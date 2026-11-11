La Capital pos León: dos nombres con ventaja y el candidato que todos quieren

La visita de León XIV dejó un saldo político muy favorable para el gobierno de Martín Llaryora, que superó con creces el desafío organizativo de un acontecimiento histórico y extraordinario para la provincia.

Si ese “éxito” pudiera traducirse en un gran ganador de la jornada, sin dudas sería el arzobispo Ángel Rossi. Fue el real anfitrión del Papa en Córdoba, quien lo escoltó y acompañó registrando momentos de una complicidad envidiable para más de uno que hubiese dado lo que fuera por un minuto así con el Sumo Pontífice frente a los ojos del mundo.

Dueño de una personalidad carismática, empática y profundamente cordobesa, consiguió imprimirle un tono propio a la visita del Santo Padre. Su capacidad para conectar con la gente y su cercanía terminaron convirtiéndolo en una de las figuras centrales del día. Con su legitimidad social, su compromiso con los sectores más vulnerables y un posicionamiento crítico frente al Gobierno nacional, Rossi reuniría condiciones que cualquier estratega electoral quisiera para una candidatura. Sin embargo, esa posibilidad pertenece hoy al terreno de la fantasía política. Nadie se puede ilusionar.

Lo que sí genera cierta expectativa, es que este suceso que resultó la llegada del Papa a Córdoba, marque un antes y un después en la competencia electoral de cara al 2027. Los propios actores, tanto del oficialismo como la oposición, prometieron acelerar y tomar grandes definiciones una vez que el Papa haya pasado por Argentina. Su visita funcionó como un paréntesis en ese sentido.

Si bien la visita de León XIV no consagró un candidato, dentro del cordobesismo sí empezó a establecer diferencias entre quienes quieren competir por la Capital. La carrera por la sucesión de Daniel Passerini entró en una nueva etapa; una suerte de largada informal en la que algunos consiguieron una exposición privilegiada.

En ese tablero interno los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Miguel Siciliano (Vinculación) quedaron mejor posicionados. Aunque con roles distintos, ambos tuvieron -por decisión del propio Llaryora- un protagonismo alto en la organización y en la puesta en marcha del dispositivo que hizo posible la visita.

Los dos funcionarios consiguieron una exposición ¿positiva?, reconocimiento y la posibilidad de asociar su imagen a un acontecimiento exitoso. No es un dato menor en una carrera que sin candidatos oficiales, empieza a ordenar expectativas, movimientos y posicionamientos.

Quinteros, desde Seguridad, tuvo una responsabilidad central en el operativo. El funcionario del Partido Cordobés pudo mostrar capacidad de gestión en una situación de máxima exigencia y sumar un antecedente de peso que podría tallar cuando los empiecen a medir.

Siciliano, por su parte, también consiguió una centralidad en la que se mostró cómodo. Con un perfil de articulador, capacidad de interlocución y una presencia permanente en la organización, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional fue otra de las caras visibles del acontecimiento.

Claro que esto no significa el salto directo a una candidatura, pero sí una ventaja sobre el resto de los anotados. No se puede obviar que Siciliano y Quinteros son las dos fichas que el gobernador empujó en esta oportunidad.

Pero en esa misma disputa aparece Myrian Prunotto, quien hace algunos días blanqueó públicamente su pre candidatura capitalina. La vicegobernadora viene construyendo un espacio propio dentro del oficialismo, ampliando vínculos políticos y territoriales y mostrando cada vez con mayor firmeza su decisión de no quedar afuera de la discusión.

En ese sentido la consigna de Llaryora sigue siendo la misma: que todos corran. Que se muestren, que midan fuerzas, que construyan territorialidad y que demuestren quién tiene condiciones para competir. La visita del Papa ofreció una oportunidad en ese sentido.

El gobernador conserva la lapicera y evita cerrar anticipadamente una discusión que puede administrar a su propio ritmo y conveniencia. En el oficialismo saben que la sucesión capitalina será una de las batallas políticas más importantes del 2027 en la que el actual intendente también quiere tallar.

Y si bien el objetivo mayor sigue siendo la reelección provincial, el capitulo capitalino comienza a concentrar las tensiones propias de un escenario donde todo sigue abierto.