credenciales de los efectivos heridos. "Cada una de esas muertes es una espina que queda clavada en nuestros corazones", reconoció el ministro.

El juecismo evitó la foto

La mayoría de los legisladores de Córdoba, oficialismo y oposición, llegaron juntos a Fadea.

Informante: La Legislatura organizo una salida conjunta. Nos reunimos a las 4.30 mas o menos y de ahí nos llevaron en colectivo hasta unos kilómetros antes del predio. Luego fuimos caminando todos.

Periodista: ¿Todos?

I.: Bueno, casi. De los bloques opositores estuvieron todos, menos la Izquierda por supuesto y llamó la atención el juecismo que decidió no acompañar institucionalmente.

P.: ¿No entiendo?

I.: No estuvieron sentados junto al resto de los legisladores, dicen que algunos fueron, pero al predio mezclados con el resto de los asistentes. Obviamente, eso no es casual. Es una decisión deliberada de no regalarse ese escenario de “unidad” al cordobesismo. Por eso tampoco se lo vio al senador entre los otros parlamentarios nacionales que sí asistieron.