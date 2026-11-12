Pos Papa, se reactiva el armado de Kicillof en Córdoba

La agenda política cordobesa comienza a recuperar movimiento después de la visita del papa León XIV. Entre los espacios que buscan aprovechar el tramo final del año para ganar volumen aparece la construcción política que tiene como referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El exsenador nacional Carlos Caserio confirmó a Alfil una de las convocatorias más importantes de ese armado para el próximo 17 de noviembre, Día del Militante. La expectativa es reunir alrededor de 600 dirigentes y militantes para presentar una mesa de organización política y sindical en Córdoba.

La actividad se realizará a las 18 en el auditorio Agustín Tosco, del sindicato Luz y Fuerza. Según anticipó Caserio, el encuentro permitirá presentar a dirigentes que se incorporaron durante los últimos meses y darle mayor organicidad a un espacio que viene trabajando en la provincia.

Desde la organización consideran que será la actividad de mayor convocatoria antes de finalizar el año. La invitación, por ahora, se canaliza directamente a través de los grupos de militantes que participan de la construcción, mientras se prepara una presentación formal.

La mesa tendrá participación de dirigentes políticos, intendentes, concejales y referentes sindicales. En ese esquema, Caserio concentra la articulación política, mientras que se trabaja en la consolidación del frente gremial, con secretarios generales y dirigentes sindicales que acompañan la iniciativa desde sus primeras actividades, entre ellas el encuentro virtual que mantuvieron con Kicillof en marzo de este año en un encuentro que se realizó en Villa Carlos Paz.

La apuesta es pasar de las adhesiones y los encuentros sectoriales a una instancia de organización más estable. En una provincia donde el peronismo conserva una identidad propia y mantiene distancia de la conducción nacional del PJ, el espacio busca construir una referencia alrededor de Kicillof, con capacidad para sumar dirigentes de distintas procedencias políticas y sindicales.

Expectativa por una visita de Kicillof

La agenda sanitaria aparece como otro punto de articulación. El próximo 28 de noviembre, Córdoba será sede del 13° Encuentro Nacional de Salud, en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La actividad tuvo como antecedente la visita del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y un encuentro preparatorio en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) en octubre pasado.

La convocatoria reunirá a trabajadores de la salud, profesionales, sindicatos, universidades y organizaciones políticas y sociales de distintas vertientes. El objetivo es discutir una agenda federal frente al ajuste y el desfinanciamiento sanitario del Gobierno nacional. En ediciones anteriores, el encuentro contó con la participación de Cristina Fernández de Kirchner y del propio Kicillof.

En ese marco, existe la posibilidad de que el gobernador bonaerense participe de la actividad, aunque todavía no hay confirmación oficial. Los organizadores esperan una definición durante los próximos días para determinar si el congreso tendrá una dimensión política mayor y trascenderá la convocatoria específica del sector sanitario.

Más allá de esa actividad, quienes trabajan en la construcción territorial vinculada al mandatario consideran probable que Kicillof visite Córdoba antes de fin de año. La posibilidad es que su llegada se concrete en el marco del encuentro sanitario o mediante una recorrida por distintos puntos de la provincia, como ocurrió en mayo de este año. La definición dependerá de la agenda que el gobernador termine de organizar para sus actividades en el interior del país.

El MDF busca territorializar la construcción

En paralelo, el sector que se identifica con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Córdoba acelera su despliegue provincial. El mismo martes 17 de noviembre, el espacio tendrá actividades junto a Alberto Sileoni, exministro de Educación, en Villa María y Río Cuarto. En esta última ciudad se realizará un encuentro militante de MDF Educación en la sede de ATE, con participación de referentes del sector.

Sin embargo, la principal apuesta territorial será el segundo Encuentro Provincial del MDF Córdoba, previsto para el sábado 21 de noviembre en Río Cuarto. La convocatoria dará continuidad a la reunión realizada el 17 de octubre en FAMAF y marcará una nueva etapa en la expansión del espacio hacia el interior provincial. Para la ocasión, se cursó invitación a distintos funcionarios del Gobierno de la Provincia e intendentes bonaerenses.

La elección de Río Cuarto no es un dato menor: busca mostrar que la construcción no quedará concentrada en la Capital y que pretende sumar referencias territoriales en distintos departamentos. El encuentro tendrá como ejes el desarrollo productivo, el desarrollo social y las juventudes.

Detrás de la organización confluyen distintas referencias políticas y sociales. Además del exlegislador Omar Ruiz del Instituto Soberanía, entre los convocantes a este encuentro figuran Alejandro Roganti del MDF Villa María; el exdiputado nacional Eduardo Di Cola desde el espacio Corriente Futuro Federal en Río Cuarto; Marcelo Ruiz, el exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Agenda Futura; el exlegislador provincial Eduardo Mazza desde el Instituto Soberanía Río Cuarto y Franco Castaldi, funcionario municipal de Río Cuarto desde el Frente Grande.

La confluencia de estos sectores refleja una de las características que busca imprimirle el MDF a su construcción cordobesa: ampliar la base política más allá de las estructuras tradicionales del peronismo y sumar dirigentes con distintas trayectorias partidarias, institucionales y territoriales.

Por ahora, el kicillofismo cordobés avanza a través de dos dinámicas que tienen puntos de contacto, pero también recorridos propios.

El desafío será lograr que esas experiencias confluyan aunque ambas construcciones comienzan a dar pasos firmes de organización, mostrando dirigentes con nombre propio, territorio y una agenda propia.