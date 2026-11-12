El PJ Capital quiere celebrar el 17-N con una marea femenina

El peronismo de la ciudad de Córdoba busca darle continuidad territorial a una consigna que, por ahora, funciona como punto de encuentro para buena parte del movimiento: Martín Llaryora 2027.

El próximo 17 de noviembre, Día de la Militancia, el PJ Capital prepara una convocatoria que pretende ir más allá de la celebración tradicional y poner en marcha una nueva instancia de organización y formación política. Pero con una particularidad: esta vez, el encuentro será sólo para mujeres.

A pedido del propio intendente y presidente del peronismo de la Capital, Daniel Passerini, la actividad es impulsada por la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del partido que conducen Sandra Trigo como secretaria y Soledad Zarazaga como prosecretaria, con la intención de convocar a las mujeres militantes y líderes barriales de todas las seccionales para generar un espacio de encuentro y capacitación. La propuesta es que no sea un acto partidario más, sólo con discursos y fotos, sino una primera jornada de trabajo real que luego continuará a lo largo de otros cuatro encuentros más.

Durante el acto por el Día de la Lealtad, Passerini anunció la creación del Instituto de Formación Política, una herramienta pensada para comenzar a trabajar en el territorio y fortalecer la preparación de cuadros y dirigentes.

El encuentro del 17 de noviembre que será en el Quality, es una apuesta del peronismo capitalino para construir una marea femenina que salga fortalecida y que ponga de relieve el lugar y rol de la mujer en la política y el territorio.

Es un proceso en el que partido quiere menos liturgia y más organización. Menos selfies y más reconocimiento real a quienes llaman sus “compañeras” de territorio y militancia.

Será encabezado por el propio Passerini y la senadora Alejandra Vigo, mientras se espera la presencia del gobernador Martín Llaryora. Se descuenta además la asistencia del actual ministro de Vinculación, Miguel Siciliano; la del presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres; y naturalmente la de su par en Capital, Raúl La Cava.

El partido, protagonista

Estos movimientos son una clara señal de que el partido busca recuperar protagonismo como estructura política, con capacidad de convocatoria y presencia en los barrios.

También vale apuntar que detrás de la consigna “Llaryora ´27” empieza a asomar una discusión estrictamente municipal. Si el PJ Capital parece haber encontrado en la reelección del gobernador un objetivo capaz de ordenar a los distintos sectores, todavía tiene otra cuenta pendiente: que el próximo candidato a intendente de Córdoba surja de sus propias filas.

La discusión no es menor. El cordobesismo construyó una identidad amplia, que excede los límites tradicionales del justicialismo e incorpora dirigentes y figuras extrapartidarias. Esa amplitud es parte de su armado y realidad política, pero también abre interrogantes dentro del partido sobre el lugar que ocupará el peronismo en el reparto de candidaturas. En Capital, donde el PJ busca recuperar centralidad, la aspiración de muchos es que la sucesión de Passerini no se resuelva por fuera de la estructura partidaria. Ideales partidarios vs pragmatismo político, esa es la cuestión.

Naturalmente, en el peronismo existen las tensiones, diferencias y sectores que buscan acomodarse en el tablero interno haciendo algo de ruido. Si algo tienen en claro en el PJ Capital es que acompañar la reelección del gobernador es una cosa, y discutir quién tendrá la responsabilidad de defender el poder municipal es otra. Y, aunque por ahora ambas discusiones convivan bajo el mismo paraguas, tarde o temprano deberán encontrar su propio cauce.

Kicillofismo pone primera

Sin embargo, la actividad del PJ no será la única en Córdoba. El sector de dirigentes peronistas que promueve al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la carrera nacional para el ´27, también prepara una actividad. Con el ex senador Carlos Caserio a la cabeza y el intendente de Canals, Edgar Bruno, la representación del bonaerense en suelo siempre pantanoso para el peronismo nacional, busca ganar volumen.

El próximo 17 habrá un encuentro provincial en Luz y Fuerza al que esperan convocar a más de 500 personas, entre ellos dirigentes, concejales, intendentes, con una fuerte representación sindical. Con la idea de darle un marco organizativo y comenzar a articular la tarea política, esperan que ese encuentro sea el punto de partida del espacio que decididamente aporta a Kicillof en el plano nacional y que anticipa que la lógica de la prescindencia que viene cultivando el cordobesismo en las ultimas elecciones nacionales, no cuaja para este grupo de peronistas.