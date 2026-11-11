Un prolijo operativo por la visita de León XIV que dejó satisfecho al Gobierno

Córdoba atravesó este martes una jornada histórica con la visita del papa León XIV y un operativo de seguridad que dejó conforme al Gobierno provincial. Después de cuatro meses de planificación, el despliegue de las fuerzas, los controles en los accesos, los cortes de tránsito y la coordinación con los organismos nacionales permitieron desarrollar las principales actividades sin incidentes de gravedad, en una jornada que movilizó a cientos de miles de personas.

El balance oficial fue positivo. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó especialmente el trabajo de la Policía de Córdoba, que tuvo a su cargo buena parte de la organización territorial del dispositivo. Munir Bracco, vocero del Arzobispado, en tanto, el trabajo coordinado y en equipo permitieron que no se registraran inconvenientes.

"Ha sido un operativo impecable, que no tuvo fisuras ni en FAdeA, ni en la calle, ni en el traspaso aquí en Jefatura", sostuvo Quinteros. También destacó el reconocimiento recibido por parte de los organismos nacionales y de los equipos de seguridad que acompañaron al Pontífice, entre ellos la Gendarmería Vaticana y la Guardia Papal.

Uno de los momentos centrales fue el traspaso del Papa desde la cápsula de traslado al papamóvil en la Jefatura de Policía. La elección de ese punto respondió a razones de seguridad y permitió que la institución tuviera un protagonismo especial. Quinteros contó que le solicitaron a León XIV que bendijera las imágenes de cuatro policías fallecidos en cumplimiento del deber durante su gestión y las credenciales de otros dos efectivos que se recuperan de graves situaciones ocurridas en servicio.

En cuanto a los resultados, informó que hubo ocho personas detenidas por distintos episodios. El ministro comparó esa cifra con los registros habituales de un partido de fútbol en el estadio Mario Alberto Kempes y aseguró que durante el acontecimiento se produjeron menos hechos delictivos que en una jornada deportiva convencional.

Una convocatoria menor a las expectativas

La cantidad de personas que llegó a Córdoba fue otro de los aspectos de la evaluación. Durante los días previos se había instalado la expectativa de alcanzar el millón de peregrinos en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde León XIV presidió la misa central. Finalmente, las estimaciones ubicaron la concurrencia en torno de los 400 mil a 500 mil asistentes.

La convocatoria fue extraordinaria, pero no alcanzó el número proyectado. Las condiciones de acceso pudieron haber influido en esa diferencia. La organización había advertido que llegar a FAdeA no sería sencillo: los cortes sobre la autopista y avenida Colón, las restricciones para circular en vehículos particulares y la distancia entre los estacionamientos habilitados y los ingresos obligaban a realizar largas caminatas.

A eso se sumaba la necesidad de pasar buena parte de la noche en el predio para quienes querían asegurarse un lugar durante la celebración. Las dificultades de traslado, la disponibilidad limitada de estacionamiento y la organización del transporte pudieron haber desalentado a algunos fieles.

Sin embargo, la expectativa se trasladó también a otros sectores de la ciudad, donde se organizaron vigilias espontáneas y concentraciones multitudinarias, con mucho fervor, alegría y fe.

El centro también tuvo su propia vigilia

Mientras FAdeA se preparaba para recibir a los peregrinos, el centro de Córdoba y Nueva Córdoba comenzaron a vivir su propia movilización desde la noche del lunes.

En las inmediaciones del Arzobispado, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, familias enteras, estudiantes universitarios y grupos de amigos se instalaron desde las 19 para esperar al Pontífice. También hubo personas que eligieron pasar la noche en Plaza San Martín o apostarse desde temprano en avenida Colón, con la expectativa de verlo pasar en el papamóvil, recibir su bendición o simplemente estar cerca de un acontecimiento que no se repetía desde hacía 39 años.

Después de finalizar la misa en FAdeA, León XIV fue trasladado hasta la Jefatura de Policía y desde allí comenzó su recorrido por Colón, General Paz y Vélez Sarsfield, hasta llegar al Arzobispado.

A las 12.30, el Papa llegó al edificio religioso. Allí protagonizó una de las escenas más espontáneas de la jornada: salió al balcón y saludó a los miles de fieles que lo aguardaban. "Cuando estamos unidos podemos lograr todo", expresó, antes de agradecer la recepción y pedir que continuaran viviendo su fe.

La postal tuvo una particularidad: Nueva Córdoba se convirtió en escenario de un encuentro entre generaciones. Muchos padres llegaron para compartir el momento con sus hijos, que viven en el barrio mientras estudian en la Universidad Nacional de Córdoba. La mención especial que León XIV hizo de los jóvenes encontró una respuesta inmediata entre los presentes.

Una imagen prolija proyectada al mundo

La circulación estuvo especialmente condicionada en el corredor que conectó FAdeA con el centro y en las inmediaciones de los lugares donde el Papa desarrolló sus actividades. Para quienes desconocían los cortes y los recorridos habilitados, llegar a determinados puntos representó una complicación. Sin embargo, las restricciones no alteraron el cronograma previsto.

En paralelo, la transmisión televisiva nacional dejó una imagen ordenada de Córdoba. La puesta en escena, los corredores de público, el despliegue de las fuerzas y las imágenes aéreas de las concentraciones construyeron una postal visualmente elogiada por su prolijidad y organización.

La agenda de León XIV continuó por la tarde en la Catedral, donde se reunió con obispos, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales. Allí dejó un mensaje de aliento a la Iglesia argentina: "Todavía hay mucho por delante, no bajemos los brazos".

También mantuvo un encuentro privado con veinte personas después de la misa en FAdeA. Entre ellas estuvo Alba Camargo, referente de Derechos Humanos y familiar de desaparecidos, quien entregó al Pontífice una carpeta sobre la búsqueda de restos humanos en Loma del Torito, en La Perla, y una carta de la hija de Sonia Torres para solicitar la búsqueda de su nieta o nieto.

Antes de partir hacia Buenos Aires, Martín Llaryora despidió al Papa en el aeropuerto Ambrosio Taravella. El propio Gobernador, junto al intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Rossi, fueron encargados de darle la bienvenida por la mañana.

Para el Gobierno provincial, el balance terminó siendo satisfactorio. Córdoba recibió al Papa con un operativo de alcance extraordinario y una proyección internacional. Fue, además, la única provincia del interior del país elegida por León XIV para su visita. Una jornada que, más allá de las cifras de convocatoria, quedará en la historia provincial.