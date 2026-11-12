Tras La Falda, la mesa libertaria promete “cierres” semanales en todo el territorio

Se fue el Papa y el oficialismo y la oposición hacen sus balances y retoman sus guiones. La bajada de Karina Milei, Martín Menem y tres ministros de Javier Milei a la misa de León XIV a Fadea fue facturada por la oposición provincial como un espaldarazo clave a Gabriel Bornoroni, el candidato que pararán en 2027 para tratar de desbancar a Martín Llaryora, frente a la flor y nata del cordobesismo que, intuyeron, iba a ocupar los lugares más visibles de la platea. Cerca del jefe del bloque de Diputados libertarios aseguran que logró, pataleo mediante de Karina y Menem, mejorar posiciones en las filas. El oficialismo lo niega. Lo concreto es que los visitantes nacionales querían un Bornoroni reconocido como figura de la oposición al Panal y no como simple diputado. No viajó, y no es un dato menor, que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el funcionario que dialoga con Llaryora y que brega en minoría frente a los Menem por un acuerdo Nación- Panal que impulse las reelecciones de Milei y del sanfrancisqueño.

Bornoroni y Juez almorzaron juntos ayer. La sociedad sigue viento en popa, afirman en ambas riberas de lo que va a ser, si los aires nacionales no cambian, la Alianza La Libertad Avanza a nivel provincial. El espacio tuvo su

debut local el viernes en La Falda, departamento Punilla, donde el deloredista Javier Dieminger llamó a votar intendente el próximo 14 de marzo. Allí, el diputado y el senador presentaron la alianza entre LLA y el Frente Cívico con el PRO y Primero la Gente. Ya tienen candidato: el empresario Leonardo Gribaudo.

Seguirán en lo sucesivo los cierres políticos en distintas localidades, con la idea de presentar una alianza local cada fin de semana. Se puede sumar, según el caso, el partido Demócrata que jugó en Marcos Juárez con la UCR. No hay fecha de elecciones provincial ni municipales, más que la faldense, pero la oposición tiene una agenda. Puede haber un próximo desembarco en el departamento Tercero Arriba. En Colón, hay interés en que el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, se sume a la alianza libertaria. Rambaldi llegó al municipio por Encuentro Vecinal Córdoba, el partido que creó Aurelio García Elorrio, y la alianza Juntos por La Calera, y el año que viene va por su reelección. A diferencia del 2023, encontrará esta vez al peronismo unido bajo la candidatura de un Rufeil para intentar recuperar la ciudad. Si no hay acuerdo con el intendente calerense, lo que implica que éste se incorpore a la alianza de Bornoroni, “sí o sí” habrá un candidato libertario “puro” en esa localidad clave del Gran Córdoba. En la hoja de ruta hay un pase mucho más previsible, en principio. El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, ganó las elecciones en 2023 como PRO, enfrentando no solo al PJ sino a la alianza UCR-Frente Cívico. Es primer mandato y la idea para el año que viene es que se vista el traje libertario que ya viene portando en los propios eventos del partido del gobierno nacional.

El almuerzo fue largo ayer. “Pronto” habrá novedades en relación a la ciudad de Córdoba, donde aseguran que la marca La Libertad Avanza está muy arriba de Hacemos Unidos, del PJ y de los nombres propios del cordobesismo. El candidato en la ciudad de Córdoba será, casi seguro, el diputado nacional Gonzalo Roca, socio y amigo personal de Bornoroni, que lo impulsó como cabeza de lista de diputados del 2025 y luego como miembro del Consejo de la Magistratura. Con la marca, el “puro” Roca le ganó al “tanque” electoral Juan Schiaretti, que fue primero de la lista Provincias Unidas. Los libertarios confían en que la marca mantenga su valor pese a que Milei cae y las críticas a su gobierno crecen. Asumen que el mensaje del Papa y sus ocho horas en Córdoba Capital no sólo no le sumarán puntos a Llaryora y al cordobesismo, sino que no representará una pérdida para el Presidente de la Nación ni para sus candidatos. Como sea, Roca “pronto” podría empezar a calzarse el traje de candidato a intendente, aunque las elecciones en la ciudad que gobierna Daniel Passerini están lejos temporalmente. En principio, Llaryora quiere separarlas lo más posible de las provinciales, cuya fecha depende de cómo se resuelva en el Congreso la cuestión de las PASO de agosto, cuya suspensión cada vez parece más lejana. Por lo pronto, Rolando Figueroa ya oficializó que Neuquén votará el 14 de febrero. Para los libertarios, Llaryora debería ir por el mismo camino.

Es mucho tiempo para todos. No se sabe si también para sumar al radical Rodrigo de Loredo, a quien la entente libertaria excluye explícitamente del acuerdo, aunque no a los intendentes de su partido que, aseguran, inorgánicamente quieren saltar el charco. A todo esto, no se descarta que Milei vuelva a Córdoba antes de fin de año a “hablar de economía”, lo que sería una señal más de la decisión que Bornoroni jura está tomada: que el gobierno nacional tiene decidido jugar a fondo para ganar Córdoba.