Passerini irá a la Corte por los subsidios al transporte

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, no abandona el reclamo hacia el Gobierno nacional por la distribución de los subsidios al transporte público y anticipó que, si el Presupuesto 2027 no contempla una asignación equitativa de los recursos, los municipios van a ir a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar lo que les corresponde.

En declaraciones para Diario Alfil, Passerini confirmó que la decisión de avanzar judicialmente ya está tomada, en el caso de que durante el tratamiento del presupuesto nacional, no se contemple lo que le corresponde a los municipios.

“Si en el presupuesto no se discute lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia. Ya está decidido”, afirmó.

Passerini recordó que hace una semana participó de una reunión en el Congreso de la Nación, junto a intendentes de distintas fuerzas políticas, quienes reclaman una distribución federal de los fondos destinados al transporte y la continuidad del Plan Remediar.

“Hasta el momento, 280 intendentes de todo el país estamos acompañando este reclamo que tiene que ver con el Plan Remediar y también con esta inequitativa distribución de los subsidios al transporte”, dijo.

El intendente puso el foco en la diferencia de recursos que reciben el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior, reclamo que desde hace años se plantea, y que se ha profundizado en el último tiempo.

“En lo que va del año, 460 millones de dólares fueron al área metropolitana y cero para el interior. Estamos hartos, pero no vamos a dejar de luchar”, sostuvo.

El reclamo por el transporte se suma a los cuestionamientos hacia la administración de Javier Milei, para con los municipios y las provincias.

Passerini consideró que el Gobierno nacional mantiene una lógica de distribución de recursos que favorece a Buenos Aires y perjudica a las provincias, independientemente del signo político de quienes gobiernan. Entre líneas, apuntó a la gestión actual, pero también a los gobiernos nacionales de los últimos 15 años, diciendo:

“Priorizan lo que les interesa a ellos y no lo que les corresponde a todos los argentinos. Siguen haciendo lo mismo porque las cosas se siguen decidiendo siempre en el mismo lugar, con la misma gente. Aunque cambien de signo político, lamentablemente los perjudicados somos siempre los mismos”, remarcó.

“Me cuesta decir Gobierno nacional porque son muy unitarios, no son federales”, agregó .

Sobre la visita del Papa León XIV, el intendente evitó politizar, pero sobre la distribución de los recursos, comentó que

el Gobierno nacional no realizó aportes económicos para la organización de las actividades en la provincia de Córdoba, a diferencia de los recursos que destinó a los eventos realizados en la Ciudad de Buenos Aires.

“Un criterio parecido al que usó el Gobierno nacional con la visita del Papa. Toda la plata que destinaron la pusieron en Buenos Aires. A Córdoba no mandaron un peso para la organización del evento”, cuestionó.